أغرب 7 أكلات للدايت ظهرت على تيك توك.. هل هي صحية؟ | تحليل شامل للوصفات

أسماء عبد الحفيظ

مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت مليئة بالوصفات الغريبة للدايت، وخصوصًا تيك توك، حيث ينتشر التريند بسرعة بين الشباب والبالغين على حد سواء. بين العصائر العجيبة، والحساء الغامض، والوجبات قليلة السعرات، يطرح السؤال: هل هذه الأكلات صحية حقًا أم مجرد موضة مؤقتة؟

 أغرب 7 أكلات للدايت ظهرت على تيك توك

أغرب 7 أكلات للدايت ظهرت على تيك توك

في هذا المقال سنتعرف على أغرب 7 أكلات للدايت ظهرت على تيك توك، ونوضح تأثيرها على الصحة، مع اقتراح وصفات بديلة صحية وسريعة يمكن تنفيذها في المنزل.

1. عصير الخيار والليمون بالزنجبيل

انتشر التريند كـ مشروب سحري لحرق الدهون في 24 ساعة، ويحتوي على:

  • خيار
  • ليمون
  • زنجبيل
  • ماء بارد

تحليل صحي:

المشروب غني بالفيتامين C والألياف القابلة للذوبان، لكنه ليس حارق دهون سحري.

شربه بانتظام مع نظام غذائي متوازن يمكن أن يكون مفيدًا، لكن الاعتماد عليه فقط خطأ شائع.

وصفة بديلة صحية:

أضف القليل من النعناع وقطرات من عصير البرتقال لزيادة النكهة والقيمة الغذائية.

2. كريمة الأفوكادو الدايت

يتم صنعها من:

  • أفوكادو
  • كاكاو خام

تحليل صحي:

  • الأفوكادو غني بالدهون الصحية، لكن البعض يفرط في كمية الكاكاو أو السكر البديل.
  • يمكن أن تكون وجبة خفيفة ممتازة إذا اعتُمدت كجزء من نظام غذائي متوازن.
  • وصفة بديلة:
  • نصف حبة أفوكادو + ملعقة صغيرة كاكاو + حليب لوز بدون سكر.

3. أيس كريم البروتين الخالي من السكر

)أغرب 7 أكلات للدايت ظهرت على تيك توك 

أصبح تريند على تيك توك للشباب الرياضي، ويصنع من:

  • بروتين بودرة
  • حليب خالي الدسم
  • فواكه مجمدة

تحليل صحي:

يحتوي على بروتين مهم لبناء العضلات، لكن البعض يزيد كمية بودرة البروتين أكثر من الحاجة اليومية.

الإفراط يمكن أن يسبب مشاكل في الكلى عند بعض الأشخاص.

4. خبز الكرنب للدايت

يتم استخدام أوراق الكرنب كبديل للخبز، خصوصًا في ساندوتشات الدايت.

تحليل صحي:

غني بالألياف والفيتامينات، لكنه غير مشبع كالخبز الكامل، لذلك يحتاج الجمع مع بروتين أو دهون صحية لتجنب الجوع السريع.

5. بيض بالزنجبيل وخل التفاح

وصفة غريبة للدايت، تقول بعض التريندات إنه يحرق الدهون بسرعة.

تحليل صحي:

  • البيض غني بالبروتين، لكن الزنجبيل وخل التفاح لا يحرقان الدهون سحريًا.
  • يمكن اعتباره وجبة فطور غنية بالبروتين إذا أضيفت خضروات معه.

6. بودينغ الشيا مع الحليب النباتي

  • بذور الشيا + حليب لوز + فواكه مقطعة
  • تريند صحي على تيك توك للوجبات الخفيفة

تحليل صحي:

  • بذور الشيا غنية بالأوميغا 3 والألياف، مفيدة للهضم والمناعة.
  • يجب الانتباه للكمية، لأن كثرة بذور الشيا تسبب إمساك أو انتفاخ.

7. رقائق الكوسة المخبوزة كبديل للبطاطس المقلية

شائعة على تيك توك كخيار للدايت، محمصة بالفرن مع توابل صحية.

تحليل صحي:

  • منخفضة السعرات مقارنة بالبطاطس المقلية.
  • يمكن إضافة القليل من زيت الزيتون لتكون وجبة خفيفة صحية.
