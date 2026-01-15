اللواء محمود توفيق يشيد بالتعاون الأمني العربي خلال لقاء الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب

استقبل اللواء/ محمود توفيق - وزير الداخلية الدكتور / محمد بن على كومان - أمين عام مجلس وزراء الداخلية العرب - الذى يزور القاهرة حالياً فى إطار الإعداد للإجتماع الوزارى السنوى لمجلس وزراء الداخلية العرب المُقرر عقده بالعاصمة التونسية نهاية شهر مارس المُقبل.

تم خلال اللقاء تبادل الرؤى بشأن عدد من الموضوعات المُقرر طرحها على جدول أعمال الإجتماع الوزارى المُقبل للمجلس ، بالإضافة لإستعراض سُبل دعم وتطوير آليات التعاون الأمنى العربى المُشترك فى مُختلف المجالات الأمنية وبخاصة فى ظل التحديات المُتصاعدة التى تفرضها المرحلة الراهنة على أجهزة الأمن بالدول العربية.

ومن جانبه أشاد اللواء محمود توفيق - وزير الداخلية بالدور التنسيقى الفاعل الذى تضطلع به الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب فى تدعيم التعاون الأمنى العربى مُتعدد الأطرافونشر الخبرات الشُرطية العربية فيما بين الدول الأعضاء بالمجلس بهدف الإرتقاء بالأداء الأمنى ، وأكد أن تطوير أوجه التعاون والتنسيق مع أجهزة الشرطة والأمن بالدول العربية الشقيقةيُعتبر ركيزة أساسية فى إستراتيجية وزارة الداخلية من مُنطلق إدراكها لحجم وخطورة التحديات الأمنية بالمنطقة ، وفى إطار ما توليه مصر وقيادتها السياسية من إهتمام بالغ بالإنفتاح والتعاون مع محيطها العربى.





