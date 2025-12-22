هتوحشيني.. أول تعليق لأحمد الفيشاوي بعد وفاة والدته سمية الألفي

نعى الفنان أحمد الفيشاوي، والدته الراحلة سمية الألفي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وكتب الفيشاوي: “إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا على فراقك لمحزونون ولا نقول الإ ما يرضى ربنا إنا لله وإنا إليه راجعون”.

وتابع: “هتوحشيني يا سمسم هعيش أيام بقيت حياتي زعلان عليكي هتوحشيني إلي اللقاء”.

ورحلت عن عالمنا الفنانة سمية الألفي داخل أحد مستشفيات منطقة المهندسين، بعد صراع مع المرض، لتطوي برحيلها صفحة فنية ثرية امتدت لعقود، تركت خلالها بصمة واضحة في الدراما والسينما المصرية.

أجرت سمية الألفي 8 عمليات جراحية بسبب إصابتها بمرض نادر، وقد صرحت أن طليقها الراحل فاروق الفيشاوي هو من اصطحبها للعلاج بالخارج، ولذلك فضلت الابتعاد عن الشاشة منذ آخر أعمالها عام 2010.