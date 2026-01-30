قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
احترام ثقافة الاختلاف وتجنب الاستقطاب.. تفاصيل زيارة الرئيس السيسي للأكاديمية العسكرية
90 يوما من غير موبايل.. الرئيس السيسي يشيد بـ الطالبات بكلية الطب المدني
الرئيس السيسي: جوهر الفكرة من وراء الأكاديمية العسكرية هو عمل برنامج للتطوير والتحديث
الرئيس السيسي: الأوضاع الداخلية مستقرة رغم الأزمات العالمية ولدينا ما يكفي من السلع
السيسي: جوهر الفكرة من وراء الأكاديمية العسكرية المصرية التطوير والتغيير
قطع مياه الشرب عن أبو حمص و3 قرى في البحيرة .. اعرف المواعيد
بث مباشر.. كلمة الرئيس السيسي بـ الأكاديمية العسكرية
الرئيس السيسي: بدون تعليم جيد لن نحقق أهدافنا
الجالية المصرية في تنزانيا تدعم الأهلي أمام يانج أفريكانز
تراجع مفاجئ في أسعار الذهب اليوم.. عيار 21 بكام بعد الهبوط؟
شعرك في خطر .. تحذير من تشغيلة حناء شهيرة
جميع التدابير .. تحذير روسي شديد ضد من يعتدي على سفن تحمل علمها
محافظات

تحت شعار ابدأ معانا..شباب ورياضة الإسكندرية تطلق فعاليات ملتقيات النشء

انطلاق فعاليات ملتقيات النشء
انطلاق فعاليات ملتقيات النشء
أحمد بسيوني

أطلقت مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، برئاسة الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، فعاليات ملتقيات النشء لتلاميذ المدارس بالمناطق البديلة للعشوائيات (بشائر الخير)، تحت شعار «ابدأ معانا».

وجاءت الفعاليات بتنظيم وزارة الشباب والرياضة ممثلة في الإدارة المركزية لتنمية النشء، وبالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في إطار دعم النشء وبناء قدراتهم وتنمية مهاراتهم المختلفة.

وتضمنت الملتقيات عددًا من الورش المتنوعة في عدة مجالات، شملت المجال الفني من خلال ورش الرسوم المتحركة، والكونكريت، والديكوباج، والجلود، والتصوير، والأشغال الفنية، إلى جانب المجال الثقافي الذي ضم ورشًا في التطوع، والتفكير، والتوعية المرورية، واللغة العربية، وتبسيط العلوم، فضلًا عن المجال الرياضي الذي اشتمل على أنشطة الألعاب الترويحية، وكرة السرعة، واللياقة البدنية، وتنمية المهارات الرياضية المختلفة.

واستفاد من الملتقيات نحو 400 طليع وطليعة من تلاميذ المدارس بالمناطق البديلة، حيث اختُتم البرنامج بتنظيم معرض لمنتجات الطلائع الناتجة عن الورش المختلفة، إلى جانب إقامة حفل فني، تم خلاله توزيع سويتشرتات وبلوك نوت وشهادات تقدير ووجبة بريك على المشاركين.

ويهدف البرنامج إلى تصويب السلوكيات، وتثقيف وتوعية التلاميذ، وتنمية مهاراتهم الفنية والإبداعية، واكتشاف المواهب في المجالات المختلفة، فضلًا عن توسيع قاعدة الممارسة الرياضية، ونشر مفهوم الثقافة الرياضية، ونبذ العنف والتعصب، وذلك تماشيًا مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

ويأتي تنفيذ هذه الملتقيات تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وبدعم من الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، في إطار الاهتمام بالنشء وبناء جيل واعٍ قادر على المشاركة الإيجابية في المجتمع.

الاسكندرية شباب ورياضة ملتقيات النشء صفاء الشريف مديرية الشباب

