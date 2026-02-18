ضبط مركز تعبئة مواد غذائية مجهولة المصدر بإحدى قرى مركز شبين الكوم

تمكنت الإدارة العامة للرقابة التجارية بمديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة المنوفية وبالتنسيق مع الجهات الرقابية من ضبط مركز لتعبئة المواد الغذائية مجهولة المصدر وإستخدامه علامات تجارية مجهولة ومملكولة للغير بإحدي قري مركز شببين الكوم

حيث تم ضبط طن زيت نخيل مكرر ، نصف طن زيت صويا مجهولة المصدر وأكثر من 23 ألف عبوة فارغة ومعبأة سمن نباتي بإستخدام علامات تجارية وهمية ، وتم تحرير محضر بالواقعة وجاري العرض علي النيابة العامة لإعمال شئونها .

وشدد اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية على ضرورة مواصلة الجهود في شن الحملات التفتيشية المفاجئة بالتنسيق بين الأجهزة الأمنية والرقابية لضبط حركة الأسواق وإلزام مقدمي الخدمات بالضوابط والاشتراطات القانونية والتصدي لكافة الممارسات الاحتكارية حفاظاً علي حقوق ومصالح المواطنين .