غير منتجات التجميل.. 4 عادات يومية تحدث فرقا كبيرا في جمال البشرة

تعتقد الكثير من السيدات ان جمال البشره يتوقف فقط على منتجات التجميل التى يتم استخدامها للبشرة ولكن ما لا تعرفه الكثير من النساء أن العادات اليومية التى تمارسها تحدث تأثيرا كبيرا على جمال ونضارة البشرة.

يمكن لبعض الأنشطة البسيطة في المنزل التى تجعل بشرتك أكثر جمالا وتغنيك عن المنتجات باهظة الثمن وذلك وفقا لما ذكره موقع فارمسي.



روتين النوم



يُعدّ الحصول على نوم منتظم ومريح الخطوة الأساسية لتحقيق إطلالة مثالية فالنوم المتقطع، ولو لساعات قليلة، يؤثر سلبًا على البشرة أثناء النوم، تتخلص خلايا الجسم من السموم المتراكمة خلال النهار، مما يضمن الاستيقاظ ببشرة نضرة ومشرقة وينصح خبراء النوم بالنوم من 7 إلى 8 ساعات يوميًا لتحسين وظائف الدماغ والصحة العامة .

حافظي على رطوبة جسمك



من الأنشطة الحيوية الأخرى للحفاظ على صحة بشرتكِ شرب كمية كافية من الماء على مدار اليوم فحاولي شرب ما لا يقل عن لترين من الماء يوميًا، بالإضافة إلى السوائل الأخرى، لأن الترطيب الكافي ضروري لبشرة صحية ونضرة .

مارس الرياضة بانتظام

تُساهم التمارين الرياضية اليومية بشكل كبير في تحسين صحة بشرتك، فهي تُساعدك على الحفاظ على لياقتك البدنية، وتُنشط قلبك ودورة الدم، وتُعدّ ضرورية للحفاظ على صحة الجسم بشكل عام.

الجلد هو أكبر عضو في جسمك وأكثرهم استهلاكًا للعناصر الغذائية، وهذه الأنشطة تُساعدك على العناية بها بشكل سليم.

نظام غذائي متوازن



مارسي الرياضة بانتظام، مع الحرص على تناول طعام صحي ومتوازن ومغذٍ.

قللي من تناول الأملاح والسكريات والدهون المتحولة الزائدة وقد تظهر الآثار الضارة للأطعمة المقلية والمعلبة على بشرتك لذا تناولي طعامًا صحيًا لتنعمي ببشرة نضرة وشابة.