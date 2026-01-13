التردد متاح .. قنوات مجانية ومشفرة تنقل مباراة مصر والسنغال

ستكون مواجهة الغد بين مصر والسنغال في بطولة امم أفريقيا قمة تحد بين زميلي الأمس محمد صلاح وساديو مانيه.

ويلتقي المنتخبان في طنجة مساء غد بنصف نهائي بطولة أمم افريقيا التي تقام حاليا بالمغرب وتستمر حتي الأحد المقبل.

يمكن متابعة المباراة عبر القناة الجزائرية الأرضية الأولى من خلال القمر الصناعي نايل سات، على التردد 11680، بمعدلترميز 27500، واستقطاب أفقي، ومعامل تصحيح الخطأ 2/3.

ويتم فك التشفير إما بالدخول إلى الإعدادات وإدخال الرقم السري 0000، أو بالضغط على زر BISS وإدخال الشفرة1100001100000000 ثم تأكيد الإعدادات.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر والسنغال مجانا

القناة الجزائرية الأرضية

القمر نايل سات، التردد 11680، الاستقطاب أفقي، معدل الترميز 27500، معامل تصحيح الخطأ 2/3.

قناة RTS1 السنغالية

القمر Eutelsat 9B، التردد 11881، الاستقطاب عمودي، معدل الترميز 27500، معامل تصحيح الخطأ 3/4.

القناة المغربية الأرضية

القمر نايل سات، التردد 11157، الاستقطاب رأسي، معدل الترميز 27500، معامل تصحيح الخطأ 4/3.

القنوات المشفرة الناقلة لمباراة مصر والسنغال

تنقل المباراة أيضا عبر قنوات beIN SPORTS MAX، وتحديدا:

beIN SPORTS MAX 1 على التردد 10810، استقطاب عمودي، معدل ترميز 27500، معامل تصحيح الخطأ 2/3.

beIN SPORTS MAX 2 على القمر سهيل 2 عند التردد 10850، بنفس إعدادات البث.