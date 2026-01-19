قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وسط أمطار غزيرة.. «زاد العزة» 119 تحمل 233 ألف سلة غذائية و 18 ألف بطانية لغزة
أسعار الذهب الآن في مصر .. عيار 21 مفاجأة
على سبائك الذهب الخالص.. صائغ بنيويورك يشعل الجدل بطهي أغلى شريحة لحم في العالم
إدوارد ميندي | حارس القلوب والكرات على شباكه .. وصانع المجد للسنغال
رئيس الوزراء يبحث خطط تطوير شركات السكر وتعزيز استدامة السلع الاستراتيجية
البديل الآمن .. أسعار الفضة محليًا وعالميًا اليوم الاثنين 19 يناير
الرئيس السيسي للعلماء : ركزّوا على مواجهة الأفكار المتطرفة في وسائل التواصل الاجتماعي
يجب أن يعتزل دوليًا.. أبو الدهب يهاجم محمد الشناوي
الرئيس السيسي: بناء الأوطان يبدأ ببناء الإنسان.. والاستثمار في الوعي نهجنا الأساسي
فرضت حظر التجول | قوات الاحتلال تنتشر في الأحياء الجنوبية لمدينة الخليل
الطفولة المنتهكة | القبض على أب وشقيقه لاتهامهما بالاعتداء على طفل 7 سنوات بالبحيرة ..القصة الكاملة
إحتفالا بعيد الشرطة الـ47.. أغنية جديدة بعنوان "أبطال وأسود"
أخبار البلد

رئيس الوزراء يبحث خطط تطوير شركات السكر وتعزيز استدامة السلع الاستراتيجية

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي
محمود مطاوع

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، اجتماعًا لبحث مستجدات خطط النهوض بشركات السكر التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، وموقف تحديث وتطوير خطوط الإنتاج بها، بما يسهم في تحقيق الاستدامة للسلع الاستراتيجية وضمان توافرها بصورة منتظمة للمواطنين، وذلك في إطار دعم جهود الدولة لتطوير صناعة السكر وتعزيز منظومة الأمن الغذائي.

وحضر الاجتماع كلٌ من: الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، و/ علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، و/ وليد أبو المجد، نائب وزير التموين والتجارة الداخلية، وعدد من مسئولي الوزارات المعنية. 

وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع استعرض معدلات تنفيذ خطط تطوير شركات السكر، حيث تم التأكيد أن وزارة التموين والتجارة الداخلية نجحت في تحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر خلال العام الماضي، إلى جانب تكوين مخزون استراتيجي آمن، بما يعزز قدرة الدولة على مواجهة أية تقلبات أو تحديات طارئة في الأسواق العالمية.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أن الاجتماع شهد الإشارة إلى أن مصانع السكر التابعة لوزارة التموين تعمل بكامل طاقتها الإنتاجية وبمعدلات أداء منتظمة وكفاءة عالية، بالتوازي مع تنفيذ برامج مستمرة لتحديث خطوط الإنتاج ورفع كفاءة التشغيل، فضلًا عن تطوير منظومة رقابة الجودة في جميع مراحل الإنتاج، بما يضمن إنتاج سكر مطابق لأعلى المواصفات القياسية.

وتابع المستشار محمد الحمصاني أن الدكتور شريف فاروق أشار، خلال الاجتماع، إلى أن ما تحقق من نتائج إيجابية في ملف السكر جاء ثمرة لتوجيهات القيادة السياسية، وتبني الحكومة استراتيجية محددة لزيادة إنتاجيّة الفدان من المحاصيل الاستراتيجية، وعلى رأسها قصب السكر وبنجر السكر، إلى جانب تطبيق سياسات تسعير عادلة ومجزية للمزارعين، بما يشجعهم على التوريد لصالح مصانع الوزارة، ويضمن استدامة الإنتاج ودعم سلاسل الإمداد.

وأشار "الحمصاني" إلى أنه تم خلال الاجتماع أيضًا التأكيد على أن وزارة التموين والتجارة الداخلية مستمرة في تنفيذ خطط التطوير الشامل لصناعة السكر، بما يعزز من تنافسية المنتج المحلي، ويخفض الاعتماد على الاستيراد، ويدعم استقرار الأسواق، في إطار رؤية الدولة لتحقيق الأمن الغذائي المستدام.

مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي

ميندي

هل اتفقتم مع المغرب على إهدار ضربة الجزاء؟.. حارس السنغال يرد

وزير التربية والتعليم

موعد بداية الترم الثاني 2026 في المدارس .. قرار رسمي

أسعار الدواجن

أسعار البانيه تفاجئ الجميع.. سعر الدواجن والبيض اليوم الإثنين

الذهب

مفاجأة بعيار 21.. أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين

اتحاد الكرة

عناصر جديدة | قرار رسمي من اتحاد الكرة يخص حسام حسن بعد أمم إفريقيا

مشاهد من سرقة متحف اللوفر

نشر فيديو عملية سرقة متحف اللوفر.. السطو استغرق 4 دقائق تحت أنظار الأمن العاجزين

وائل جمعة

رمضان السيد ينتقد وائل جمعة :مينفعش تصدر عنه هذه التصريحات

ماذا أفعل إذا عاهدت الله على شيء ثم خالفت العهد؟

ماذا أفعل إذا عاهدت الله على شيء ثم خالفت العهد؟..الإفتاء توضح

مرسيدس GLE و اودي Q8 موديل 2026

مقارنة بين مرسيدس GLE و أودي Q8 موديل 2026

مرسيدس AMG GT موديل 2026

مواصفات مرسيدس AMG GT موديل 2026

هواتف شاومي 17 برو

شاومي تفاجئ مستخدميها بتقنية مبتكرة .. ما القصة؟

طريقة عمل اسباجيتي بالجبنة والثوم مع شرائح لحم مشوية

طريقة اسباجيتي بالجبنة والثوم مع شرائح لحم مشوية
طريقة اسباجيتي بالجبنة والثوم مع شرائح لحم مشوية
طريقة اسباجيتي بالجبنة والثوم مع شرائح لحم مشوية

بتكلفة 20 مليون جنيه..تركيب بلاط الإنترلوك وإنشاء مجمع مواقف بمركز الحسينية

انتر لوك
انتر لوك
انتر لوك

مى عز الدين تحتفل بعيد ميلادها رفقة زوجها

احمرXاحمر..مى عز الدين تحتفل بعيد ميلادها رفقة زوجها
احمرXاحمر..مى عز الدين تحتفل بعيد ميلادها رفقة زوجها
احمرXاحمر..مى عز الدين تحتفل بعيد ميلادها رفقة زوجها

الفلفل الحار.. لعلاج تساقط الشعر و تقوية بصيلاته

الفلفل الحار..لعلاج تساقط الشعر و تقوية بصيلاته
الفلفل الحار..لعلاج تساقط الشعر و تقوية بصيلاته
الفلفل الحار..لعلاج تساقط الشعر و تقوية بصيلاته

تسريب الغاز

بعد وفــ.ـاة 5 أشقاء.. أجهزة وحيل لحماية منزلك وأولادك من تسرب الغاز

توقعات ليلى عبد اللطيف

توقع يتحقق .. ليلى عبد اللطيف تعود للأضواء بعد فوز السنغال | فيديو جراف

أغلي شريحة لحم في العالم

على سبائك الذهب الخالص.. صائغ بنيويورك يشعل الجدل بطهي أغلى شريحة لحم في العالم

واقعة مدرسة البحيرة

حرق قلب أمه عليه.. طالب يصيب زميله بالفصل بأداة حــ.ـادة في وجهه

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: قناوي في باب الحديد تشريح لقطة… لقلب يتعثر في الزحام

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: البوح

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية (4) حين تتحول الوقائع إلى سلاح ناعم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق: في سوق الحكايات والروايات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: الباقيات الصالحات!

المزيد