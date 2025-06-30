قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الاقتصاد المصري يسجل أعلى معدل نمو ربع سنوي منذ 3 سنوات بنسبة 4.77%
البط البلدي بـ 160 جنيها والحمام بـ 175.. أسعار الدواجن في الأسواق اليوم
وزير الخارجية: الغطرسة الإسرائيلية وسياسة التجويع والعقاب الجماعي انتهاك صارخ للقانون الدولي
إعلام إسرائيلي: فرص تدخل الكنيست لوقف محاكمة نتنياهو "ضئيلة جدا"
اليوم.. مجلس إدارة النادي الأهلي يناقش في اجتماعه إعداد الميزانية والحساب الختامي
الخارجية: سنظل نبذل الجهود الدبلوماسية لإيجاد أفق سياسي للقضية الفلسطينية
ماراثون الثانوية العامة| مواصفات امتحان التفاضل والتكامل "النظام القديم" قبل أدائه غداً
لماذا تشعر بدوخة عند ركوب السيارات الكهربائية؟.. حقيقة علمية
منال عوض في برقية تهنئة لرئيس الوزراء: 30 يونيو من أعظم الثورات في تاريخ مصر
5 أعمال يصل ثوابها إلى الميت وتزيد حسناته.. تعرف عليها
هل يجوز قص الشعر في شهر محرم للنساء والرجال؟.. انتبهوا لـ4 حقائق
منال عوض في برقية تهنئة للرئيس السيسي: 30 يونيو يوم الإرادة الوطنية والانتصار لمصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

ببطارية عملاقة وشحن سريع .. مواصفات عالمية لـ هاتف iQOO 13

هاتف iQOO 13
هاتف iQOO 13

أعلنت شركة فيفو عن إطلاق هاتفها الذكي iQOO 13 في الهند في 4 يوليو والمتوقع أن يأتي بالعديد من المواصفات الرائدة 

يعمل هاتف iQOO 13 بمعالج Snapdragon 8 Elite مع ذاكرة وصول عشوائي LPDDR5x Ultra وذاكرة تخزين UFS 4.1. ويتميز بشاشة  مقاس 6.82 بوصة بدقة 2K، ومعدل تحديث 144 هرتز، ودرجة سطوع قصوى تبلغ 1800 شمعة (HBM)، وتعتيم عالي التردد بتردد 2592 هرتز.

مواصفات هاتف iQOO 13

يحتوي الهاتف على كاميرا خلفية ثلاثية، مع مستشعر رئيسي Sony IMX921 VCS بدقة 50 ميجابكسل، وكاميرا مقربة Sony بدقة 50 ميجابكسل، وكاميرا واسعة الزاوية بدقة 50 ميجابكسل. أما الكاميرا الأمامية، فتأتي بدقة 32 ميجابكسل.

يحتوي على بطارية بسعة 6000 مللي أمبير/ساعة مع شحن سريع بقوة 120 واط. يُشحن الهاتف حتى 40% في 10 دقائق، ويكتمل شحنه بالكامل في 30 دقيقة. 

يعمل بنظام التشغيل Funtouch OS 15، وسيتلقى تحديثات أندرويد لمدة 4 سنوات وتحديثات أمنية لمدة 5 سنوات

ميزات هاتف iQOO 13

تشمل الميزات الأخرى مستشعر بصمة الإصبع بالموجات فوق الصوتية ثلاثي الأبعاد، وميزة تعدد الأصابع، وشريحة Q2. 

يدعم الهاتف منفذ USB 3.2، ونظام تبريد Ultra VC بدقة 7K، وإضاءة Monster Halo مع 72 وضع إضاءة. كما يدعم الهاتف الشحن اللاسلكي، ويحتوي على معالج Adreno Motion Engine 2.0.
يتمتع هاتف iQOO 13 بتصنيف IP68 وIP69 لمقاومة الغبار والماء. كما يتميز بالعديد من تحسينات الذكاء الاصطناعي لتحسين الأداء وتجربة المستخدم.

هاتف iQOO 13 كاميرا خلفية شحن سريع ذاكرة وصول عشوائي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة أسعار السجائر اليوم.. بكم علبة الكليوباترا بأنواعها في الأكشاك؟

زيادة أسعار السجائر اليوم.. بكم علبة الكليوباترا والأجنبي في الأكشاك؟

معاش

معاش شهري لربات البيوت دون وظيفة

أسعار السجائر اليوم كليوباترا وبوكس وLM ومارلبورو بعد الزيادة.. هل وصلت 100 جنيه؟

أسعار السجائر اليوم كليوباترا وبوكس وLM ومارلبورو بعد الزيادة.. هل وصلت 100 جنيه؟

رفع عدادات الكهرباء القديمة رسميًا مع بداية السنة المالية الجديدة عن هؤلاء المشتركين

رفع عدادات الكهرباء القديمة رسميًا مع بداية السنة المالية الجديدة عن هؤلاء المشتركين

حادث المنوفية

النيابة العامة: حبس مالك التريلا المتسببة في حادث إقليمي المنوفية

امتحانات الثانوية العامة

والد طالبة ثانوية عامة يستغيث: لجنة بنتي كلها غش.. وأطالب الوزير بالتحقيق

العربون

هل العربون من حق البائع أم المشتري عند عدم إتمام العقد؟.. الإفتاء تجيب

القرآن الكريم

الإفتاء تنصح بقراءة هذه السورة لتجنب المشاكل والخلافات الأسرية

بالصور

تسلا تعترف بوجود خلل في بعض سياراتها الجديدة.. يشكل خطرا على السلامة

تسلا
تسلا
تسلا

لماذا تشعر بدوخة عند ركوب السيارات الكهربائية؟.. حقيقة علمية

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: يونيو والثورة المليونية

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: ثمرات 30 يونيو 2013

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: تحليل النهج السياسي الخارجي في ضوء النظرية السياسية.. مقاربة مصر ما بعد 30 يونيو نموذجًا

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سنوسرت الأول

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: 30 يونيو… لحظة الخلاص وميلاد الجمهورية الجديدة

المزيد