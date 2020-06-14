تقوي المناعة وتكافح الأنيميا.. طريقة عمل سلطة الزبادي بالبنجر

يبحث الجميع خلال الفترة الحالية عن أطعمة تقوي المناعة في ظل تفشي فيروس كورونا، ويعتبر طبق السلطة من أهم الأصناف التي يجب تناولها بشكل يومي، وهناك أنواع مختلفة من السلطات الصحية التي تغذي الجسم وتقوي المناعة للكبار والصغار .





ونقدم لك طريقة عمل سلطة الزبادي بالبنجر ، فالزبادي مفيد للعظام والأسنان والمفاصل وغني بالفيتامينات والعناصر الغذائية المختلفة، والبنجر له قدرة هائلة على تقوية المناعة و علاج الأنيميا





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مكونات سلطة الزبادي بالبنجر :

2 ثمرة بنجر

ربع كوب جوز

3 علب زبادي

رشة ملح

فص ثوم مهروس

ملعقة عصير ليمون

بقدونس مفروم

مكعبات جبن فيتا





طريقة عمل سلطة الزبادي بالبنجر :

قطعي البنجر الى مكعبات صغيرة واسلقيه على النار لمدة 10 دقائق





اخلطي الزبادي مع الملح والثوم المهروس وعصير الليمون جيدًا ووزعي المزيج في أطباق صغيرة





أضيفي مكعبات البنجر المقطع والجوز المفروم



