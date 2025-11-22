اليوم وغدا.. مواجهات لا تفوتك فى دوري أبطال أفريقيا والكونفيدرالية.. الأهلي ضد شبيبة القبائل الأبرز

تنطلق اليوم وغدا، مجموعة من اللقاءات التي تهم عشاق الكرة الافريقية بصفة عامة، والمصرية بصفة خاصة، حيث تضم فرسان الكرة المصرية الأربعة، الأهلي وبيراميدز في منافسات دوري الأبطال، والمصري والزمالك في الكونفيدرالية.

الأهلي ضد شبيبة القبائل

اختارت صحيفة فوت أفريكا، المختصة بشئون الكرة الأفريقية، المباراة المرتقبة التي تجمع بين ناديى الأهلي وشبيبة القبائل الجزائري اليوم السبت بـ استاد القاهرة، ضمن 4 مواجهات تستحق المشاهدة في الجولة الأولى بدور المجموعات في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقالت الصحيفة إن النادي الأهلي عملاق الكرة المصرية سيخوض اختباراً صعباً في السادسة مساء، ضمن الجولة الأولى لدور المجموعات بالبطولة، أمام فريق شبيبة القبائل الجزائري، دائماً ما سبب له المتاعب في أعرق مسابقات الأندية الأفريقية.

ومن المقرر أن يدير مباراة الأهلي أمام شبيبة القبائل، طاقم تحكيم ليبي، يقوده الحكم أحمد الشلماني، يساعده أحمد محمد منجي مساعدا أول، وباسم سيف الناصر مساعدا ثانيا، بينما أُسندت مهمة الحكم الرابع للحكم الليبي عبد الواحد حريويدة.

وتأهل الأهلي إلى دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد أن تخطى عقبة فريق إيجل نوار البوروندي بهدف نظيف ‏ذهابًا وبنفس النتيجة في مباراة الإياب بدور الـ32.‏

صن داونز ضد سانت إيلوي لوبوبو الكونغولي

مواجهة يصعب التنبؤ بنتيجتها تجمع فريقاً من جنوب أفريقيا يزخر بالمواهب مع فريق كونغولي فجر مفاجأة مدوية بتأهله إلى دور المجموعات على حساب الصاعد إلى نصف نهائي النسخة الماضية هو أورلاندو بايرتس.

يانج أفريكانز التنزاني ضد الجيش الملكي المغربي

مواجهة أخرى تعد بالإثارة والندية، عندما يحل فريق الجيش الملكي المغربي، ضيفًا على يانج أفريكانز التنزاني، في الثالثة عصرًا، في المباراة التي ستجمعهما على ستاد (بنجامين ماكابا) بدار السلام، في إطار الجولة الأولى من المجموعة الثانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

الفريق التنزاني يبقى قوياً على أرضه، فيما يضم الفريق المغربي عدداً من اللاعبين المميزين في صفوفه، ويلعب الفريقين في نفس مجموعة الأهلي.

بيراميدز يواجه ريفرز يونايتد النيجيري

يستضيف بيراميدز نظيره ريفرز يونايتد النيجيري اليوم السبت 22 نوفمبر في التاسعة مساء على استاد الدفاع الجوي بالقاهرة، ضمن الجولة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

ويدخل بيراميدز اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد فوزه بجائزة أفضل نادٍ في أفريقيا لعام 2025 وتوج هدافه فيستون ماييلي كأفضل لاعب بالقارة، وهو ما يمنح الفريق دفعة قوية قبل أولى مبارياته في مرحلة المجموعات.

يسعى الفريق، بصفته حامل لقب دوري الأبطال، إلى بداية قوية بالاعتماد على الاستقرار الفني وتوهج عناصره الهجومية، مع أسلوب هجومي بحثًا عن الثلاث نقاط الأولى ووضع قدم مبكرًا في صدارة المجموعة.

يدير المباراة طاقم سوداني بقيادة محمود إسماعيل حكم ساحة، ويعاونه محمد عبد الله وعمر أحمد كمساعدين، وعبد العزيز جعفر حكم رابع، فيما يشرف ماكور مابيل كمراقب عام، وأليكساندر أسانتي كمنسق عام، وهورون أونانا كمنسق أمني، وعبد الرحمن العليمي مسؤول البث الفضائي.

المصري وكايزر تشيفز في الكونفدرالية

يستضيف المصري فريق كايزر تشيفز الجنوب أفريقي غد الأحد الموافق 23 نوفمبر، في السادسة مساء على ستاد السويس الجديد، ضمن الجولة الأولى لدور المجموعات.

يقود مباراة المصري وكايزر تشيفز تحكيميًا الطاقم التحكيمي من ليبيريا بقيادة واشنطن دولو حكم ساحة، مع إبراهيم جرانت ومساعد الحكم الثاني توماس كونيه، وإيمانويل مينساه حكم رابع، بينما يشرف هارونا ماواندا كمراقب، ومصطفى جالو كمنسق عام، وأودوتشي جوان كمنسق أمني.

الزمالك ضد زيسكو يونايتد

يلتقي الزمالك مع زيسكو غد الأحد 23 نوفمبر في التاسعة مساء على استاد القاهرة الدولي، ضمن الجولة الأولى لدور المجموعات.

وقع المصري في المجموعة الرابعة مع الزمالك وكايزر تشيفز وزيسكو يونايتد، ما يعني منافسات قوية بين الفرق المصرية في نفس المجموعة.

يدير مباراة الزمالك وزيسكو تحكيميًا طاقم تحكيم من جيبوتي بقيادة محمد ديراني حكم ساحة، بمساعدة ليبان عبد الرازق أحمد و رشيد وايس بوراله، والمصري محمود ناصر حسين حكم رابع، بينما يشرف الليبي عمر جمعة عبد السيد كمراقب عام على المباراة.