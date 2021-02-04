طريقة سلطة الزبادى.. وصفات متنوعة للمشاوي والمحاشي وأكلات الدايت

تبحث الكثير من النساء عن طريقة سلطة الزبادى في المنزل لأنها من ألذ الأصناف التى يمكن تقديمها بجوار اللحوم والمشاوي ومحشى ورق العنب وغيرها الكثير من الأطباق الأخرى.





وتساعد الزبادى على تحسين الهضم وتجنب الانتفاخات والغازات، كما أن سلطة الزبادى غنية بالمواد المفيدة التى تساعد فى تحسين صحة المعدة والجسم والوقاية من عدد كبير من الأمراض.





نقدم لكم ‎طريقة سلطة الزبادي بوصفات متنوعة تناسب جميع الأطباق الأخرى بنفس مذاق الأصناف المقدمة فى المطاعم.





‎سلطة الزبادي لورق العنب

لـ نجلاء الشرشابى



مقادير سلطة الزبادى لورق العنب

2 علبة زبادى

2 خيار

3 فصوص ثوم

ملح وفلفل

2 ملعقة زيت





طريقة عمل سلطة الزبادي لورق العنب

* قومي ببشر الخيار وافرمى الثوم، وضعى الخيار والثوم على الزبادى وتبليه وقلبيهم جيدا وتقدم سلطة الزبادى.





‎طريقة عمل سلطة الزبادي بدون خيار

لـ أسامة السيد

مقادير سلطة زبادى

زبادى

نعناع

ثوم

زيت زيتون

ملح

فلفل







‎طريقة عمل سلطة الزبادي بدون خيار

* اخلطى كل المكونات مع بعضها وتبليها بملح وفلفل وقدميها مع ورق العنب.





‎سلطة زبادي للمشويات

لـ هشام السيد

مقادير ‎سلطة زبادي للمشويات

فص ثوم

2 علبة زبادى

ملعقة زيت زيتون

خل

ليمون

بقدونس

شبت

الملح

فلفل







‎طريقة عمل سلطة زبادي للمشويات

* نضع الزبادى فى طبق ثم يضاف الثوم المفروم ثم الليمون وزيت الزيتون والخل، ونقلب المكونات جيدا ثم نضيف الشبت والبقدونس التزين.

‎سلطة زبادي بالخيار والنعناع

لـ مروة الشافعى

مقادير ‎سلطة زبادي بالخيار والنعناع





خيارة خضراء طازجة





معلقة صغيرة ملح





2 علبة زبادى





فصين ثوم مفروم.





3 ورقات نعناع





رشة صغيرة فلفل أسود أو أبيض





2 معلقة ك زيت الزيتون

بقدونس





‎سلطة زبادي بالخيار والنعناع

تقشير الخيارة ثم نبشرها ونقوم بوضع الخيارة في مصفاة صغيرة لمدة خمس دقائق.





ثم نضع على الخيارة معلقة صغيرة من الملح ونضع الزبادى في إناء آخر ونقوم بالتقليب.





نضع معلقة صغيرة من الملح ومعلقة صغيرة من الفلفل الأسود ونقوم بتقليب المكونات جيدا.





نقوم بتقطيع النعناع إلى قطع صغيرة ونضعه على الزبادى ونقوم بالتقليب.





نضع الخيار على الزبادى ونقوم بتقليب المكونات جيدا ندخلها في الثلاجة لمدة ساعة قبل التقديم ثم نضع البقدونس المفروم على الوجه.





قبل تقديم الطعام نضع ملعقتين من زيت الزيتون وتقلب جيدا وتزين بالبقدونس.





‎سلطة الزبادي دايت

سالى فؤاد



مقادير سلطة زبادي بالكرات والكرفس دايت

4 علب زبادي خالي الدسم

ملعقة ك ثوم مفروم أو نصف ملعقة بودرة

ملح

فلفل أسود

نعناع ناشف

2 كوب كرفس

كوب كرات







طريقة تحضير سلطة زبادي دايت:

ضعى كل المكونات فى ‘ناء واحد وقلبيهم جيدا

افرمى الكرات والكرفس وضعيهم على الخليط السابق مع التقليب جيدا.



