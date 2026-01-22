قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الزراعة يلتقي عمد ومشايخ مطروح: دعم عاجل للمزارعين وتحويل الصحراء لفرص إنتاج
«توم واريك»: ترامب يحترم الرئيس السيسي ومستعد للمساعدة في حل أزمة سد النهضة
دافوس يشعل الخلاف.. ترامب يسخر من ماكرون ويهدده برسوم 200%
إعلان يشعل العاصفة… ياسمين عبد العزيز في مواجهة حملة تشويه شرسة
هشام بدوي يُهنئ الرئيس السيسي بذكرى 25 يناير: عبّرت عن تطلعات جموع الشعب المصري في مستقبل أفضل
وزير المالية: لدينا فرص واعدة لجذب تدفقات استثمارية في مجال تكنولوجيا الطاقة
البلطي بـ 85 جنيهًا.. أسعار الأسماك في الأسواق اليوم
الأرصاد: استقرار جوي يبدأ السبت وارتفاع طفيف في الحرارة اليوم
الكرملين : تخصيص مليار دولار لأغراض إنسانية في إطار مجلس السلام بغزة
البورصة المصرية تبدأ جلسة الخميس بارتفاع جماعي للمؤشرات
سفير الإمارات بالقاهرة: التعاون الإعلامي شكل بين بلدينا نموذجا متميزا للشراكة الناجحة
غدا.. قطع المياه لمدة 10 ساعات عن عدد من مناطق الجيزة
توك شو

الأرصاد: استقرار جوي يبدأ السبت وارتفاع طفيف في الحرارة اليوم

منار عبد العظيم

قالت منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية،إن البلاد ستشهد حالة من الاستقرار في الأحوال الجوية اعتبارًا من يوم السبت المقبل، بعد فترة من التقلبات الجوية التي أثرت على عدد من المحافظات خلال الأيام الماضية.

وأوضحت غانم  خلال مداخلة هاتفية،أن الاستقرار المنتظر سيشمل معظم أنحاء الجمهورية، مع تحسن نسبي في الأجواء واختفاء أغلب الظواهر الجوية المؤثرة.

طقس اليوم الخميس 22 يناير 2026

وعن حالة الطقس اليوم الخميس 22 يناير 2026، أشارت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد إلى أن البلاد تشهد ارتفاعًا طفيفًا في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، ليسود طقس بارد في الصباح الباكر، ودافئ نهارًا، بينما يكون شديد البرودة ليلًا على معظم المناطق.

شبورة مائية على عدد من المناطق

وأضافت منار غانم أن هناك فرصًا لتكوّن الشبورة المائية، اعتبارًا من الساعة 3 فجرًا وحتى 10 صباحًا، على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، بالإضافة إلى شمال الصعيد ووسط سيناء، وهو ما يستدعي توخي الحذر أثناء القيادة في ساعات الصباح الأولى.

نشاط رياح مثير للرمال والأتربة

وأكدت غانم أن اليوم يشهد أيضًا نشاطًا ملحوظًا للرياح على أغلب الأنحاء، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من:

السواحل الشمالية الغربية

الصحراء الغربية

شمال ووسط الصعيد

خليج السويس

المناطق المكشوفة من الوجه البحري

القاهرة الكبرى

مدن القناة

وأشارت إلى أن هذه الرياح قد تؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية على فترات متقطعة.

فرص أمطار خفيفة وقد تمتد للقاهرة

وخلال تغطية خاصة قدمها الإعلامي أحمد الجعفري، أوضحت منار غانم أنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من:

الصحراء الغربية

السواحل الشمالية الغربية

شمال الوجه البحري

كما توجد فرص أمطار خفيفة على مناطق من:

جنوب الوجه البحري

مدن القناة

سيناء

خليج السويس

وقد تمتد هذه الأمطار إلى مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة اليوم على عدد من المحافظات:

القاهرة
العظمى: 23 درجة
الصغرى: 13 درجة

الإسكندرية
العظمى: 20 درجة
الصغرى: 10 درجات

مطروح
العظمى: 19 درجة
الصغرى: 11 درجة

سوهاج
العظمى: 27 درجة
الصغرى: 11 درجة

قنا
العظمى: 30 درجة
الصغرى: 12 درجة

أسوان
العظمى: 31 درجة
الصغرى: 15 درجة

