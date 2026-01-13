بشرى للجماهير.. قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر والسنغال في أمم أفريقيا

تتجه أنظار الجماهير المصرية والعربية إلى المواجهة المرتقبة بين منتخب مصر ونظيره السنغالي، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس الأمم الإفريقية كان 2025، في مباراة قوية يتوقع أن تشهد ندية وإثارة حتى الدقائق الأخيرة.

موعد مباراة مصر والسنغال

تقام المباراة غدا الأربعاء في تمام الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة، على ملعب ابن بطوطة بمدينة طنجة المغربية، بعدما حجز منتخب مصر بطاقة التأهل إلى نصف النهائي عقب فوزه المثير على منتخب كوت ديفوار بنتيجة 3-2.

إنجاز تاريخي لمنتخب مصر

نجح الفراعنة في إقصاء حامل لقب النسخة الماضية، ليواصل المنتخب مشواره بثبات نحو التتويج باللقب القاري. ويعد هذا التأهل هو السابع عشر في تاريخ مشاركات منتخب مصر بنصف نهائي كأس الأمم الإفريقية، ليعادل الرقم القياسي المسجل باسم منتخب نيجيريا كأكثر المنتخبات وصولا إلى هذا الدور.

القنوات الناقلة لمباراة مصر والسنغال

القنوات الناقلة لمباراة مصر والسنغال



تنقل المباراة عبر شبكة beIN SPORTS، الناقل الحصري للبطولة، إلى جانب عدد من القنوات المفتوحة التي تتيح متابعة اللقاء مجانا.

قناة مجانية تنقل مباراة مصر والسنغال

يمكن متابعة المباراة عبر القناة الجزائرية الأرضية الأولى من خلال القمر الصناعي نايل سات، على التردد 11680، بمعدل ترميز 27500، واستقطاب أفقي، ومعامل تصحيح الخطأ 2/3.

ويتم فك التشفير إما بالدخول إلى الإعدادات وإدخال الرقم السري 0000، أو بالضغط على زر BISS وإدخال الشفرة 1100001100000000 ثم تأكيد الإعدادات.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر والسنغال مجانا

القناة الجزائرية الأرضية

القمر نايل سات، التردد 11680، الاستقطاب أفقي، معدل الترميز 27500، معامل تصحيح الخطأ 2/3.

قناة RTS1 السنغالية

القمر Eutelsat 9B، التردد 11881، الاستقطاب عمودي، معدل الترميز 27500، معامل تصحيح الخطأ 3/4.

القناة المغربية الأرضية

القمر نايل سات، التردد 11157، الاستقطاب رأسي، معدل الترميز 27500، معامل تصحيح الخطأ 4/3.

القنوات المشفرة الناقلة لمباراة مصر والسنغال

تنقل المباراة أيضا عبر قنوات beIN SPORTS MAX، وتحديدا:

beIN SPORTS MAX 1 على التردد 10810، استقطاب عمودي، معدل ترميز 27500، معامل تصحيح الخطأ 2/3.

beIN SPORTS MAX 2 على القمر سهيل 2 عند التردد 10850، بنفس إعدادات البث.

القنوات الناقلة لمباراة مصر والسنغال

ملعب مباراة مصر والسنغال

تقام المواجهة على ملعب ابن بطوطة بمدينة طنجة، أحد أكبر وأحدث الملاعب في شمال إفريقيا، وسط حضور جماهيري متوقع وأجواء حماسية.

مواعيد المباراة حسب التوقيتات المختلفة

7 مساء بتوقيت القاهرة

8 مساء بتوقيت مكة المكرمة

9 مساء بتوقيت الإمارات

ماذا بعد مباراة مصر والسنغال

يتأهل الفائز من هذه المواجهة إلى المباراة النهائية لملاقاة الفائز من لقاء المغرب ونيجيريا، في نهائي مرتقب لبطولة كأس الأمم الإفريقية، حيث تعد مواجهة مصر والسنغال واحدة من أقوى مباريات نصف النهائي في النسخة الحالية من البطولة.