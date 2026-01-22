قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رانيا المشاط في «دافوس»: مصر قدمت نموذجًا في مرونة التعامل مع الأزمات بإصلاحات جوهرية
وزير الزراعة يلتقي عمد ومشايخ مطروح: دعم عاجل للمزارعين وتحويل الصحراء لفرص إنتاج
«توم واريك»: ترامب يحترم الرئيس السيسي ومستعد للمساعدة في حل أزمة سد النهضة
دافوس يشعل الخلاف.. ترامب يسخر من ماكرون ويهدده برسوم 200%
إعلان يشعل العاصفة… ياسمين عبد العزيز في مواجهة حملة تشويه شرسة
هشام بدوي يُهنئ الرئيس السيسي بذكرى 25 يناير: عبّرت عن تطلعات جموع الشعب المصري في مستقبل أفضل
وزير المالية: لدينا فرص واعدة لجذب تدفقات استثمارية في مجال تكنولوجيا الطاقة
البلطي بـ 85 جنيهًا.. أسعار الأسماك في الأسواق اليوم
الأرصاد: استقرار جوي يبدأ السبت وارتفاع طفيف في الحرارة اليوم
الكرملين : تخصيص مليار دولار لأغراض إنسانية في إطار مجلس السلام بغزة
البورصة المصرية تبدأ جلسة الخميس بارتفاع جماعي للمؤشرات
سفير الإمارات بالقاهرة: التعاون الإعلامي شكل بين بلدينا نموذجا متميزا للشراكة الناجحة
تحقيقات وملفات

من توت عنخ آمون إلى قناة السويس.. أشهر معارك خاضتها قضايا الدولة دفاعًا عن مصر

رئيس هيئة قضايا الدولة
رئيس هيئة قضايا الدولة
منار عبد العظيم

أكد المستشار حسين مدكور، رئيس هيئة قضايا الدولة، أن الهيئة تُعد واحدة من أقدم الهيئات القضائية ليس فقط في مصر، بل في الوطن العربي وإفريقيا، إذ يعود تاريخ إنشائها إلى 27 يناير 1876، حين صدر قرار من الخديوي إسماعيل بتأسيسها تحت مسمى لجنة مستشاري الدولة.

وأوضح أن هيئة قضايا الدولة مرت بعدة مراحل تطور تاريخية، بدأت بلجنة مستشاري الدولة، ثم تحولت إلى قلم قضايا الحكومة، وبعدها إدارة قضايا الحكومة، حتى استقرت على اسمها الحالي هيئة قضايا الدولة.

سبب التأسيس.. الحاجة إلى المشورة القانونية

وخلال حواره مع برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى المصرية، أشار رئيس الهيئة إلى أن الدافع الأساسي وراء إنشاء اللجنة كان حاجة الخديوي إسماعيل إلى رأي قانوني متخصص بشأن آليات سداد الديون التي تم اقتراضها آنذاك، وهو ما جعل الهيئة منذ نشأتها عنصرًا أساسيًا في منظومة العمل القانوني بالدولة.

وأضاف أن دور هيئة قضايا الدولة لم يقتصر على الجانب القانوني فقط، بل امتد ليشمل أبعادًا سياسية واجتماعية مؤثرة في تاريخ مصر الحديث.

قضايا تاريخية صنعت الفارق

وتحدث المستشار حسين مدكور عن عدد من القضايا البارزة التي تولتها الهيئة عبر تاريخها، وعلى رأسها قضية مقبرة توت عنخ آمون، حيث حاول المستكشف كارتر إثبات أن المقبرة منهوبة ليستحوذ على محتوياتها، إلا أن هيئة قضايا الدولة دافعت عن حقوق الحكومة المصرية، ونجحت في الحصول على حكم قضائي يؤكد أحقية مصر الكاملة في جميع محتويات المقبرة، والتي تُعرض حاليًا بالمتحف المصري الكبير.

حماية السيادة والاقتصاد الوطني

وأشار مدكور إلى أن الهيئة أصدرت أيضًا فتوى تاريخية برفض مشروع ديليسبس لإنشاء قناة موازية لقناة السويس، حفاظًا على السيادة المصرية، فضلًا عن دورها المهم في قضية الغطاء الذهبي للجنيه المصري عقب الحرب العالمية، حيث أكدت سلامة السداد بالجنيه الورقي، ما ساهم في إنقاذ الاقتصاد المصري من أزمة خطيرة.

دور وطني في حرب فلسطين

وأوضح رئيس هيئة قضايا الدولة أن الهيئة كان لها دور وطني بارز خلال حرب فلسطين، إذ حصلت على حكم قضائي باعتبار الجنود المصريين المفقودين شهداء، وهو ما ضمن الحفاظ على الحقوق القانونية والمادية لأسرهم.

صرح قانوني مستمر في أداء رسالته

واختتم المستشار حسين مدكور تصريحاته بالتأكيد على أن هيئة قضايا الدولة ستظل صرحًا قانونيًا راسخًا، لعب ويواصل لعب دور محوري في الدفاع عن حقوق الدولة المصرية، وترك بصمات واضحة في مسيرة الوطن عبر مختلف العصور.

المستشار حسين مدكور هيئة قضايا الدولة الخديوي إسماعيل

