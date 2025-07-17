تغريم متهم بسب وقذف الإعلامية هبة الزياد 20 ألف جنيه

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية، بتغريم متهم بتهمة إساءة استخدام وسائل الاتصال وسب وقذف الإعلامية هبة الزياد عبر تطبيق واتساب 20 ألف جنيه.

وقررت جهات التحقيق إحالة متهم إلى المحاكمة العاجلة بالمحكمة الاقتصادية لاتهامه بسب وقذف الإعلامية هبة الزياد والتشهير بها عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

الإعلامية هبة الزياد

ووجهت جهات التحقيق للمتهم تهمة سب وقذف الإعلامية هبة الزياد، وتهديدها والتشهير بها عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وحرر المحامي عبدالله منصور محامي الإعلامية، هبة الزياد محضرًا ضد متهم قام بتهديدها والتشهير بها عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

واستمعت جهات التحقيق إلى أقوال الإعلامية والتي قررت أنها تلقت تهديدات من المتهم فضلًا عن التشهير بها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.