تشغيل عيادة التأمين الصحي ببلاط في الوادي الجديد

تابع حامد الشيخ رئيس مركز ومدينة بلاط بالوادي الجديد بدء تشغيل عيادة التأمين الصحي بالمركز يرافقه الدكتور محمد محروس مدير منطقة التأمين الصحي بالوادي الجديد.
وأعلن الشيخ بأن منطقة التأمين الصحي ببلاط تقوم من اليوم باستخراج البطاقات الصحية وتجديدها للمواطنين وطلاب المدارس وبطاقات المواليد الجديدة وذلك لخدمة المواطنين والاهالى من أبناء المركز.
رافق رئيس المركز خلال الزيارة الدكتور علي عبد السلام مدير عيادة التأمين ببلاط والدكتور صلاح محمد على مدير الإدارة الصحية بالمركز برفقة وفد التأمين الصحي بالمديرية المرافق لمدير منطقة التأمين الصحي بالوادي الجديد.
جاء ذلك بناءا علي توجيهات السيده حنان مجدي محافظ الوادي الجديد لخدمة أهالي مركز بلاط والقرى المجاورة.