محلات من 7 لـ10.. وكافيهات لحد 1 صباحًا| اعرف مواعيد الشتاء الجديدة

أعلن الدكتور خالد قاسم، المتحدث الرسمي باسم وزارة التنمية المحلية، بدء تطبيق المواعيد الشتوية لفتح وغلق المحال العامة بكافة محافظات الجمهورية، اعتبارًا من الجمعة 26 سبتمبر 2025، وذلك تنفيذًا لقرار وزير التنمية المحلية رقم 456 لسنة 2020.

وأوضح قاسم، خلال تصريحات تلفزيونية، أن القرار يهدف إلى تحقيق التوازن بين احتياجات المواطنين اليومية وتنظيم الخدمات، إضافة إلى ترشيد استهلاك الطاقة، والحفاظ على المرافق العامة، وتيسير عمل منظومة النظافة والخدمات في الشوارع.

وتنص المواعيد الجديدة على فتح المحال التجارية والمولات من الساعة 7 صباحًا وحتى 10 مساءً، على أن تمتد حتى 12 منتصف الليل يومي الخميس والجمعة وأيام العطلات الرسمية.

بدء تطبيق المواعيد الشتوية

أما الكافيهات والمطاعم والبازارات، فتعمل من الساعة 5 صباحًا وحتى 12 منتصف الليل، وتمتد حتى 1 صباحًا في الإجازات، مع استمرار خدمات الدليفري والتيك أواي على مدار 24 ساعة.

وأضاف المتحدث أن الورش والأعمال الحرفية داخل الكتل السكنية تعمل من 8 صباحًا حتى 6 مساءً، بينما تُستثنى الورش الواقعة على الطرق السريعة أو المرتبطة بخدمات عاجلة.

أشار إلى استثناء محال البقالة والسوبر ماركت والأفران والصيدليات وأسواق الجملة من مواعيد الغلق، نظرًا لطبيعتها الخدمية الأساسية.

وشدد قاسم على أن مخالفة المواعيد تُقابل بإجراءات تصاعدية تبدأ بالتنبيه، ثم الإنذار الكتابي، يليها توقيع غرامة مالية، وقد تصل إلى الغلق النهائي وإعادة إجراءات الترخيص في حال تكرار المخالفة، مؤكدًا أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظات تُطبق القرار بالتنسيق مع مديريات الأمن بكل حزم.