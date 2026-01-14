كيفية مشاهدة القمة .. موعد مباراة مصر والسنغال في كأس أمم إفريقيا والقنوات الناقلة

تتشوّق جماهير الكرة الافريقية بصفة عامة، والمصرية بصفة خاصة الى الاطلاع على موعد مباراة مصر والسنغال في كأس أمم إفريقيا والقنوات الناقلة، حيث يستضيف ملعب طنجة مباراة منتخب مصر ضد السنغال في دور نصف نهائي البطولة، وتعد مباراة مصر والسنغال نهائيًا مبكرًا نظرًا لقوة الفريقين وامتلاكهما العديد من العناصر المميزة.

العميد ثابت على طريقته في مباراة السنغال

واختتم منتخب مصر تدريباته أمس الثلاثاء، قبيل مُواجهة السنغال في مدينة طنجة اليوم، واتضح من خلال المران الشكل الذي ينوي الجهاز الفني من خلاله دخول المباراة أمام أسود التيرانجا.

ويتضح أن الجهاز الفني لمنتخب مصر، لا ينوي إجراء تعديلات على التشكيل أمام السنغال، عن اختياراته التي دفع بها أمام كوت ديفوار في موقعة ربع النهائي من أمم أفريقيا، حيث طالب حسام حسن لاعبي منتخب مصر، بضرورة التركيز وعدم ترك المساحات لنجوم السنغال خلال المباراة، حيث سيعتمد الفراعنة على إغلاق الثغرات أمام أسلحة أسود التيرانجا.

ومن المنتظر أن يعتمد المنتخب المصري على محمد صلاح وعمر مرموش، في التحولات الهجومية، بمساعدة من إمام عاشور الذي سيعود لتأدية بعض الأدوار الدفاعية، مع تولي مهمة تمرير الكرة للثنائي الأمامي.

تجربة مهند لاشين بدلا من حسام عبد المجيد

الجهاز الفني لمنتخب مصر، كان قد أجرى تجربة خلال مرانه، بالدفع بمتوسط الميدان مهند لاشين للتواجد بجوار مروان عطية، مع عودة حمدي فتحي لشغل مركز قلب الدفاع بدلًا من حسام عبد المجيد.

إلا أن القرار النهائي للجهاز الفني لمنتخب مصر، تضمن استمرار حمدي فتحي في منتصف الملعب بجانب مروان عطية، مع استمرار حسام عبد المجيد إلى جوار رامي ربيعة وياسر إبراهيم، وهو الشكل الذي ظهر به الفراعنة أمام كوت ديفوار في موقعة ربع النهائي.

موعد مباراة مصر والسنغال والقنوات الناقلة

حدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم موعد مباراة مصر والسنغال في كأس أمم إفريقيا في دور نصف النهائي، لتقام في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة، الساعة 8 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية، الساعة 9 مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

تتعدد القنوات الناقلة لمباراة مصر والسنغال مباشر، ضمن مباريات دور نصف نهائي كأس أمم إفريقيا عبر شبكة بين سبورتس القطرية، إذ قررت نقل القمة المرتقبة عبر 3 قنوات وهي قناة بين سبورتس ماكس إتش دي 1، قناة بين سبورتس ماكس إتش دي 2، قناة بين سبورتس ماكس إتش دي 3، والتي ستشهد متابعة كبيرة من قبل الجماهير.

بث مباشر مباراة مصر ضد السنغال

يمكن للجماهير مشاهدة بث مباشر مباراة مصر ضد السنغال ضمن مباريات دور نصف نهائي كأس أمم إفريقيا، عبر خدمة بي إن كونكت التابعة لشبكة بين سبورتس القطرية، أو تطبيق tod من خلال الاشتراك في الباقات المحددة.

القنوات المفتوحة لمشاهدة مباراة منتخب مصر ضد السنغال

للجماهير الراغبة في مشاهدة مباراة مصر والسنغال دون اشتراك، هناك بعض القنوات المفتوحة التي تبث مباريات محددة من البطولة في الوطن العربي، أبرزها:

القناة الجزائرية الأرضية

ـ التردد على نايل سات: 11680

ـ الاستقطاب: أفقي (H)

ـ معدل الترميز: 27500

ـ معامل تصحيح الخطأ: 2/3

تردد قناة المغربية الأرضية

ـ التردد: 11157.

ـ الاستقطاب: رأسي (V).

ـ معدل تصحيح الخطأ: 4/3.

ـ معدل الترميز: 27500.

حكام من 6 جنسيات لمباراة مصر والسنغال

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، الطاقم التحكيمي الذي يدير مباراة مصر والسنغال في كأس أمم أفريقيا 2025، حيث أسند كاف مهمة إدارة مباراة مصر والسنغال تحكيميًا إلى طاقم مكون من 6 جنسيات أفريقية مختلفة.

ويدير الحكم الجابوني بيير جيسلان أتشو مباراة مصر والسنغال، بينما يضم الطاقم

ـ حكم مساعد أول: بوريس مارلايز ديتسوجا من الجابون

ـ حكم مساعد ثان: ستيفن موتساسي مويو من الكونغو

ـ حكم مساعد احتياطي: آموس أبيجني ندونج من الجابون

ـ حكم رابع: جان جاك ندالا من الكونغو الديمقراطية

ـ حكم VAR: بيتر واويرو كاماكو من كينيا

ـ حكم VAR مساعد: السيدة ليتيسيا أنطونيلا فيانا من إسواتيني

ـ حكم VAR مساعد ثان: إلفيس جاي نوبوي نجويجوي من الكاميرون

تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام السنغال

قرر حسام حسن استمرار محمد الشناوي في حراسة مرمى منتخب مصر أمام السنغال.

ويتواجد أمامه الثلاثي حسام عبد المجيد وياسر إبراهيم ورامي ربيعة، لمحاولة منع أي كرة عرضية تدخل إلى منطقة الجزاء.

وسيتواجد محمد هاني في الجانب الأيمن، على أن يظهر أحمد فتوح في الجانب الأيسر.

ويتولى الثنائي مروان عطية وحمدي فتحي، إفساد أي هجمة أمام منطقة دفاع الفراعنة، ومن أمامهم إمام عاشور.

ويظهر ثنائي في الخط الأمامي هما محمد صلاح وعمر مرموش، في انتظار التحولات الهجومية لخلق الخطورة على مرمى السنغال في الفرصة المناسبة.