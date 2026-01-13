السنغال تلاعب أعصاب منتخب مصر برقصة جديدة قبل مواجهة نصف نهائي أمم أفريقيا

يضرب منتخب مصر ، موعدا ناريا جديدا مع منتخب السنغال، مساء غد الأربعاء، في نصف نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليًا في المغرب.

السنغال تستفز مصر

نشر الحساب الرسمي لمنتخب السنغال مقطع فيديو يظهر لاعبي الفريق وهم يؤدون رقصة احتفالية مبتكرة، تقلّد حركة وضع شيء في الجيب مع الضحك، مرفقة بعبارة: “In da pocket”.

العبارة الإنجليزية تستخدم عادة للإشارة إلى أن الفوز أو التأهل مضمون، في إشارة واضحة إلى المواجهة المرتقبة مع منتخب مصر. ويأتي هذا الفيديو كنوع من التحدي النفسي قبل اللقاء، وسط توقعات قوية بصراع مثير على أرض الملعب.

ميزة فريدة تميز الفراعنة في القارة السمراء

وينفرد منتخب مصر بميزة استثنائية خلال منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا، بعدما أصبح المنتخب الوحيد في البطولة الذي تضم قائمته لاعبين مولودين داخل البلاد فقط، دون وجود أي لاعب ولد خارج مصر.

ويعكس هذا الأمر اعتماد الجهاز الفني للمنتخب الوطني على عناصر نشأت وتدرجت داخل المنظومة الكروية المصرية، في ظاهرة نادرة على مستوى المنتخبات الإفريقية المشاركة، خاصة في ظل اتجاه العديد من المنتخبات للاعتماد على لاعبين مزدوجي الجنسية أو محترفين وُلدوا خارج أوطانهم الأصلية.

ويأتي منتخبا جنوب إفريقيا والسودان في المرتبتين التاليتين بعد منتخب مصر، من حيث الاعتماد الأكبر على لاعبين مولودين داخل البلاد، إلا أن قائمتيهما تضمان عناصر ولدت خارج الحدود، على عكس الفراعنة الذين حافظوا على هوية محلية خالصة.