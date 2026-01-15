موجز أخبار الوادي الجديد| قافلة رئاسة مجلس الوزراء تصل واحة الفرافرة.. الأوقاف تواصل تنفيذ برنامج المنبر الثابت بالمساجد

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات علي مدار اليوم كان من اهمها:

اليوم،. قافلة رئاسة مجلس الوزراء تصل واحة الفرافرة بالوادي الجديد

تستعد القافلة الطبية الموسعة لـ "رئاسة مجلس الوزراء" و"بنك الشفاء المصري"، لتقديم خدماتها بمركز الفرافرة (مستشفى الفرافرة المركزي) بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأربعاء وغدًا الخميس (١٤ و١٥ يناير) لاستكمال تقديم الخدمات الطبية المجانية في التخصصات المتنوعة، تحت رعاية اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد.

وأكد الدكتور شريف صبحي وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، أن القافلة تضم تخصصات طبية متكاملة وتتواجد في مركز الفرافرة، اليوم الأربعاء الموافق 14 / 1 / 2026 قافلة تخصصات متكاملة تشمل تخصصات (عظام - باطنة - اطفال - جلدية - أنف وأذن وحنجرة)، ويوم الخميس الموافق 15 / 1 / 2026 قافلة رمد متكاملة.

وأضاف وكيل صحة الوادي الجديد، أن القافلة تأتي في إطار حرص الدولة على دعم القطاع الصحي بالمحافظة، وتوفير خدمات طبية متكاملة للمواطنين، خاصة بالمناطق البعيدة، مؤكدًا أن المديرية تقدم كافة أوجه الدعم والتنسيق لضمان حسن سير أعمال القافلة وتحقيق أقصى استفادة للمواطنين.



توفير الرعاية الطبية للمرضى غير القادرين

من جانبه أكد اللواء الدكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، أن القافلة تهدف إلى توفير الرعاية الطبية للمرضى غير القادرين بجميع أنحاء المحافظة، إيمانا منا بوجوب علاج المرضى غير القادرين على تحمل تكاليف علاجهم علاج شامل ومتكامل حتى يحيوا حياة صحية كريمة.

وأوضح أن القافلة تأتي فى إطار خطة المحافظة لتوفير الرعاية الصحية المتكاملة للمواطنين وسد العجز في بعض التخصصات الطبية، مشيراََ إلى استعداد المحافظة التام لاستقبال جميع القوافل الطبية وتذليل العقبات وتوفير الإقامة والإعاشة والانتقالات لأفرادها نظرا للخدمات الطبية الجليلة المقدمة لأبناء المحافظة.

فعاليات القافلة بمركز الداخلة

واختتمت القافلة الطبية الموسعة لـ "رئاسة مجلس الوزراء"=و"بنك الشفاء المصري" فعاليات يومها الثاني بمركز الداخلة، بتوقيع الكشف الطبي على 790 مواطنًا من أبناء المركز، وذلك في إطار دعم المنظومة الصحية وتقديم خدمات طبية متميزة للمواطنين، والتخفيف عن كاهل المرضى من خلال توفير الفحوصات الطبية والعلاج في عدد من التخصصات الطبية، تحت رعاية اللواء دكتور محمد سالمان الزملوط محافظ الوادي الجديد، وبتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان.

وأكد الدكتور شريف صبحي وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، أن أعمال القافلة بمستشفى الداخلة العام شهدت الانتهاء من فحص حالات التخصصات النوعية (باطنة، عظام، جلدية، أطفال، وأنف وأذن وحنجرة)، والتي أسفرت عن تحديد 61 حالة تستدعي تدخلات جراحية، واجراء 35 عملية مياه بيضاء وذلك استكمالًا لخدمات الرمد المتكاملة التي قُدمت في اليوم الأول.

تأتي هذه القافلة ضمن الجهود المبذولة لتعزيز جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بمحافظة الوادي الجديد، وتحقيق الوصول العادل للخدمات الصحية، بما يسهم في رفع مستوى الرعاية الصحية بالمحافظة.

الأوقاف تواصل تنفيذ برنامج المنبر الثابت بمساجد الوادي الجديد

​أعلنت مديرية أوقاف الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، استمرار فعاليات انعقاد برنامج المنبر الثابت بالتعاون بين وزارة الأوقاف والأزهر الشريف.



​وأكدت مديرية الأوقاف، أن البرنامج يستهدف مناقشة القضايا المعاصرة التي تمس حياة المواطنين من خلال لقاءات مشتركة تجمع بين أئمة الأوقاف وعلماء الأزهر الشريف، بما يسهم في ترسيخ قيم المواطنة والانتماء وتصحيح المفاهيم المغلوطة ونشر صحيح الدين بأسلوب ميسر يقدم إجابات واضحة وشافية لتساؤلات الجمهور.

وأشارت المديرية إلى أن اللقاءات أكدت على الالتزام بالمنهج الوسطي والذي يعد الدرع الواقي للمجتمع، مما يستوجب ضرورة استقاء المعلومات الدينية من مصادرها الرسمية المتمثلة في مؤسسات الدولة الدينية، مع التشديد على مواصلة تكثيف هذه الجهود لضمان وصول الفكر المستنير لجميع أطياف المجتمع.

أسعار الألبان بأسواق محافظة الوادي الجديد

تشهد منظومة بيع الألبان ومنتجاتها بمحافظة الوادي الجديد، اليوم حالة من الاستقرار النسبي في الأسعار، مدعومة بتوافر المعروض وتعدد منافذ البيع، الأمر الذي أسهم في تلبية احتياجات المواطنين من السلع الأساسية، خاصة في ظل اعتماد الأسر بشكل يومي على منتجات الألبان ضمن أنماطها الغذائية.

وخلال متابعة ميدانية لعدد من محال بيع الألبان بمراكز المحافظة المختلفة، لوحظ ثبات أسعار اللبن والزبادي ومشتقاتهما، حيث تراوح سعر كيلو اللبن البلدي السائب ما بين 20 و25 جنيهًا، بينما سجل سعر كيلو اللبن المعبأ ما بين 20 و30 جنيهًا وفقًا للنوع والعلامة التجارية.

كما استقر سعر كيلو الزبادي البلدي عند ما بين 20 و25 جنيهًا، في حين تراوح سعر عبوة الزبادي الجاهز ما بين 7 و12 جنيهًا حسب الحجم.

وفيما يخص مشتقات الألبان الأخرى، بلغ سعر كيلو اللبن الرايب ما بين 20 و25 جنيهًا، وسجل سعر كيلو القشطة البلدي من 100 إلى 150 جنيهًا، بينما تراوح سعر كيلو الزبدة البلدي ما بين 150 و220 جنيهًا، في المقابل، سجلت الزبدة المستوردة أسعارًا تتراوح بين 250 و300 جنيه للكيلو، وسط إقبال محدود مقارنة بالمنتج المحلي.

أسعار الجبن

أسعار الجبن، فقد حافظت على استقرارها، حيث تراوح سعر كيلو الجبن الأبيض البلدي ما بين 75 و100 جنيه، وسجل الجبن القريش أسعارًا تتراوح بين 50 و75 جنيهًا للكيلو، مع زيادة الإقبال عليه من جانب المواطنين لاعتماده ضمن الأنظمة الغذائية الصحية.

وتراوح سعر كيلو الجبن الرومي ما بين 200 و250 جنيهًا، بينما سجل الجبن التركي ما بين 150 و200 جنيه للكيلو.

وفي قطاع الجبن المطبوخ والمعلب، استقرت الأسعار أيضًا، حيث تراوح سعر كيلو الجبن المثلثات ما بين 120 و160 جنيهًا حسب العلامة التجارية، بينما سجل سعر كيلو الجبن الشيدر ما بين 150 و220 جنيهًا، في حين بلغ سعر كيلو الجبن الموتزاريلا ما بين 160 و220 جنيهًا، مع استمرار الطلب عليه في ظل انتشار الوجبات السريعة داخل المنازل.

وأوضح عدد من تجار الألبان أن حالة الاستقرار الحالية تعود إلى انتظام توريد الألبان الخام من المزارع، إلى جانب ثبات نسبي في تكاليف الإنتاج والنقل، ما انعكس على حركة السوق التي تشهد نشاطًا متوسطًا قابلًا للزيادة خلال الفترة المقبلة.

وتواصل الأجهزة التنفيذية بمحافظة الوادي الجديد حملاتها الرقابية على محال الألبان ومنافذ بيع الجبن، لضمان جودة المنتجات وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي، والالتزام بالأسعار المعلنة، في إطار الحفاظ على صحة المواطنين واستقرار الأسواق.