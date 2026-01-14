حقيقة اجراء تغيير أساسي.. موعد مباراة الفراعنة أمام أسود التيرانجا والقنوات الناقلة

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تترقب جماهير كرة القدم في مصر والوطن العربي، مواجهة من العيار الثقيل، تجمع بين منتخب مصر ونظيره منتخب السنغال، ضمن منافسات نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية 2026، في لقاء يُعد نهائيًا مبكرًا نظرًا لقوة المنتخبين وتاريخهما الكبير داخل القارة السمراء، حيث تحظى المباراة باهتمام جماهيري وإعلامي واسع، خاصة أنها تعيد إلى الأذهان مواجهات سابقة حاسمة بين المنتخبين، كان أبرزها نهائي نسخة 2021، ما يزيد من سخونة اللقاء المرتقب.

العميد يجري تجربة لتأمين الوسط والدفاع

أجرى الجهاز الفني لمنتخب مصر، بقيادة حسام حسن، تجربة خلال مرانه أمس، بالدفع بلاعب وسط الميدان مهند لاشين، للتواجد بجوار مروان عطية، مع عودة حمدي فتحي لشغل مركز قلب الدفاع بدلًا من حسام عبد المجيد.

إلا أن القرار النهائي للجهاز الفني لمنتخب مصر، تضمن استمرار حمدي فتحي في منتصف الملعب بجانب مروان عطية، مع استمرار حسام عبد المجيد إلى جوار رامي ربيعة وياسر إبراهيم، وهو الشكل الذي ظهر به الفراعنة أمام كوت ديفوار في موقعة ربع النهائي.

موعد مباراة مصر والسنغال في نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية 2026

حدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم موعد مباراة مصر والسنغال في كأس أمم إفريقيا في دور نصف النهائي، حيث من المقرر أن تُقام مباراة مصر ضد السنغال في نصف نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية 2026، اليوم الأربعاء 14 يناير 2026، على ملعب ابن بطوطة بمدينة طنجة المغربية، في تمام الساعة 7:00 مساءً بتوقيت القاهرة، الساعة 8:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الساعة 6:00 مساءً بتوقيت المغرب، الساعة 5:00 مساءً بتوقيت جرينتش، والساعة 9:00 بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة مصر والسنغال اليوم

يحظى نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية 2026 بتغطية إعلامية واسعة، حيث تُنقل مباراة مصر والسنغال عبر عدد من القنوات الرياضية، سواء المشفرة أو المفتوحة، لتلبية احتياجات المشاهدين في الوطن العربي.

تنقل شبكة beIN Sports المباراة حصريًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عبر قنواتها المخصصة للبطولة، مع استديو تحليلي شامل يضم نخبة من نجوم التحليل الرياضي قبل وبعد اللقاء.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر والسنغال

تُذاع المباراة أيضًا عبر بعض القنوات الأرضية المفتوحة في شمال إفريقيا، أبرزها القناة الجزائرية الأرضية، والتي تتيح مشاهدة اللقاء مجانًا في عدد من الدول، ما يرفع نسب المتابعة الجماهيرية.

القناة الجزائرية الأرضية

ـ التردد على نايل سات: 11680

ـ الاستقطاب: أفقي (H)

ـ معدل الترميز: 27500

ـ معامل تصحيح الخطأ: 2/3

تردد قناة المغربية الأرضية

ـ التردد: 11157.

ـ الاستقطاب: رأسي (V).

ـ معدل تصحيح الخطأ: 4/3.

ـ معدل الترميز: 27500.

تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام السنغال

قرر حسام حسن استمرار محمد الشناوي في حراسة مرمى منتخب مصر أمام السنغال.

ويتواجد أمامه الثلاثي حسام عبد المجيد وياسر إبراهيم ورامي ربيعة، لمحاولة منع أي كرة عرضية تدخل إلى منطقة الجزاء.

وسيتواجد محمد هاني في الجانب الأيمن، على أن يظهر أحمد فتوح في الجانب الأيسر.

ويتولى الثنائي مروان عطية وحمدي فتحي، إفساد أي هجمة أمام منطقة دفاع الفراعنة، ومن أمامهم إمام عاشور.

ويظهر ثنائي في الخط الأمامي هما محمد صلاح وعمر مرموش، في انتظار التحولات الهجومية لخلق الخطورة على مرمى السنغال في الفرصة المناسبة.

