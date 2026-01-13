اتفرج مجانا.. القنوات المفتوحة لمشاهدة مباراة مصر والسنغال بأمم أفريقيا

يترقب عشاق كرة القدم المصرية مواجهة من العيار الثقيل، حين يستعد منتخب مصر لخوض مباراة قوية ومصيرية أمام نظيره السنغالي، في تمام الساعة السابعة مساء غدًا الأربعاء، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية، المقامة حاليًا على الأراضي المغربية.

ويدخل المنتخب المصري اللقاء بطموحات كبيرة من أجل مواصلة المشوار نحو اللقب القاري، والاقتراب خطوة جديدة من تحقيق حلم التتويج بالنجمة الأفريقية، في ظل حالة من التركيز والجاهزية العالية داخل معسكر الفراعنة. ويُدرك الجهاز الفني ولاعبو المنتخب صعوبة المهمة أمام منتخب السنغال، أحد أقوى المنتخبات الأفريقية، والذي يضم كوكبة من النجوم المحترفين في أكبر الدوريات الأوروبية.





وتحظى المباراة باهتمام جماهيري وإعلامي واسع، نظرًا لقوة المنتخبين وتاريخهما الحافل بالمواجهات القوية في البطولات القارية، خاصة أن اللقاء يُعد بمثابة نهائي مبكر، في ظل تقارب المستوى والطموحات بين الطرفين.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر والسنغال

بالنسبة للجماهير الراغبة في متابعة مباراة منتخب مصر أمام السنغال دون الحاجة إلى اشتراك مدفوع، توجد بعض القنوات المفتوحة التي أعلنت نقل مباريات مختارة من بطولة كأس الأمم الأفريقية في الوطن العربي.

وتأتي في مقدمة هذه القنوات القناة الجزائرية الأرضية، والتي يمكن استقبالها عبر القمر الصناعي نايل سات على تردد 11680، باستقطاب أفقي (H)، ومعدل ترميز 27500، ومعامل تصحيح خطأ ⅔.

كما تتيح القناة المغربية الأرضية فرصة مشاهدة اللقاء، عبر تردد 11157، باستقطاب رأسي (V)، ومعدل ترميز 27500، ومعامل تصحيح خطأ 4/3.

ومن المنتظر أن تشهد المباراة أجواءً حماسية داخل الملعب، وسط دعم جماهيري كبير، في مواجهة لا تقبل القسمة على اثنين، يسعى خلالها المنتخب المصري لحسم بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية ومواصلة حلم التتويج باللقب الأفريقي



