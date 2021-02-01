ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

طريقة عمل سلطة البصل بـ 4 وصفات مختلفة

الإثنين 01/فبراير/2021 - 07:19 م
طريقة عمل سلطة البصل
طريقة عمل سلطة البصل بـ 4 وصفات مختلفة
Advertisements
اسماء محمد
يعد البصل من أهم الأطعمة الغنية بالمواد القاتلة للفيروسات والميكروبات والقادرة على تطهير جسم الإنسان لذا نقدم لكم 4 وصفات مختلفة لطريقة عمل سلطة البصل لمجموعة من خبرء الطهى.

طريقة سلطة بصل بالطحينة
نادية سرحان

مقادير سلطة بصل بالطحينة
بصل شرائح 
طماطم شرائح 
خيار شرائح
 فلفل رومي أخضر شرائح
 كزبرة
 خضراء مفرومة 
بقدونس مفروم
 خل
 زيت زيتون
 ملح فلفل أسود 

طريقة تحضير سلطة بصل بالطحينة
* اخلطي الطحينة مع الخل والماء حتى تذوب تماما ثم ضيفي ملح وفلفل

* اخلطي الخضورات مع بعضها وصبي عليها الطحينة وقدميها

سلطة البصل المشوي
الشيف شربيني 
مقادير سلطة البصل المشوي
للغموس1 كوب زبادي  أو ساور كريم
1 ملعقة كبيرة كاتشب
 1 ملعقة صغيرة ورستشير صوص 
1 ملعقة صغيرة بابريكا 
رشة شطة 
للبصل
نصف كوب جبنة بارميزان مبشورة
 1 ملعقة كبيرة بابريكا
 ربع ملعقة صغيرة شطة 
1 ملعقة صغيرة توابل مشكلة
 4 بصل أصفر  او أحمر مقشر
1 ملعقة كبيرة بقدونس مفروم
 2 ملعقة كبيرة زبدة
 عيش مقرمش  للتقديم

طريقة تحضير سلطة البصل المشوي
* يقطع البصل شرائح غير كاملة حيث تصبح حبة البصل قابلة للحشو

* يخلط البقدونس مع التوابل الايطالية والبابريكا والشطة وقليل من الزبدة

* وتحشى حبات البصل بهذه الخلطة

* ثم ترفع على الشواية حتى تمام الطهي

* ثم تبشر الجبنة على الوجهة

* وتترك حتى تمام الذوبان

* ثم يرفع البصل من على الشواية

* تخلط البابريكا مع الشطة والكاتشب والمايونيز مع الزبادي أو الساور كريم والورستشير صوص للحصوص على الصوص

* وتقدم ساخنة مع العيش المقرمش

طريقة سلطة بصل بالسماق
هشام السيد 
قادير سلطة بصل بالسماق
بصل 
سماق 
خل 
ليمون
 فلفل اسود
 فلفل احمر حار
 فلفل أحمر رومى 
طريقة تحضير سلطة بصل بالسماق
* قطعي البصل والفلفل الرومي والحار حسب الرغبة

* اخلطيهم مع السماق والخل والفلفل الاسود و يضاف عصير الليمون ثم تقدم

سلطة البصل بالطماطم والنعناع
غادة جميل 
مقادير سلطة البصل بالطماطم والنعناع
طماطم 
نعناع
 خل عنب
 بصل
 زيت
سماق دبس الرمان 
طريقة تحضير سلطة البصل بالطماطم والنعناع
* ضعي في وعاء التقديم الطماطم ثم اخلطي باقي المكونات وضفيهم للطماطم وقدميها باردة
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

طريقة عمل سلطة الطحينة للمشويات والأسماك

طرق جديدة لعمل الفراخ البانيه بدون قلي

لعشاق السورى.. 3 وصفات مختلفة لفتة الشاورما

طريقة جديدة لعمل البانيه .. 5 وصفات متنوعة ومختلفة

لو مبتحبهاش.. طريقة عمل السبانخ بـ 4 وصفات جديدة

ترشيحاتنا

كل ما تريد معرفته عن آخر أخبار امتحانات طلاب الجامعات.. قرارات رسمية

قبل وبعد الإصابة.. 8 أنواع من اختبارات فيروس كورونا

بسبب كورونا .. الكويت تكشف عن شروط جديدة لدخول البلاد

أحمد بلال يكشف عن رأيه في صفقات الأهلي والزمالك الجديدة

وزيرة التضامن: صرف 100 جنيه شهريًا نقاطا إضافية على السلة الغذائية التموينية بشرطين

استبعاد 5 نجوم من قائمة الدحيل القطري قبل مواجهة الأهلى بمونديال الأندية

Advertisements

وزيرة التضامن: صرف 100 جنيه شهريًا نقاطا إضافية على السلة الغذائية التموينية بشرطين

مدير إدارة الحماية المدنية سابقا يكشف سبب استمرار حريق عمارة فيصل لليوم الثالث ..فيديو

مناورات عسكرية لمدة شهر.. الصين تستعد للحرب مع هذه الدولة

أخبار مشجعة.. الصحة العالمية تعلن نبأً سارًا بشأن إصابات كورونا عالميا

بخلاف زيادة يونيو.. وزير المالية يعلن عن زيادة جديدة لـ أصحاب المعاشات

معفنة أم آمنة .. معلومات لا تعرفها عن الجبن الريكفورد

استبعاد 5 نجوم من قائمة الدحيل القطري قبل مواجهة الأهلى بمونديال الأندية

العثور على شيك بملايين الدولارات خلال مداهمة خلية إرهابية.. شاهد

النائب العام يأمر بإحالة قذافي فراج المتهم بقتل 4 عمدا بالإسكندرية والجيزة للجنايات

وزير المالية يزف بشرى لأصحاب المعاشات من داخل مجلس النواب

بعد الجدل السائد.. الكاف يصدم الزمالك بشأن صفقة الجزيري

السيسى يؤكد للمنتدى الاستخباري العربي أهمية وضع منظومة محكمة لمكافحة الإرهاب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قصير فوق الركبة.. نورهان منصور تثير الجدل بأنوثتها

عاشقة وغلبانة والنبي.. حكاية سيارة جمعت بين رشدى أباظة والشحرورة | صور

نشرة الصحة والمرأة: دراسة توضح ترتيب أعراض كورونا.. 4 أبراج لا تثق فى مواليدها