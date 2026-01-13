قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير التعليم يصدر كتابًا دوريًا بشأن تكليف معلمي الدفعة الثانية من المبادرة الرئاسية "١٠٠٠ مدير مدرسة"
مدبولي: سكن لكل المصريين من أقرب المشروعات إلى قلبي
أوبتا تتوقع الفائز من مواجهة مصر والسنغال في نصف نهائي أمم إفريقيا
دعاء السيدة زينب لأهل مصر .. كلمات اشتملت الخير كله فماذا قالت؟
وفاة سكوت آدامز مبتكر ديلبرت بعد مضاعفات مرض السرطان
محدش فيكم بيتأثر بالإصابات | الدردير يوجّه رسالة صادمة لمنتخب السنغال قبل لقاء مصر
وزير الإٍسكان: التوسع في إنشاء مشاريع الإسكان الإجتماعي بالمدن الجديدة
طيّرت فلوس كتير | أفشة يودع جماهير الأهلي بمنشور غير متوقع
فوز مصر برئاسة المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب
«سكن لكل المصريين» يمكّن 686 ألف أسرة من الحصول على وحدات سكنية
واشنطن تلوح بالتصعيد .. البرنامج النووي الإيراني هدف محتمل
البنك الدولي: نؤكد التزامنا بدعم مبادرة سكن لكل المصريين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

صافرة مثيرة للجدل قبل موقعة الحسم .. من هو بيير أتشو حكم مباراة مصر والسنغال؟

بيير أتشو
بيير أتشو

أثار إعلان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم  " كاف " عن طاقم تحكيم مباراة مصر والسنغال بقيادة الجابونى بيتر أتشو في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا 2025 حالة واسعة من الجدل والقلق بين الجماهير المصرية قبل ساعات قليلة من المواجهة المرتقبة التي تجمع الفراعنة بـ " أسود التيرانجا " في صدام من العيار الثقيل على بطاقة التأهل للنهائي.

واختارت لجنة الحكام بالاتحاد الافريقى " كاف " الحكم الجابوني بيير أتشو لإدارة اللقاء وهو اسم ليس غريبًا على الكرة المصرية لكنه دائمًا ما يرتبط بإدارة مباريات مثيرة للجدل سواء على مستوى المنتخبات أو الأندية.

سجل أتشو مع منتخب مصر

سبق للحكم الجابوني إدارة عدة مباريات للمنتخب المصري خلال السنوات الماضية جاءت نتائجها متباينة. وكان أبرزها مواجهة مصر وغانا في دور المجموعات ببطولة كأس أمم إفريقيا 2023 بكوت ديفوار والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 2-2 في مباراة شهدت قرارات تحكيمية خضعت لنقاش واسع.

كما أدار أتشو لقاء مصر وكينيا في تصفيات كأس أمم إفريقيا والذي انتهى بفوز الفراعنة بهدفين دون رد وظهر خلاله الحكم بأداء هادئ دون أزمات تذكر. وفي النسخة الحالية من البطولة قاد مباراة مصر وبنين في دور الـ16 التي نجح خلالها منتخب مصر في حسم التأهل.

موقف لا ينسي مع الأهلي

لا يعد بيير أتشو اسمًا محايدًا لدى جماهير الأهلي إذ ارتبط اسمه بواحدة من أكثر المباريات إثارة للغضب في السنوات الأخيرة عندما أدار مواجهة السوبر الإفريقي 2023 بين الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري. وقتها اعتبرت إدارة القلعة الحمراء أن قرارات الحكم كانت سببًا مباشرًا في خسارة اللقب وتقدّم النادي بشكوى رسمية ضده إلى الاتحاد الإفريقي.

وبشكل عام أدار أتشو 6 مباريات للأندية المصرية (الأهلي الزمالك بيراميدز) حققت خلالها الفرق المصرية 3 انتصارات مقابل تعادل واحد وهزيمتين.

أزمات هزّت الكاف

اشتهر الحكم الجابوني بإدارته لعدد من المباريات المثيرة للجدل على المستوى القاري.. ففي ربع نهائي النسخة الحالية من البطولة تورط في أزمة كبرى خلال مباراة الجزائر ونيجيريا عندما كان مسؤولًا عن تقنية الفيديو وتقدّم الاتحاد الجزائري بشكوى رسمية ضده متهمًا إياه بتجاهل احتساب ركلة جزاء واضحة.

كما سبق أن تم استبعاده من قائمة حكام كأس أمم إفريقيا 2023 بعد إدارته مباراة السنغال وكوت ديفوار والتي وُجهت له خلالها اتهامات بارتكاب أخطاء تقنية مؤثرة.

طاقم تحكيم مباراة مصر والسنغال

ويعاون بيير أتشو في إدارة اللقاء مواطنه مارلايسيا بولاس كمساعد أول والكونغولي دانك ستيفن كمساعد ثانٍ فيما يتولى الكونغولي جون جاك نادالا مهمة الحكم الرابع.

أما غرفة تقنية الفيديو «VAR» فيقودها الحكم الكيني بيتر كاماكو ويعاونه كل من فيانا أنطونيلا من إسواتيني والحكم الكاميروني ألفيس حي كمساعد إضافي.

تحكيم مباراة المغرب ونيجيريا

وفي نصف النهائي الآخر أسند «كاف» إدارة مباراة المغرب ونيجيريا إلى الحكم الغاني دانيال ني آيي لاريا ويعاونه الجنوب إفريقي زاخيلي ثوسي جرانفيل سيويلا وسورو فاتسواني من ليسوتو بينما يتولى الحكم الرواندي صموئيل أوويكوندا مهمة الحكم الرابع.

أما تقنية الفيديو فيقودها الجنوب إفريقي أبونجيل توم بمساعدة التونسي هيثم قيراط والكيني ستيفن أونيانجو ييمبي.

الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بيير أتشو أسود التيرانجا مباراة مصر والسنغال طاقم تحكيم مباراة مصر والسنغال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

اعترافات صادمة لـ 6 سيدات متهمات بممارسة الأعمال المنافية للآداب

محمد صلاح

الملك.. قرار عاجل من ليفربول حول مستقبل محمد صلاح| ماذا حدث؟

مشغولات ذهبية

تراجع الآن.. سعر الذهب اليوم الثلاثاء 13 يناير 2026

فضل صيام يوم 27 من رجب

فضل صيام يوم 27 من رجب.. اعرف موعده ولا تفوته لـ10 أسباب

الذهب

مفاجأة بعيار 21.. أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء

منتخب مصر

اتفرج مجانا.. القنوات المفتوحة لمشاهدة مباراة مصر والسنغال بأمم أفريقيا

منتخب مصر

قنوات مجانية ناقلة لمباراة مصر والسنغال بالتردد

أرشيفية

ليلة الهروب من طهران .. 6 دول تدعو مواطنيها إلى مغادرة إيران فورا

ترشيحاتنا

هوندا

رمز مضيء.. هوندا تكشف عن شعار جديد لسياراتها

ابو

جيم ليو المدير التنفيذي للتسويق في مصر لصدى البلد: OPPO جسر بين الثقافة المصرية والصينية وداعم رئيسي لابتكار وإبداع الشباب المصري

أخبار السيارات

أخبار السيارات| أرخص سعر 5 سيارات أوتوماتيك زيرو في مصر.. بيجو تقدم سيارتها 408 فاستباك الجديدة.. ماذا تقدم أحدث فان فاخرة من BYD؟

بالصور

رئيس الأركان يلتقي قائد قوات الدفاع المالاوي ويترأسان الاجتماع الثالث للجنة التعاون العسكري

رئيس الأركان يلتقي قائد قوات الدفاع المالاوي ويترأسان الاجتماع الثالث للجنة التعاون العسكري
رئيس الأركان يلتقي قائد قوات الدفاع المالاوي ويترأسان الاجتماع الثالث للجنة التعاون العسكري
رئيس الأركان يلتقي قائد قوات الدفاع المالاوي ويترأسان الاجتماع الثالث للجنة التعاون العسكري

مسلسلات رمضان 2026 | حكاية نرجس .. التفاصيل الكاملة والقنوات العارضة

ريهام عبد الغفور
ريهام عبد الغفور
ريهام عبد الغفور

احترس.. تجاهل علامات التهاب الأذن الوسطى يهدد بفقدان السمع

احترس من هذه العلامات الخطيرة لالتهاب الأذن الوسطى.. تجاهلها قد يهدد السمع
احترس من هذه العلامات الخطيرة لالتهاب الأذن الوسطى.. تجاهلها قد يهدد السمع
احترس من هذه العلامات الخطيرة لالتهاب الأذن الوسطى.. تجاهلها قد يهدد السمع

طريقة عمل سلطة سيزر بالمكرونة والدجاج

سلطة سيزر بالمكرونة و الدجاج
سلطة سيزر بالمكرونة و الدجاج
سلطة سيزر بالمكرونة و الدجاج

فيديو

رئيس الأركان يلتقي قائد قوات الدفاع المالاوي ويترأسان الاجتماع الثالث للجنة التعاون العسكري

رئيس الأركان يلتقي قائد قوات الدفاع المالاوي ويترأسان الاجتماع الثالث للجنة التعاون العسكري

فيلم The Mummy

الإعلان التشويقي لفيلم The Mummy من بطولة مي الغيطي| فيديو

إسراء عبدالمطلب مذيعة صدى البلد

كل شيء يتجمد .. أقل درجة حرارة في تاريخ الكرة الأرضية

إسراء عبدالمطلب مذيعة صدى البلد

حقيقة تعليق امتحانات منتصف العام بسبب العاصفة الترابية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مي حمدي

مي حمدي تكتب: إلى كل أم.. إملأي وعائك!

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: سباق البحث العلمي.. بين كثافة النشر وقوة التأثير

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: كيف يصنع العالم العربي قيمة حقيقية من التحول الرقمي؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطور القطب الأوحد يترنح !

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلطنة عمان.. سياسة الحكمة والتوازن

المزيد