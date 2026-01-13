قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
منتخب السنغال يستفز مصر قبل موقعة نصف نهائي أمم أفريقيا
منخفض جوي يضرب البلاد.. رياح محملة بالأتربة وأمطار غزيرة وانخفاض درجات الحرارة
مفاجأة بعيار 21.. أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء
أول رد من الصين على القرار الأمريكي بشأن إيران
شاهد.. وصول بعثة منتخب مصر إلى طنجة استعدادًا لمواجهة السنغال
بعد الأحداث الأخيرة .. وصول ‌‏أول رحلة إلى مطار سيئون بحضرموت
اتفرج مجانا.. القنوات المفتوحة لمشاهدة مباراة مصر والسنغال بأمم أفريقيا
تراجع الآن.. سعر الذهب اليوم الثلاثاء 13 يناير 2026
فضل صيام يوم 27 من رجب.. اعرف موعده ولا تفوته لـ10 أسباب
وزارة النقل تناشد المواطنين عدم إقامة معابر غير شرعية على خطوط السكك الحديدية
30 يومًا إجازة بأجر كامل.. مفاجآت سارة للعاملين بالقطاع الخاص في 2026
دعاء الرزق بالمال الكثير في أواخر رجب.. بـ13 كلمة تكن أغنى الخلق
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

اتفرج مجانا.. القنوات المفتوحة لمشاهدة مباراة مصر والسنغال بأمم أفريقيا

منتخب مصر
منتخب مصر

يترقب عشاق كرة القدم المصرية مواجهة من العيار الثقيل، حين يستعد منتخب مصر لخوض مباراة قوية ومصيرية أمام نظيره السنغالي، في تمام الساعة السابعة مساء غدًا الأربعاء، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية، المقامة حاليًا على الأراضي المغربية.

ويدخل المنتخب المصري اللقاء بطموحات كبيرة من أجل مواصلة المشوار نحو اللقب القاري، والاقتراب خطوة جديدة من تحقيق حلم التتويج بالنجمة الأفريقية، في ظل حالة من التركيز والجاهزية العالية داخل معسكر الفراعنة. ويُدرك الجهاز الفني ولاعبو المنتخب صعوبة المهمة أمام منتخب السنغال، أحد أقوى المنتخبات الأفريقية، والذي يضم كوكبة من النجوم المحترفين في أكبر الدوريات الأوروبية.


 

وتحظى المباراة باهتمام جماهيري وإعلامي واسع، نظرًا لقوة المنتخبين وتاريخهما الحافل بالمواجهات القوية في البطولات القارية، خاصة أن اللقاء يُعد بمثابة نهائي مبكر، في ظل تقارب المستوى والطموحات بين الطرفين.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر والسنغال

بالنسبة للجماهير الراغبة في متابعة مباراة منتخب مصر أمام السنغال دون الحاجة إلى اشتراك مدفوع، توجد بعض القنوات المفتوحة التي أعلنت نقل مباريات مختارة من بطولة كأس الأمم الأفريقية في الوطن العربي.

وتأتي في مقدمة هذه القنوات القناة الجزائرية الأرضية، والتي يمكن استقبالها عبر القمر الصناعي نايل سات على تردد 11680، باستقطاب أفقي (H)، ومعدل ترميز 27500، ومعامل تصحيح خطأ ⅔.

كما تتيح القناة المغربية الأرضية فرصة مشاهدة اللقاء، عبر تردد 11157، باستقطاب رأسي (V)، ومعدل ترميز 27500، ومعامل تصحيح خطأ 4/3.

ومن المنتظر أن تشهد المباراة أجواءً حماسية داخل الملعب، وسط دعم جماهيري كبير، في مواجهة لا تقبل القسمة على اثنين، يسعى خلالها المنتخب المصري لحسم بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية ومواصلة حلم التتويج باللقب الأفريقي


 

منتخب مصر اخبار منتخب مصر اخبار الرياضة كأس الامم الافريقية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

هل تقرر تعليق امتحانات نصف العام 2026 بالمدارس غدا بسبب العاصفة الترابية؟|تفاصيل

طقس الثلاثاء

طقس الثلاثاء.. مفاجأة جديدة بعد العاصفة الترابية

الارصاد

بعد تحذيرات هيئة الأرصاد.. متى تنتهي العاصفة الترابية

النائبة ريهام أبو الحسن

مصدقينك من غير حلفان| النائبة ريهام أبو الحسن تخطف الأنظار خلال أداء القسم

حالة الطقس

بعد تحذيرات هيئة الأرصاد.. موعد انتهاء العاصفة الترابية

حالة الطقس

هذه المدينة تسجل "صفر".. والأرصاد تُحذر: موجة برد شديدة وأمطار رعدية غدا

الدواجن

هبوط قوي في أسعار الدواجن اليوم بالأسواق.. اعرف بكام

شيرين

معروف مين ورا كل ده.. تعليق مفاجئ من شقيق شيرين عبد الوهاب على أزمتها الأخيرة

ترشيحاتنا

هيئة المحكمة

محاكمة 6 متهمين في قضية داعش أكتوبر.. اليوم

مودة الأدهم

نظر محاكمة البلوجر مودة الأدهم بتهمة غسيل الأموال .. بعد قليل

بيج رامي

بيج رامي يزور مدير جولدز جيم في المستشفى بعد إطلاق النار عليه

بالصور

طبيب يقدم روشتة لمرضى حساسية الصدر مع العواصف وتقلبات الجو

طبيب يقدم روشتة لمرضى حساسية الصدر مع تقلبات الجو
طبيب يقدم روشتة لمرضى حساسية الصدر مع تقلبات الجو
طبيب يقدم روشتة لمرضى حساسية الصدر مع تقلبات الجو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مي حمدي

مي حمدي تكتب: إلى كل أم.. إملأي وعائك!

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: سباق البحث العلمي.. بين كثافة النشر وقوة التأثير

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: كيف يصنع العالم العربي قيمة حقيقية من التحول الرقمي؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطور القطب الأوحد يترنح !

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلطنة عمان.. سياسة الحكمة والتوازن

المزيد