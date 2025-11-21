الكونفدرالية.. موعد مباراة الزمالك وزيسكو الزامبي

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك لمواجهة نظيره زيسكو يونايتد الزامبى في اطار منافسات دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الأفريقية .

موعد مباراة الزمالك وزيسكو

ويواجه الزمالك نظيره زيسكو الاحد المقبل في تمام الساعه التاسعة مساء بتوقيت القاهرة باستاد القاهرة الدولى، ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية .

ويدير المباراة طاقم تحكيم جيبوتى مكون من محمد ديراني حكم ساحة، ويعاونه كل من، ليبان عبد الرازق أحمد، و رشيد وايس بوراله مساعدين ومحمود ناصر حسين حكم رابع، واختار "كاف" الليبي عمر جمعة عبد السيد مراقبًا عامًا على المباراة.