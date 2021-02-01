طريقة عمل سلطة البصل بـ 4 وصفات مختلفة

يعد البصل من أهم الأطعمة الغنية بالمواد القاتلة للفيروسات والميكروبات والقادرة على تطهير جسم الإنسان لذا نقدم لكم 4 وصفات مختلفة لطريقة عمل سلطة البصل لمجموعة من خبرء الطهى.





طريقة سلطة بصل بالطحينة

نادية سرحان





مقادير سلطة بصل بالطحينة

بصل شرائح

طماطم شرائح

خيار شرائح

فلفل رومي أخضر شرائح

كزبرة

خضراء مفرومة

بقدونس مفروم

خل

زيت زيتون

ملح فلفل أسود





طريقة تحضير سلطة بصل بالطحينة

* اخلطي الطحينة مع الخل والماء حتى تذوب تماما ثم ضيفي ملح وفلفل





* اخلطي الخضورات مع بعضها وصبي عليها الطحينة وقدميها





سلطة البصل المشوي

الشيف شربيني

مقادير سلطة البصل المشوي

للغموس1 كوب زبادي أو ساور كريم

1 ملعقة كبيرة كاتشب

1 ملعقة صغيرة ورستشير صوص

1 ملعقة صغيرة بابريكا

رشة شطة

للبصل

نصف كوب جبنة بارميزان مبشورة

1 ملعقة كبيرة بابريكا

ربع ملعقة صغيرة شطة

1 ملعقة صغيرة توابل مشكلة

4 بصل أصفر او أحمر مقشر

1 ملعقة كبيرة بقدونس مفروم

2 ملعقة كبيرة زبدة

عيش مقرمش للتقديم





طريقة تحضير سلطة البصل المشوي

* يقطع البصل شرائح غير كاملة حيث تصبح حبة البصل قابلة للحشو





* يخلط البقدونس مع التوابل الايطالية والبابريكا والشطة وقليل من الزبدة





* وتحشى حبات البصل بهذه الخلطة





* ثم ترفع على الشواية حتى تمام الطهي





* ثم تبشر الجبنة على الوجهة





* وتترك حتى تمام الذوبان





* ثم يرفع البصل من على الشواية





* تخلط البابريكا مع الشطة والكاتشب والمايونيز مع الزبادي أو الساور كريم والورستشير صوص للحصوص على الصوص





* وتقدم ساخنة مع العيش المقرمش





طريقة سلطة بصل بالسماق

هشام السيد

قادير سلطة بصل بالسماق

بصل

سماق

خل

ليمون

فلفل اسود

فلفل احمر حار

فلفل أحمر رومى

طريقة تحضير سلطة بصل بالسماق

* قطعي البصل والفلفل الرومي والحار حسب الرغبة





* اخلطيهم مع السماق والخل والفلفل الاسود و يضاف عصير الليمون ثم تقدم





سلطة البصل بالطماطم والنعناع

غادة جميل

مقادير سلطة البصل بالطماطم والنعناع

طماطم

نعناع

خل عنب

بصل

زيت

سماق دبس الرمان

طريقة تحضير سلطة البصل بالطماطم والنعناع