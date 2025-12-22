قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
في ساحة الطيب .. الأزهر ينجح في إخماد فتنة ثأرية بالصعيد بين عائلتين بقنا
المصري يعبر دكرنس برباعية في كأس مصر
شوبير : تقرير الطب الشرعي يحسم سبب وفاة السباح يوسف محمد
مدبولي يبحث مع السفير الإماراتي إقامة المزيد من الشراكات المثمرة
تحرك حكومي رسمي لجعل الإسكندرية أول مدينة ذكية في مصر
مستشار إسرائيلي: شخص واحد في مكتب نتنياهو قادر على كشف كل شيء
خلي بالك عشان ميترفعش .. تحذير عاجل من الكهرباء لأصحاب العدادات القديمة
محافظة القدس: 456 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى تحت حماية شرطة الاحتلال
إصابة شخصين إثر إندلاع حريق في مصنع للبصل ببني سويف
الصغرى 5 .. توجيه عاجل من الأرصاد للجميع
أخبار التوك شو.. ارتفاع صادرات الملابس الجاهزة 21% منذ بداية 2025.. ومفاجأة فى أسعار الذهب
منظمة أطباء بلا حدود تحذر من وحشية الإجراءات الإسرائيلية في ​​غزة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

هتوحشيني.. أول تعليق لأحمد الفيشاوي بعد وفاة والدته سمية الألفي

أحمد الفيشاوي
أحمد الفيشاوي
سارة عبد الله

نعى الفنان أحمد الفيشاوي، والدته الراحلة سمية الألفي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وكتب الفيشاوي: “إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا على فراقك لمحزونون ولا نقول الإ ما يرضى ربنا إنا لله وإنا إليه راجعون”.

وتابع: “هتوحشيني يا سمسم هعيش أيام بقيت حياتي زعلان عليكي هتوحشيني إلي اللقاء”.

أحمد الفيشاوي على انستجرام 

ورحلت عن عالمنا الفنانة سمية الألفي داخل أحد مستشفيات منطقة المهندسين، بعد صراع مع المرض، لتطوي برحيلها صفحة فنية ثرية امتدت لعقود، تركت خلالها بصمة واضحة في الدراما والسينما المصرية.

أجرت سمية الألفي 8 عمليات جراحية بسبب إصابتها بمرض نادر، وقد صرحت أن طليقها الراحل فاروق الفيشاوي هو من اصطحبها للعلاج بالخارج، ولذلك فضلت الابتعاد عن الشاشة منذ آخر أعمالها عام 2010.

