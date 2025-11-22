قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

تداول فيديو لمعلمة تصفع تلميذا على وجهه.. والتعليم: في تونس مش مصر

ياسمين بدوي

شهد موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك حاليا تداولا لفيديو يكشف عن قيام معلمة بضرب تلميذ على وجهه والتعامل معه بعنف شديد دون ظهور أسباب واضحة في ذلك في الفيديو.

وتفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك مع الفيديو المتداول بتعليقات غاضبة ، حيث قالت اسراء حسن : حسبي الله ونعم الوكيل ربنا ينتقم من كل حد بيعمل ف طفل اى حاجه تدمر نفسيته ربنا يوجعهم قلوبهم زى مابيوجعوا وبيخوفوا الاطفال كدا ، وقال عبد القوي عبد الحميد :مش ممكن تكون دى عندها ذرة من الإنسانية ربنا ينتقم منها.

معلمة تصفع تلميذا على وجهه

 أكيد مريضة نفسيا

وقالت منال عثمان : دي أكيد مريضة نفسيا، وقالت غادة عبد العاطي : حسبي الله ونعم الوكيل ربنا ينتقم من كل حد بيعمل ف طفل اى حاجه تدمر نفسيته ربنا يوجعهم قلوبهم.

أول رد من وزارة التربية والتعليم

من جانبه أكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن الفيديو المتداول لا يخص أي مدرسة في مصر من الاساس.

وقال المصدر في تصريح خاص لموقع صدى البلد أن العلم الذي ظهر في الفيديو ، هو علم تونس وبالتالي لا علاقة لمصر لهذا الفيديو نهائيا.

وعلى جانب آخر ، يذكر أنه كان قد أكد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن أي مدرسة لا تلتزم بمعايير الأمان والسلامة ولا تصون حقوق أبنائنا لا تستحق أن تكون ضمن المنظومة التعليمية المصرية وسيتخذ ضدها اجراءات رادعة".

وأضاف محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني معلقا على وقائع الاعتداء على براءة تلاميذ مدرسة سيدز الدولية ، أنه لا يوجد جرم أشد قسوة من أن تمتد يدٌ إلى طفل

وقال وزير التربية والتعليم : أطفالنا أمانة في أعناقنا، وحمايتهم واجب لا يقبل التهاون.

معلمة تلميذ فيس بوك طفل وزارة التربية والتعليم

