"لمتنا في رمضان".. ندوة حول الاحتفال بالشهر المبارك بمركز شباب الملاحية ببني سويف

في إطار خطة وزارة الشباب والرياضة لتنشيط وتطوير البرامج الداخلية خلال شهر مارس ٢٠٢٦م ،و برعاية، الدكتور جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة، اللواء عبدالله عبدالعزيز محافظ بني سويف وبتوجيه ومتابعة هشام الجبالي مدير عام الشباب والرياضة ببني سويف، ناصر رمضان وكيل المديرية لقطاع الشباب، طارق نور مدير إدارة شباب ببا.

نظم مركز شباب الملاحية التابع لإدارة شباب ببا – محافظة بني سويف ندوة حول الاحتفال بشهر رمضان المبارك تحت شعار "لمتنا في رمضان"، وذلك ضمن فعاليات الاحتفال بالعيد القومي لمحافظة بني سويف.

وقالت داليا محمد عبدالحميد المنسق الإعلامي لإدارة شباب ببا

أن الفاعلية شهدت مشاركة كبيرة في أجواء مفعمة بروح التحدي والإصرار ، حيث تهدف الفعالية إلي إبراز إمكانياتهم وقدراتهم المتميزة، تعزيز دمجهم في الأنشطة المجتمعية، دعمهم وتمكينهم من المشاركة الفاعلة في الحياة الثقافية والاجتماعية