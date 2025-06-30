ببطارية عملاقة وشحن سريع .. مواصفات عالمية لـ هاتف iQOO 13

أعلنت شركة فيفو عن إطلاق هاتفها الذكي iQOO 13 في الهند في 4 يوليو والمتوقع أن يأتي بالعديد من المواصفات الرائدة

يعمل هاتف iQOO 13 بمعالج Snapdragon 8 Elite مع ذاكرة وصول عشوائي LPDDR5x Ultra وذاكرة تخزين UFS 4.1. ويتميز بشاشة مقاس 6.82 بوصة بدقة 2K، ومعدل تحديث 144 هرتز، ودرجة سطوع قصوى تبلغ 1800 شمعة (HBM)، وتعتيم عالي التردد بتردد 2592 هرتز.

مواصفات هاتف iQOO 13

يحتوي الهاتف على كاميرا خلفية ثلاثية، مع مستشعر رئيسي Sony IMX921 VCS بدقة 50 ميجابكسل، وكاميرا مقربة Sony بدقة 50 ميجابكسل، وكاميرا واسعة الزاوية بدقة 50 ميجابكسل. أما الكاميرا الأمامية، فتأتي بدقة 32 ميجابكسل.

يحتوي على بطارية بسعة 6000 مللي أمبير/ساعة مع شحن سريع بقوة 120 واط. يُشحن الهاتف حتى 40% في 10 دقائق، ويكتمل شحنه بالكامل في 30 دقيقة.

يعمل بنظام التشغيل Funtouch OS 15، وسيتلقى تحديثات أندرويد لمدة 4 سنوات وتحديثات أمنية لمدة 5 سنوات

ميزات هاتف iQOO 13

تشمل الميزات الأخرى مستشعر بصمة الإصبع بالموجات فوق الصوتية ثلاثي الأبعاد، وميزة تعدد الأصابع، وشريحة Q2.

يدعم الهاتف منفذ USB 3.2، ونظام تبريد Ultra VC بدقة 7K، وإضاءة Monster Halo مع 72 وضع إضاءة. كما يدعم الهاتف الشحن اللاسلكي، ويحتوي على معالج Adreno Motion Engine 2.0.

يتمتع هاتف iQOO 13 بتصنيف IP68 وIP69 لمقاومة الغبار والماء. كما يتميز بالعديد من تحسينات الذكاء الاصطناعي لتحسين الأداء وتجربة المستخدم.