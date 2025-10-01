قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الثانوية العامة شرطا لضم خريجي الحقوق لنقابة المحامين.. تفاصيل جديدة
القانون يحظر عزل أو حرمان ذوي الإعاقة من الرعاية الطبية أو المجتمعية
مدبولي يتابع ما يتم تنفيذه من إجراءات عقب إطلاق الإصدار الأول من السردية الوطنية.. برنامج تنفيذي يحدد مهام الوزارات
أذكار المساء كاملة ومكتوبة.. أدعية نبوية تحفظك وتشرح صدرك
119 ألف دولار.. فيفا يغرم الزمالك في شكوي مدرب برتغالي
حالة وحيدة تنقذ منتخب مصر من الإقصاء بمونديال الشباب
الداخلية تكشف حقيقة التنقيب عن الآثار داخل مدرسة بالمنيا
إخلاء سبيل قبطان الغواصة سندباد في قضية غرق السياح الروس بالغردقة
شاهد.. سر رفض محمد صلاح التوقيع على قميص فلسطيني
بعد القصف الإسرائيلي.. ترامب يوقع أمرا يعتبر أي هجوم على قطر «تهديدا لأمن أمريكا»
الرقابة المالية تصدر قرارًا بتنظيم إصدار وتوزيع وثائق التأمين رقميًا
انخفاض أسعار البيض والدواجن.. وسعر الكرتونة العادل لا يتجاوز 125 جنيهًا
محلات من 7 لـ10.. وكافيهات لحد 1 صباحًا| اعرف مواعيد الشتاء الجديدة

أعلن الدكتور خالد قاسم، المتحدث الرسمي باسم وزارة التنمية المحلية، بدء تطبيق المواعيد الشتوية لفتح وغلق المحال العامة بكافة محافظات الجمهورية، اعتبارًا من الجمعة 26 سبتمبر 2025، وذلك تنفيذًا لقرار وزير التنمية المحلية رقم 456 لسنة 2020.

وأوضح قاسم، خلال تصريحات تلفزيونية، أن القرار يهدف إلى تحقيق التوازن بين احتياجات المواطنين اليومية وتنظيم الخدمات، إضافة إلى ترشيد استهلاك الطاقة، والحفاظ على المرافق العامة، وتيسير عمل منظومة النظافة والخدمات في الشوارع.

وتنص المواعيد الجديدة على فتح المحال التجارية والمولات من الساعة 7 صباحًا وحتى 10 مساءً، على أن تمتد حتى 12 منتصف الليل يومي الخميس والجمعة وأيام العطلات الرسمية.

 

أما الكافيهات والمطاعم والبازارات، فتعمل من الساعة 5 صباحًا وحتى 12 منتصف الليل، وتمتد حتى 1 صباحًا في الإجازات، مع استمرار خدمات الدليفري والتيك أواي على مدار 24 ساعة.

وأضاف المتحدث أن الورش والأعمال الحرفية داخل الكتل السكنية تعمل من 8 صباحًا حتى 6 مساءً، بينما تُستثنى الورش الواقعة على الطرق السريعة أو المرتبطة بخدمات عاجلة.

أشار إلى استثناء محال البقالة والسوبر ماركت والأفران والصيدليات وأسواق الجملة من مواعيد الغلق، نظرًا لطبيعتها الخدمية الأساسية.

وشدد قاسم على أن مخالفة المواعيد تُقابل بإجراءات تصاعدية تبدأ بالتنبيه، ثم الإنذار الكتابي، يليها توقيع غرامة مالية، وقد تصل إلى الغلق النهائي وإعادة إجراءات الترخيص في حال تكرار المخالفة، مؤكدًا أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظات تُطبق القرار بالتنسيق مع مديريات الأمن بكل حزم.

مواعيد الشتاء مواعيد الشتاء الجديدة التنمية المحلية المواعيد الشتوية

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأربعاء 1 أكتوبر

ابنة هبة قطب

تصدرت التريند.. 5 معلومات لا تعرفها عن ابنة هبة قطب بعد حفل زفافها

مدير الاكاديمية العسكرية

قبول دفعة جديدة من الجامعيين للعمل كضباط متخصصين بالقوات المسلحة

تحديث بطاقة التموين

تحديث بطاقة التموين 2025.. التفاصيل والأوراق المطلوبة

المتهم

فول العربية وجرى.. القبض على سائق بالشرقية

الاعتداء على معلم بالشبشب

"ضربوه بالشبشب".. تداول فيديو يرصد الإعتداء على معلم داخل مدرسة في المنيب

أرشيفية

11 نفقوا.. القبض على المتهم بتسميم كلاب بشوارع حدائق الأهرام

ذهب

سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 1-10-2025

منتخب مصر الوطني

مرموش قيد الانتظار.. 5 محترفين بقائمة منتخب مصر لمواجهة جيبوتي

محمد الجارحي

وفاة عم محمد الجارحي عضو مجلس إدارة الأهلي

ممدوح عباس

ممدوح عباس رئيس الزمالك السابق يعلن اقتراب عودة أرض أكتوبر للزمالك

بالصور

طريقة عمل الكفتة المشوية فى المنزل

طريقة عمل الكفتة المشوية فى المنزل..
أسعار أرخص 5 سيارات "زيرو" موديل 2026 بالسوق المصري

أرخص 5 سيارات
بفستان جريء.. مى الغيطى تثير الجدل بجانب زوجها

بفستان جرئ..مى الغيطى تثير الجدل بجانب زوجها
أخبار السيارات| هيونداي تودع سيارتها الشهيرة للأبد.. وهذا الزر في كيا يؤدي إلى كارثة

أخبار السيارات
مدير الاكاديمية العسكرية

قبول دفعة جديدة من الجامعيين للعمل كضباط متخصصين بالقوات المسلحة

انهيار مدرسة إندونيسيا

مصرع 3 وإصابة 100 في انهـ..يار مدرسة بإندونيسيا

فيروس خطير يهدد الأطفال

ظهر في إحدى مدارس المريوطية.. علامات خطر الإصابة بفيروس HFMD

ترامب

غواصة نووية تتجه نحو روسيا.. ترامب يتخذ قرارا مفاجئا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مصالح إسرائيل في سوريا تهدد الأمن العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: حقيبة غير مرئية.. وذكاء العاطفة في مواجهة الخلافات الزوجية

