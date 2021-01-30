طريقة عمل سلطة الزبادى بالخيار للرجيم.





المقادير:

حبتان من الخيار كبيرة الحجم.

كأسين من الزبادى خالى من الدسم.

فص واحد من الثوم المفروم.

ملعقة واحدة صغيرة من النعناع الناشف.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

أربعة أوراق من النعناع الطازج.

كيفية تحضير سلطة الزبادي بالخيار دايت:

ننظف حبات الخيار بشكل جيد ثم نزيل القشرة الخارجية لها ثم نقسمها إلى أجزاء صغيرة الحجم.

ثم نوزع عليها القليل من الملح ثم نضعها فى مكان جانبه لمدة عشرون دقيقة حتى تسقط منها المياه الموجودة بها.

نزيل الماء الموجود بالزبادي، ثم نخلط الزبادى مع النعناع الناشف والثوم وقطع الخيار والملح ثم نحرك الخليط بشكل جيد.

نوزع السلطة فى طبق التقديم ثم نوزع على سطحها أوراق النعناع الخضراء وتقدم

قدم الدكتور خالد يوسف خبير التغذية عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك ؛ طريقة تحضير