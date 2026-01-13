قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
يورجن كلوب يجيب على السؤال المتكرر : هل اقتربت من تدريب ريال مدريد ؟
تهديد للهوية والانتماء.. أبو الغيط: جيل الشباب الحالي متصل رقميًا ومعزول إنسانيا
مصر تتصدر عالميا في القضاء على فيروس سي وتحصل على الإشهاد الذهبي| تفاصيل
قرار عاجل من المحكمة بشأن دعوى مرتضى منصور لوقف سحب أرض الزمالك بأكتوبر
مصر تستقبل مليار يورو دعمًا للمرحلة الثانية ضمن آلية دعم الموازنة MFA الخميس القادم
في تأكيد صريح.. حكمت الهجري يعلن ولائه لـ إسرائيل من داخل سوريا
وزير الخارجية يتفق مع نظيره الألماني على تعزيز الشراكة الثنائية
جنوح مركب بكورنيش محطة الرمل في الإسكندرية بسبب الرياح
أبو الغيط: العالم يعيش حالة اضطراب سياسي واقتصادي وتراجع للقانون الدولي
عمرو أديب يعلن مفاجأة جديدة بخصوص شيرين عبد الوهاب
العراق يدين العدوان الصهيوني على المدنيين والمؤسسات التعليمية والشبابية ويؤكد دعم فلسطين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

السنغال تلاعب أعصاب منتخب مصر برقصة جديدة قبل مواجهة نصف نهائي أمم أفريقيا

منتخب السنغال
منتخب السنغال
محمد سمير

يضرب منتخب مصر ، موعدا ناريا جديدا مع منتخب السنغال، مساء غد الأربعاء، في نصف نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليًا في المغرب.

 

السنغال تستفز مصر

نشر الحساب الرسمي لمنتخب السنغال مقطع فيديو يظهر لاعبي الفريق وهم يؤدون رقصة احتفالية مبتكرة، تقلّد حركة وضع شيء في الجيب مع الضحك، مرفقة بعبارة: “In da pocket”.

العبارة الإنجليزية تستخدم عادة للإشارة إلى أن الفوز أو التأهل مضمون، في إشارة واضحة إلى المواجهة المرتقبة مع منتخب مصر. ويأتي هذا الفيديو كنوع من التحدي النفسي قبل اللقاء، وسط توقعات قوية بصراع مثير على أرض الملعب.

ميزة فريدة تميز الفراعنة في القارة السمراء

وينفرد منتخب مصر بميزة استثنائية خلال منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا، بعدما أصبح المنتخب الوحيد في البطولة الذي تضم قائمته لاعبين مولودين داخل البلاد فقط، دون وجود أي لاعب ولد خارج مصر.

ويعكس هذا الأمر اعتماد الجهاز الفني للمنتخب الوطني على عناصر نشأت وتدرجت داخل المنظومة الكروية المصرية، في ظاهرة نادرة على مستوى المنتخبات الإفريقية المشاركة، خاصة في ظل اتجاه العديد من المنتخبات للاعتماد على لاعبين مزدوجي الجنسية أو محترفين وُلدوا خارج أوطانهم الأصلية.

ويأتي منتخبا جنوب إفريقيا والسودان في المرتبتين التاليتين بعد منتخب مصر، من حيث الاعتماد الأكبر على لاعبين مولودين داخل البلاد، إلا أن قائمتيهما تضمان عناصر ولدت خارج الحدود، على عكس الفراعنة الذين حافظوا على هوية محلية خالصة.

السنغال مصر منتخب مصر نصف نهائي أمم أفريقيا رقصة احتفالية كأس الأمم الأفريقية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

اعترافات صادمة لـ 6 سيدات متهمات بممارسة الأعمال المنافية للآداب

الدواجن

هبوط قوي في أسعار الدواجن اليوم بالأسواق.. اعرف بكام

مشغولات ذهبية

تراجع الآن.. سعر الذهب اليوم الثلاثاء 13 يناير 2026

محمد صلاح

الملك.. قرار عاجل من ليفربول حول مستقبل محمد صلاح| ماذا حدث؟

إجازة

30 يومًا إجازة بأجر كامل.. مفاجآت سارة للعاملين بالقطاع الخاص في 2026

الدولار

رسميا الآن.. أسعار الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء

الارصاد

الأرصاد تُحذر: موجة برد شديدة وأمطار رعدية غداً.. واضطراب الملاحة بالبحر المتوسط

محسن محيي الدين

محسن محيي الدين يكشف لـ صدى البلد لأول مرة سبب اعتزال زوجته نسرين الفن

ترشيحاتنا

جواو كانسيلو

برشلونة يعلن عودة جواو كانسيلو معارًا من الهلال السعودي

منتخب كرة اليد

منتخب مصر لكرة اليد في مواجهة ودية أمام المغرب استعداداً لأمم أفريقيا

السنغال

مش هيعدوا للنهائي.. إبراهيم فايق يوجه رسالة شديدة اللهجة لمنتخب السنغال

بالصور

تقوّي الذاكرة.. حيل مذهلة أثبتها العلم لتحسين التركيز ومنع النسيان في أي عمر

تقوّي الذاكرة.. حيل مذهلة أثبتها العلم لتحسين التركيز ومنع النسيان في أي عمر
تقوّي الذاكرة.. حيل مذهلة أثبتها العلم لتحسين التركيز ومنع النسيان في أي عمر
تقوّي الذاكرة.. حيل مذهلة أثبتها العلم لتحسين التركيز ومنع النسيان في أي عمر

تجاهلت مرض والدتها .. صور نيو لوك لـ ابنة شيرين في صالون مصفف الشعر

تجاهلت مرض والدتها..10 صور لـ ابنة شيرين بنيولوك جديد
تجاهلت مرض والدتها..10 صور لـ ابنة شيرين بنيولوك جديد
تجاهلت مرض والدتها..10 صور لـ ابنة شيرين بنيولوك جديد

بركان كيلويا هاواي يقذف حمما بركانية 460 مترًا ويثير دهشة العلماء.. آخر أخبار الثوران البركاني 2026

بركان كيلويا هاواي يقذف حمم بركانية 460 مترًا ويثير دهشة العلماء
بركان كيلويا هاواي يقذف حمم بركانية 460 مترًا ويثير دهشة العلماء
بركان كيلويا هاواي يقذف حمم بركانية 460 مترًا ويثير دهشة العلماء

حظر مشاركة السيارات الكهربائية في السباقات بسبب مخاطر السلامة

حظر السيارات الكهربائية
حظر السيارات الكهربائية
حظر السيارات الكهربائية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مي حمدي

مي حمدي تكتب: إلى كل أم.. إملأي وعائك!

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: سباق البحث العلمي.. بين كثافة النشر وقوة التأثير

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: كيف يصنع العالم العربي قيمة حقيقية من التحول الرقمي؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطور القطب الأوحد يترنح !

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلطنة عمان.. سياسة الحكمة والتوازن

المزيد