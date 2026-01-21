قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رسالة طمأنة.. «الجمارك»: خطة متكاملة لتبسيط إجراءات الصادر وتوحيد آليات العمل بالمنافذ |تفاصيل
بوتين: الدنمارك تعاملت مع جرينلاند كمستعمرة ونوايا الولايات المتحدة لا تخصنا
التعليم العالي: قدمنا 35 ألف منحة كاملة وجزئية خلال العام الدراسي الحالي
تهريب 16 مليون هاتف.. أحمد موسى يكشف سبب قرار فرض الضرائب على الهواتف المحمولة
مصطفى بكري يتقدم ببيان عاجل لرئيس مجلس النواب.. لهذا السبب
عزة هيكل: النص الأدبي يظل المرجعية الجوهرية للأعمال الفنية
محمود عباس يصل موسكو.. 7 ملفات على طاولة مباحثاته مع بوتين
سعر الذهب في الإمارات يوم الأربعاء 21-1-2026
خبر سار.. أطعمة تعالج الشعر الأبيض وتعيد الشباب
اتحاد الدواجن: التصدير لن يرفع الأسعار محليا.. ولدينا فائض يتجاوز 20%
ترامب: نسعى إلى نشر السلام في منطقة الشرق الأوسط
ترامب لن دعمنا.. البرلمان الأوروبي يدعو لتفعيل الدفاع المشترك لدول الناتو
حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من رياح وأمطار في هذه المناطق

حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من رياح وأمطار في هذه المناطق
حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من رياح وأمطار في هذه المناطق
عبد الفتاح تركي

حالة الطقس غدا .. توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدًا الخميس طقس دافئ على أغلب الأنحاء مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلآ على أغلب الأنحاء.

الظواهر الجوية غدا

أضاف الخبراء أن الظواهر الجوية من المتوقع أن تتمثل في فرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من الصحراء الغربية والسواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، إلى جانب فرص أمطار خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة وسيناء وخليج السويس قد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، بالإضافة إلى نشاط رياح على أغلب الأنحاء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة وتؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على بعض المناطق.

واقرأ أيضًا:

اماكن سقوط الأمطار اليوم

حالة البحر المتوسط

بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من 2 متر إلى 2.5 متر والرياح السطحية جنوبية غربية.

حالة البحر الأحمر

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من 1.5 متر إلى 2 متر والرياح السطحية جنوبية غربية.

درجات الحرارة في محافظات ومدن مصر

المدينة - العظمى - الصغرى

القاهرة 24 13

العاصمة الادارية 24 12

6 اكتوبر 25 12

بنهــــا 22 12

دمنهور 22 13

وادى النطرون 23 13

كفر الشيخ 23 12

بلطيم 22 11

المنصورة 23 12

الزقازيق 24 13

شبين الكوم 24 12

طنطا 23 12

دمياط 23 13

بورسعيد 23 13

الإسماعيلية 25 11

السويس 25 11

العريش 24 13

رفح 22 11

رأس سدر 22 14

نخل 27 12

كاترين 20 04

الطور 25 15

طابا 22 13

شرم الشيخ 26 17

الغردقة 26 17

أمطار وأجواء شتوية على شاطئ بورسعيد

الإسكندرية 20 10

العلمين 19 10

مطروح 19 11

السلوم 21 10

سيوة 21 10

رأس غارب 25 16

سفاجا 26 17

مرسى علم 26 17

الشلاتين 26 18

حلايب 26 19

أبو رماد 25 17

مرسى حميرة 25 18

أبــــــرق 27 17

جبل علبة 27 16

رأس حدربة 24 17

الفيوم 25 10

بني سويف 25 10

المنيا 26 09

أسيوط 27 10

سوهاج 27 11

قنا 30 12

الأقصر 30 14

أسوان 31 15

الوادي الجديد 30 14

أبوسمبل 30 15

خريطة سقوط الأمطار على المحافظات غدا

درجات الحرارة في المدن والعواصم العربية

العظمى - الصغرى

مكة 31 21

المدينة 26 15

الرياض 15 07

المنامة 19 13

أبوظبى 21 14

الدوحة 22 14

الكويت 18 05

دمشق 06 01

بيروت 16 13

عمان 08 03

القدس 09 07

غزة 19 14

بغداد 15 09

مسقط 25 15

صنعاء 23 09

الخرطوم 34 21

طرابلس 17 10

تونس 18 09

الجزائر 14 10

الرباط 16 13

نواكشوط 25 14

النوة وصلت بورسعيد ..برق و رعد وأمطار غزيرة و المحافظة ترفع حالة الاستعداد

درجات الحرارة في مدن وعواصم العالم

العظمى - الصغرى

أنقرة 04 02-

إسطنبول 09 08

إسلام آباد 20 07

نيودلهى 22 13

جاكرتا 29 23

بكين 00- 12-

كوالالمبور 33 24

طوكيو 07 02-

أثينا 14 08

روما 13 04

باريس 12 07

مدريد 09 03

برلين 01 - 08-

لندن 11 07

مونتريال 01- 12-

موسكو 08- 14-

نيويورك 06 02-

واشنطن 12 02-

أديس أبابا 24 08

الطقس حالة الطقس الطقس غدا حالة الطقس غدا الأرصاد الأرصاد الجوية الظواهر الجوية غدا

