إيمان يوسف تنضم إلى مسلسل أولاد الراعي لرمضان 2026
شوقي غريب ينضم للجنة الفنية لاتحاد الكرة
محمد أبو العينين: الوضع في غزة خلال العامين الماضيين كان أكبر مأساة إنسانية
ترتدي الحجاب في الرياض.. هيفاء وهبي تتصدر التريند | ما القصة؟
تقليمات الأظافر تكشف المستور| مفاجأة بكشف الطب الشرعي بواقعة المدرسة الدولية بالسلام | خاص
النائب محمد أبو العينين: هدفنا الدائم هو الحوار وصناعة مستقبل أكثر استقراراً
ارتفاع جميع الأعيرة.. أسعار الذهب اليوم في مصر
النائب محمد أبو العينين يطالب بتحرك دولي عاجل لإنهاء الحرب في السودان وحقن الدماء
الشباب يتصدر مشهد التصويت في مقر السفارة المصرية بموسكو
التضامن تقرر وقف القيد العائلي لتسجيل بيانات تكافل وكرامة فى 5 محافظات| مستند
عمل معايا حاجات وحشة| تفاصيل مثيرة في أقوال ضحية المدرسة الدولية بالسلام
نقابة الإعلاميين تنفي شائعة انتشار فيروس جديد شديد الخطورة في مصر
حوادث

ليس جريمة تزوير.. كواليس محاكمة الإعلامية مها الصغير لاتهامها بسرقة اللوحات الفنية

رامي المهدي

شهدت جلسة محاكمة الإعلامية مها الصغير في اتهامها بانتهاك حقوق الملكية الفكرية لمجموعة من اللوحات الفنية المملوكة لفنانين عالميين، كواليس مثيرة في القضية.

في تمام الساعة العاشرة من صباح اليوم بدأت محكمة القاهرة الاقتصادية، نظر محاكمة الإعلامية مها الصغير في اتهامها بانتهاك حقوق الملكية الفكرية لمجموعة من اللوحات الفنية المملوكة لفنانين عالميين، كواليس مثيرة في القضية.

لحظات قليلة من بدء المحاكمة وتبين تغيب الإعلامية مها الصغير في اتهامها بانتهاك حقوق الملكية الفكرية لمجموعة من اللوحات الفنية المملوكة لفنانين عالميين، كواليس مثيرة في القضية.

استمع قاضي المحكمة إلى مرافعة الدفاع عن الإعلامية مها الصغير أمام المحكمة الاقتصادية، حيث تمسك فريق الدفاع بنفي كافة الاتهامات المنسوبة إليها، مؤكدًا أن ما حدث لا يعدو كونه "سوء فهم فني" وليس جريمة تزوير أو انتهاك لحقوق الملكية الفكرية.

وأشار الدفاع إلى أن موكلته لم تكن تهدف إلى تحقيق مكاسب مادية من تلك الأعمال، ولم تعرض اللوحات للبيع أو تنسبها لنفسها بشكل مباشر، بل كانت تسعى لإبراز الجانب الإبداعي للمرأة المصرية، معتبرًا أن استخدام الأعمال جاء في إطار فني وليس تجاري.

كما دفع محامو مها الصغير بعدم توافر القصد الجنائي، وغياب نية الاعتداء على حقوق الفنانين الأصليين، مطالبين ببراءتها، والتأكيد على أنها تعاونت مع التحقيقات بكل شفافية منذ اللحظة الأولى.

وعقب الانتهاء من سماع المرافعة قررت المحكمة حجز محاكمة الإعلامية مها الصغير لجلسة 27 ديسمبر للحكم.

وكانت أحالت جهات التحقيق الفنانة والإعلامية مها الصغير إلى المحكمة الاقتصادية، على خلفية اتهامها بانتهاك حقوق الملكية الفكرية لمجموعة من اللوحات الفنية المملوكة لفنانين عالميين، وهي القضية التي أثارت جدلاً واسعًا في الأوساط الفنية والإعلامية.

وتعود بداية الأزمة إلى ظهور "الصغير" ضيفة في برنامج "معكم" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي، بتاريخ 6 يونيو الماضي، حيث أعلنت خلال الحلقة عن تدشين معرض فني يضم لوحات زعمت أنها من أعمالها الخاصة.

وأثناء الحلقة، طرحت منى الشاذلي سؤالًا مباشرًا حول إحدى اللوحات، لترد مها الصغير بتردد قائلة:"اللوحة دي اسمها إيه؟ والله أنا كنت برسم بمشاعري أكتر، وبحاول ألاقي مشاعر".

وأضافت: "والله دا حال سيدات كتير، إنهم بيبقوا عايزين يبدعوا أو يبقى ليهم مكانة، بيبقوا حاسين إنهم عايزين ينطلقوا، ومتكبّلين".

غير أن ما عُرض لاحقًا من صور للوحات في المعرض أثار تساؤلات عدد من المتخصصين، بعدما تبيّن وجود تشابه كبير بينها وبين أعمال لفنانين عالميين، ما دفع بعضهم لتقديم بلاغات رسمية تتهمها بـ"سرقة فنية" وانتحال أعمال الغير.

الإعلامية مها الصغير محاكمة الإعلامية مها الصغير حقوق الملكية الفكرية

الأطعمة الممنوع تقديمها للطفل قبل عمر السنة
عبد الله الرويشد
استهداف الاحتلال لجنوب لبنان
تسلا
