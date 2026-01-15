محامي المتهمين بقتل سائق توك توك يتقدم باستئناف على حكم الإعدام

قدم محامي المتهمين بقتل أخر في منطقة الخليفة بالقاهرة باستئناف على الحكم الصادر ضدهم بالإعدام شنقا أمام محكمة القاهرة الجديدة.

وكانت أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في القاهرة الجديدة، حكمها بمعاقبة شخصين بالإعدام شنقاً لاتهامهم بقتل أخر في منطقة الخليفة بالقاهرة.

وكشف أمر الإحالة عن شهادة مجري التحريات والذي أكد أنه على اثر بلاغ الشاهد الأول بالعثور على جثمان المجني عليه اجرى تحرياته السرية والتي ادانت المتهمين بارتكاب لمرورهما بضائقة ماليه- فعزما على استدراج أحد قائدي الدرجات النارية ( توكتوك ) وقتله وسرقة دراجته فاعدوا الخطة الاجرامية لتنفيذ مخططهما الاجرامي واعدلذلك الغرض سلاحين حيث استوقفا المجني عليه حال مروره بمركبة توك توك.

وأوضح أمر الإحالة، أن المجني عليه حاول الدفاع عن نفسه حتى كال له المتهم الأول طعنتين بالسلاح الأبيض استقرتا بالرأس مسقط قتيلاً ، تاركين جثمانه بالطريق، فاستوليا على مركبته ولاذا بالفرار.

وأضاف، مجري التحريات، انه نفاذا لقرار النيابة العامة بضبط واحضار المتهمين حيث تممكن من ضبطهم وحوزتهم السلاحين الابيضين والمركبة الخاصة بالمجنى عليه، وبمواجهتهما اقروا بارتكاب الواقعة على النحو السالف بيانه.

كما اقر المتهمان الأول والثاني - بتحقيقات النيابة العامة - بأنما وعلى أثر حاجتهما للمال لشراء المواد المخدرة، تخيرا المجنى عليه ، واتفقا على استدراجه إلى محل الواقعة واستقلا دراجته النارية لشراء المواد المخدرة، وما ان وصلا لمقصدهما تظاهر المتهم الأول بسقوط قداحته وطلب منه التوقف، فباغته المتهم الثاني بضربة بسلاح ابيض استقرت برقبته وكال له المتهم الأول ضريتين استقرتا برأسه بسلاح ابيض فهوى المجني عليه قتيلاً ، فلاذا بالفرار بالدراجة النارية.