ويتكوف بعد اجتماعاته مع مبعوث بوتين: روسيا تعمل من أجل السلام في أوكرانيا
يناقشه البرلمان الأسبوع الجاري.. شروط جديدة للقيد بنقابة المهن الرياضية| تفاصيل
المبعوث الرئاسي الروسي الخاص يصل إلى ولاية ميامي الأمريكية
بشاير رمضان.. مواعيد صرف مرتبات شهري فبراير ومارس 2026
تحرك جديد في سعر الجنيه الذهب اليوم
نور أشرف لاعب إنبي ومنتخب مصر تحت 17 سنة يخوض فترة معايشة في نادي سالزبورج النمساوي
شعبة المحمول تكشف عن حقيقة موقفها من ضريبة الموبايل للمصريين بالخارج
البرلمان يناقش انضمام مصر لبرنامج أفق أوروبا للبحث العلمي والابتكار .. الثلاثاء
أحمد عيد: التزمنا بتعليمات الجهاز الفني أمام يانج أفريكانز.. وارتداء قميص الأهلي فخر كبير
دعوات في أستراليا لاعتقال رئيس الاحتلال الإسرائيلي وفتح تحقيق جنائي بحقه
تطور جديد في الإيجار القديم .. ماذا ينتظر ملايين المستأجرين بعد أيام؟
قريبا.. التنظيم والإدارة يعلن مسابقات جديدة لشغل وظائف بالأزهر و4 وزارات
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
محافظات

لليوم الخامس.. الشباب والرياضة ببني سويف تواصل فعاليات "إجازة في مركز شباب". بسمسطا

شباب ورياضة بني سويف
شباب ورياضة بني سويف

واصلت مديرية الشباب والرياضة  ببني سويف ، برئاسة هشام الجبالي مدير عام المديرية  ، فعاليات  اليوم الخامس  لمبادرة "إجازة في مركز شباب" وذلك بمركز شباب سمسطا  “الساحة الشعبية ” هشام الجبالي مدير المديرية وناصر رمضان وكيل المديري    ومؤمن طه    مدير ادارة  الشباب سمسطا   وعلي ممدوح الراعي الرسمي للمبادرة    والدكتور وجيه بدوي مدير إدارة تنمية النشء بالمديرية   ولفيف من قيادات المديرية.

وتأتي هذه المبادرة تنفيذًا لرؤية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وتحت رعاية الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، بهدف استثمار طاقات النشء خلال إجازة نصف العام الدراسي.

​تعد المبادرة ثمرة تعاون طموح بين القطاع الحكومي والخاص، حيث تدمج بين الإمكانات اللوجستية للمديرية والخبرات التنظيمية لشركة "أوت بون ترافيل". وتتضمن المبادرة حزمة متكاملة من الأنشطة “ الرياضية، الثقافية، الاجتماعية، والدينية، والتنشئة السياسية ،انشطة تطوعية ، مهارات حياتية - ريادةاعمال ”، بمشاركة فعالة من إدارات تنمية النشء، الشباب، التنمية الرياضية، والتعليم المدني، لضمان تقديم محتوى إبداعي يحول مراكز الشباب إلى منارات إشعاع حضاري وتنموي في كافة ربوع المحافظة.

​أكد" الدكتور وجيه بدوي “ ” أننا  كمديرية لا نقدم مجرد أنشطة عابرة، بل نصيغ رؤية لبناء الشخصية المصرية من خلال ورش عمل وندوات تثقيفية وهوية بصرية موحدة تعزز قيم الولاء والانتماء والعمل الجماعي لدى شبابنا".

مشيرا إلي أن الفعاليات تجوب مراكز المحافظة وفق جدول زمني مكثف يبدأ من الساعة 10 صباحاً وحتى 4 عصراً.

وفي كلمته أكد علي ممدوح رئيس مجلس إدارة شركة أوت بون ترافيل والراعي الرسمي للمبادرة في بني سويف أن الشركة وقعت في وقت سابق  بروتوكول تعاون، بين الشركة ومديرية الشباب والرياضة  يهدف إلى تنفيذ أنشطة رياضية وثقافية، وتنظيم مسابقات لحفظ القرآن الكريم، إلى جانب دعم المبادرات الشبابية التطوعية التي تسهم في تنمية المجتمع المحلي وتعزيز مهارات الشباب الحياتية.مشيرا الي ان الدعم سواء المادي أو المعنوي للشباب ماهو الا واجب علينا نحو وطننا الكبير مصر ونحو ابنائنا من الشباب والفتيات  لدعمهم ولتخريج جيل واعي  من الشباب حريص علي حب بلده .

بني سويف شباب ورياضة محافظة بني سويف

