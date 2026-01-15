أسعار السمك اليوم الخميس 15-1-2026

يرصد موقع صدى البلد أسعار الأسماك والمأكولات البحرية اليوم الخميس 15-1-2026
سعر الأسماك اليوم:
البلطي: من 48 إلى 54 جنيه للكيلو
البلطي المتوسط: من 42 إلى 46 جنيه للكيلو
ماكريل مجمد: من 110 إلى 180 جنيه للكيلو
السبيط والكاليماري: من 250 إلى 400 جنيه للكيلو
الكابوريا: من 50 إلى 150 جنيه للكيلو
الجمبري الجامبو: من 950 إلى 1200 جنيه للكيلو
جمبري النوع الأول: من 825 إلى 925 جنيه للكيلو
جمبري النوع الثاني: من 720 إلى 800 للكيلو
البوري: من 180 إلى 240 جنيه للكيلو
فيليه البلطي: من 75 إلى 275 جنيه للكيلو
قشر البياض: من 190 إلى 290 جنيه للكيلو
المكرونة السويسي: من 75 إلي 145 جنيه للكيلو