بتصميم مذهل ومزايا احترافية .. فيفو تستعد لإطلاق هاتف iQOO 13

أطلقت شركة iQOO مؤخرًا لونًا جديدًا من هاتف iQOO 13 والذي يأتي بذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة 12 جيجابايت وسعة تخزين 256 جيجابايت هو 54,999 روبية هندية .4

على الجانب الآخر ياتي الهاتف بذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 16 جيجابايت وسعة تخزين 512 جيجابايت، فيبلغ سعره 59,999 روبية هندية.



مميزات هاتف iQOO 13

يتميز هاتف iQOO 13 بشاشة منحنية من نوع AMOLED، مقاس 6.82 بوصة، بدقة 3168×1440 بكسل، ونسبة عرض إلى ارتفاع 20:9،

يوفر الهاتف معدل تحديث متغير 144 هرتز، ومجموعة ألوان تصل إلى مليار لون ونسبة سطوع تصل إلى 1800 شمعة في ذروة العرض. كما يدعم خاصية تعتيم PWM بتردد 2592 هرتز.

يعمل هاتف iQOO 13 بمعالج Snapdragon 8 Elite بتقنية 3 نانومتر مع معالج رسوميات Adreno 830 ويأتي بذاكرة وصول عشوائي (RAM) من نوع LPDDR5X بسعة 12 أو 16 جيجابايت، وذاكرة تخزين UFS 4.1 بسعة 256 أو 512 جيجابايت كما يعمل الهاتف بنظام أندرويد 15 مع واجهة Funtouch OS 15. ويدعم شريحتي اتصال من نوع nano SIM.

مميزات هاتف iQOO 13

مواصفات هاتف iQOO 13

تتضمن الكاميرا الخلفية كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل مزودة بمستشعر سوني IMX921 بمقاس 1/1.49 بوصة، وفتحة عدسة f/1.88، وميزة التثبيت البصري (OIS). كما تحتوي على كاميرا واسعة الزاوية بدقة 50 ميجابكسل ومستشعر IMX816 بمقاس 1/2.93 بوصة، وفتحة عدسة f/1.85، وميزة التثبيت البصري (OIS)، وتقريب بصري يصل إلى 4x دون فقدان للصورة. أما الكاميرا الأمامية، فتأتي بمستشعر GC32E1 بدقة 32 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.45.

تشمل الميزات الأخرى مستشعر بصمة بالموجات فوق الصوتية ، ومستشعرًا بالأشعة تحت الحمراء، ومكبرات صوت ستيريو، ومنفذ صوت USB Type-C.

تبلغ أبعاد الهاتف 163.37 × 76.71 × 8.13 ملم، ويزن 213 جرامًا. وهو مقاوم للغبار والماء بمعياري IP68 وIP69.