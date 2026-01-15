قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ديني

رئيس مجلس الوزراء ينيب وزير الأوقاف في حضور مؤتمر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية السادس والثلاثين

الدكتور المهندس مصطفى مدبولي - رئيس مجلس الوزراء، الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف
الدكتور المهندس مصطفى مدبولي - رئيس مجلس الوزراء، الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف
إيمان طلعت

أناب الدكتور المهندس مصطفى مدبولي - رئيس مجلس الوزراء، الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف، في حضور الجلسة الافتتاحية لمؤتمر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية في دورته السادسة والثلاثين، الذي يعقد برعاية كريمة من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية، تحت عنوان: «المهن في الإسلام: أخلاقياتها وأثرها، ومستقبلها في عصر الذكاء الاصطناعي».

جدير بالذكر أن المؤتمر يعقد في الفترة من ١٩ حتى ٢٠ من يناير الجاري، بحضور أكثر من مائة وثمانين شخصية علمية وفكرية، من أكثر من خمسين دولة، وبمشاركة أكثر من مائة بحث علمي.

في سياق متصل.. قال الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، إنني أجريت زيارة إلى الفلبين قبل بضعة أشهر، والتقيت بعدد من المسؤولين وأبرمنا عدة الاتفاقيات، كان من أهمها برنامج تدريب الأئمة والقضاة والمحامين الذي تستضيفه الأوقاف، واتفقنا مع القيادات الكنسية استضافة وفدا من أبناء الكنيسة لتدريبهم على قيم التسامح والتعايش المشترك.

وأضاف خلال كلمته في افتتاح البرنامج التدريبي لتدريب الأئمة والقضاة والمحامين من دولة الفلبين: كان تحقيق التعاون حلما بالنسبة لي لا سيما أنه مضى 25 عاما على التعاون بين المؤسسات الدينية المصرية والفلبينية، ونحن اليوم نعيد بناء هذه الجسور، بما يعود بالنفع العظيم على مصر الفلبين.

وأشار الوزير إلى أنه بالتنسيق مع الجهات المعنية سيتم تنظيم دورات تدريبة للمتدربين، مضيفًا: يشرفنا وفد ضيوف من القساوسة سأرتب للكنيسة للقاء معهم، أنا شديد الحرص على أن أعتصر للضيوف كل خبرات الدولة المصرية في ميادين الخطاب الديني والقضاء والمحاماة حرصًا على أن يعود الوفد للفلبين محملا بالإفادة.

وكانت انطلقت منذ قليل فعاليات المؤتمر الصحفي الموسع للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية للإعلان عن تفاصيل وأجندة المؤتمر الدولي السادس والثلاثين، الذي ينطلق تحت عنوان "المهن في الإسلام: أخلاقياتها، أثرها، ومستقبلها في عصر الذكاء الاصطناعي"، وهو العنوان الذي يعكس الرؤية العصرية للمجلس في معالجة القضايا التكنولوجية الحديثة من منظور شرعي وأخلاقي رصين.

ويستعرض المؤتمر الصحفي المحاور الرئيسية التي سيناقشها المؤتمر الدولي، والتي تركز على ترسيخ القيم الأخلاقية في المهن المختلفة، وبحث التأثيرات المتسارعة لتقنيات الذكاء الاصطناعي على مستقبل العمل والفتوى والتشريع.

ويهدف المؤتمر إلى وضع خارطة طريق أخلاقية تضمن الاستفادة من التطور الرقمي بما لا يتعارض مع الثوابت المهنية والقيم الإسلامية، وذلك بحضور كوكبة من العلماء والباحثين المتخصصين.

رئيس مجلس الوزراء ينيب وزير الأوقاف في حضور مؤتمر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية السادس والثلاثين

رئيس مجلس الوزراء ينيب وزير الأوقاف في حضور مؤتمر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية السادس والثلاثين

