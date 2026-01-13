صافرة مثيرة للجدل قبل موقعة الحسم .. من هو بيير أتشو حكم مباراة مصر والسنغال؟

أثار إعلان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم " كاف " عن طاقم تحكيم مباراة مصر والسنغال بقيادة الجابونى بيتر أتشو في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا 2025 حالة واسعة من الجدل والقلق بين الجماهير المصرية قبل ساعات قليلة من المواجهة المرتقبة التي تجمع الفراعنة بـ " أسود التيرانجا " في صدام من العيار الثقيل على بطاقة التأهل للنهائي.

واختارت لجنة الحكام بالاتحاد الافريقى " كاف " الحكم الجابوني بيير أتشو لإدارة اللقاء وهو اسم ليس غريبًا على الكرة المصرية لكنه دائمًا ما يرتبط بإدارة مباريات مثيرة للجدل سواء على مستوى المنتخبات أو الأندية.

سجل أتشو مع منتخب مصر

سبق للحكم الجابوني إدارة عدة مباريات للمنتخب المصري خلال السنوات الماضية جاءت نتائجها متباينة. وكان أبرزها مواجهة مصر وغانا في دور المجموعات ببطولة كأس أمم إفريقيا 2023 بكوت ديفوار والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 2-2 في مباراة شهدت قرارات تحكيمية خضعت لنقاش واسع.

كما أدار أتشو لقاء مصر وكينيا في تصفيات كأس أمم إفريقيا والذي انتهى بفوز الفراعنة بهدفين دون رد وظهر خلاله الحكم بأداء هادئ دون أزمات تذكر. وفي النسخة الحالية من البطولة قاد مباراة مصر وبنين في دور الـ16 التي نجح خلالها منتخب مصر في حسم التأهل.

موقف لا ينسي مع الأهلي

لا يعد بيير أتشو اسمًا محايدًا لدى جماهير الأهلي إذ ارتبط اسمه بواحدة من أكثر المباريات إثارة للغضب في السنوات الأخيرة عندما أدار مواجهة السوبر الإفريقي 2023 بين الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري. وقتها اعتبرت إدارة القلعة الحمراء أن قرارات الحكم كانت سببًا مباشرًا في خسارة اللقب وتقدّم النادي بشكوى رسمية ضده إلى الاتحاد الإفريقي.

وبشكل عام أدار أتشو 6 مباريات للأندية المصرية (الأهلي الزمالك بيراميدز) حققت خلالها الفرق المصرية 3 انتصارات مقابل تعادل واحد وهزيمتين.

أزمات هزّت الكاف

اشتهر الحكم الجابوني بإدارته لعدد من المباريات المثيرة للجدل على المستوى القاري.. ففي ربع نهائي النسخة الحالية من البطولة تورط في أزمة كبرى خلال مباراة الجزائر ونيجيريا عندما كان مسؤولًا عن تقنية الفيديو وتقدّم الاتحاد الجزائري بشكوى رسمية ضده متهمًا إياه بتجاهل احتساب ركلة جزاء واضحة.

كما سبق أن تم استبعاده من قائمة حكام كأس أمم إفريقيا 2023 بعد إدارته مباراة السنغال وكوت ديفوار والتي وُجهت له خلالها اتهامات بارتكاب أخطاء تقنية مؤثرة.

طاقم تحكيم مباراة مصر والسنغال

ويعاون بيير أتشو في إدارة اللقاء مواطنه مارلايسيا بولاس كمساعد أول والكونغولي دانك ستيفن كمساعد ثانٍ فيما يتولى الكونغولي جون جاك نادالا مهمة الحكم الرابع.

أما غرفة تقنية الفيديو «VAR» فيقودها الحكم الكيني بيتر كاماكو ويعاونه كل من فيانا أنطونيلا من إسواتيني والحكم الكاميروني ألفيس حي كمساعد إضافي.

تحكيم مباراة المغرب ونيجيريا

وفي نصف النهائي الآخر أسند «كاف» إدارة مباراة المغرب ونيجيريا إلى الحكم الغاني دانيال ني آيي لاريا ويعاونه الجنوب إفريقي زاخيلي ثوسي جرانفيل سيويلا وسورو فاتسواني من ليسوتو بينما يتولى الحكم الرواندي صموئيل أوويكوندا مهمة الحكم الرابع.

أما تقنية الفيديو فيقودها الجنوب إفريقي أبونجيل توم بمساعدة التونسي هيثم قيراط والكيني ستيفن أونيانجو ييمبي.