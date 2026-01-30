تحت شعار ابدأ معانا..شباب ورياضة الإسكندرية تطلق فعاليات ملتقيات النشء

أطلقت مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، برئاسة الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، فعاليات ملتقيات النشء لتلاميذ المدارس بالمناطق البديلة للعشوائيات (بشائر الخير)، تحت شعار «ابدأ معانا».

وجاءت الفعاليات بتنظيم وزارة الشباب والرياضة ممثلة في الإدارة المركزية لتنمية النشء، وبالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في إطار دعم النشء وبناء قدراتهم وتنمية مهاراتهم المختلفة.

وتضمنت الملتقيات عددًا من الورش المتنوعة في عدة مجالات، شملت المجال الفني من خلال ورش الرسوم المتحركة، والكونكريت، والديكوباج، والجلود، والتصوير، والأشغال الفنية، إلى جانب المجال الثقافي الذي ضم ورشًا في التطوع، والتفكير، والتوعية المرورية، واللغة العربية، وتبسيط العلوم، فضلًا عن المجال الرياضي الذي اشتمل على أنشطة الألعاب الترويحية، وكرة السرعة، واللياقة البدنية، وتنمية المهارات الرياضية المختلفة.

واستفاد من الملتقيات نحو 400 طليع وطليعة من تلاميذ المدارس بالمناطق البديلة، حيث اختُتم البرنامج بتنظيم معرض لمنتجات الطلائع الناتجة عن الورش المختلفة، إلى جانب إقامة حفل فني، تم خلاله توزيع سويتشرتات وبلوك نوت وشهادات تقدير ووجبة بريك على المشاركين.

ويهدف البرنامج إلى تصويب السلوكيات، وتثقيف وتوعية التلاميذ، وتنمية مهاراتهم الفنية والإبداعية، واكتشاف المواهب في المجالات المختلفة، فضلًا عن توسيع قاعدة الممارسة الرياضية، ونشر مفهوم الثقافة الرياضية، ونبذ العنف والتعصب، وذلك تماشيًا مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

ويأتي تنفيذ هذه الملتقيات تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وبدعم من الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، في إطار الاهتمام بالنشء وبناء جيل واعٍ قادر على المشاركة الإيجابية في المجتمع.