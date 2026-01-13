عبد العزيز أبو حمر: الأرقام تؤكد تقاربًا كبيرًا بين مصر والسنغال قبل المواجهة المرتقبة

أكد عبد العزيز أبو حمر، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي المتخصص في إحصائيات وأرقام كرة القدم، أن المنتخب المصري يستعد لمواجهة قوية أمام منتخب السنغال، الذي وصفه بأنه من أقوى المنتخبات بدنيًا ورقميًا في القارة الإفريقية. وأوضح أن الأرقام تعكس تقاربًا كبيرًا بين المنتخبين، ما يجعل المباراة مفتوحة على جميع الاحتمالات.

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، أنّ منتخب مصر يملك سجلًا مميزًا في بطولة كأس الأمم الإفريقية، موضحًا أنه منذ عام 1986، كلما وصل المنتخب المصري إلى الدور نصف النهائي نجح في التأهل إلى المباراة النهائية، وهو ما حدث في سبع مناسبات سابقة، معربا، عن أمله في استمرار هذا السجل الإيجابي خلال المواجهة المقبلة.

وأوضح أن متوسط عدد المباريات الدولية للاعبين الـ28 في قائمة منتخب مصر يبلغ 30 مباراة لكل لاعب، وهو معدل قريب جدًا من منتخب السنغال الذي يبلغ متوسط مبارياته الدولية 30.5 مباراة، مواصلا، أن هذا التقارب الرقمي يؤكد أن المواجهة ستكون متكافئة من حيث الخبرة الدولية.

ولفت إلى الفاعلية الهجومية لمنتخب مصر، حيث سجل 15 لاعبًا من القائمة 139 هدفًا دوليًا، مقابل 131 هدفًا سجلها 17 لاعبًا في منتخب السنغال.

وأكد أن هذه الأرقام تظهر قدرة المنتخب المصري على المنافسة بقوة، معربًا عن تفاؤله بأن تكون النجاعة التهديفية والخبرة عاملين حاسمين لصالح مصر.