تردد القناة الجزائرية الأرضية الناقلة لمباراة مصر والسنغال

القنوات الناقلة لمباراة مصر والسنغال يترقب عشاق الكرة المصرية والإفريقية وخصوصا الجماهير المصريةلقاء منتخب مصر نظيره منتخب السنغال مساء غد الأربعاء في اطار منافسات نصف نهائى بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة فى المغرب .

تذاع مباراة مصر والسنغال في نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية عبر قناة بي إن سبورت ماكس1.

كما تذاع مباراة مصر والسنغال عبر القناة الجزائرية الأرضية (عبر نايل سات) والقناة المغربية الرياضية الأرضية (داخل المغرب).

المباراة تأتي بعد مشوار قوي للفراعنة في البطولة، حيث أثبت المنتخب قوته وتماسكه في الأدوار الماضية.

القنوات المفتوحة لمباراة منتخب مصر والسنغال

لمتابعة اللقاء عبر القنوات المفتوحة، يمكن للجماهير العربية ضبط أجهزة استقبالهم على الترددات التالية:

القناة الجزائرية الأرضية على نايل سات: التردد 11680، الاستقطاب أفقي (H)، معدل الترميز 27500، معامل تصحيح الخطأ ⅔.

القناة المغربية الأرضية: التردد 11157، الاستقطاب رأسي (V)، معدل الترميز 27500، معدل تصحيح الخطأ 4/3.





التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام السنغال في كأس الأمم الأفريقية

ومن المتوقع أن يخوض المنتخب المباراة بتشكيل مكون من:

تشكيل مصر المتوقع أمام السنغال

ـ حراسة المرمى: محمد الشناوي

ـ خط الدفاع: أحمد فتوح – حسام عبدالمجيد – ياسر إبراهيم – رامي ربيعة – محمد هاني

ـ خط الوسط: حمدي فتحي – مروان عطية – إمام عاشور

ـ خط الهجوم: محمد صلاح – عمر مرموش