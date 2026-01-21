حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من رياح وأمطار في هذه المناطق

حالة الطقس غدا .. توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدًا الخميس طقس دافئ على أغلب الأنحاء مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلآ على أغلب الأنحاء.

الظواهر الجوية غدا

أضاف الخبراء أن الظواهر الجوية من المتوقع أن تتمثل في فرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من الصحراء الغربية والسواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، إلى جانب فرص أمطار خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة وسيناء وخليج السويس قد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، بالإضافة إلى نشاط رياح على أغلب الأنحاء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة وتؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على بعض المناطق.

حالة البحر المتوسط

بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من 2 متر إلى 2.5 متر والرياح السطحية جنوبية غربية.

حالة البحر الأحمر

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من 1.5 متر إلى 2 متر والرياح السطحية جنوبية غربية.

درجات الحرارة في محافظات ومدن مصر

المدينة - العظمى - الصغرى

القاهرة 24 13

العاصمة الادارية 24 12

6 اكتوبر 25 12

بنهــــا 22 12

دمنهور 22 13

وادى النطرون 23 13

كفر الشيخ 23 12

بلطيم 22 11

المنصورة 23 12

الزقازيق 24 13

شبين الكوم 24 12

طنطا 23 12

دمياط 23 13

بورسعيد 23 13

الإسماعيلية 25 11

السويس 25 11

العريش 24 13

رفح 22 11

رأس سدر 22 14

نخل 27 12

كاترين 20 04

الطور 25 15

طابا 22 13

شرم الشيخ 26 17

الغردقة 26 17

الإسكندرية 20 10

العلمين 19 10

مطروح 19 11

السلوم 21 10

سيوة 21 10

رأس غارب 25 16

سفاجا 26 17

مرسى علم 26 17

الشلاتين 26 18

حلايب 26 19

أبو رماد 25 17

مرسى حميرة 25 18

أبــــــرق 27 17

جبل علبة 27 16

رأس حدربة 24 17

الفيوم 25 10

بني سويف 25 10

المنيا 26 09

أسيوط 27 10

سوهاج 27 11

قنا 30 12

الأقصر 30 14

أسوان 31 15

الوادي الجديد 30 14

أبوسمبل 30 15

درجات الحرارة في المدن والعواصم العربية

العظمى - الصغرى

مكة 31 21

المدينة 26 15

الرياض 15 07

المنامة 19 13

أبوظبى 21 14

الدوحة 22 14

الكويت 18 05

دمشق 06 01

بيروت 16 13

عمان 08 03

القدس 09 07

غزة 19 14

بغداد 15 09

مسقط 25 15

صنعاء 23 09

الخرطوم 34 21

طرابلس 17 10

تونس 18 09

الجزائر 14 10

الرباط 16 13

نواكشوط 25 14

درجات الحرارة في مدن وعواصم العالم

العظمى - الصغرى

أنقرة 04 02-

إسطنبول 09 08

إسلام آباد 20 07

نيودلهى 22 13

جاكرتا 29 23

بكين 00- 12-

كوالالمبور 33 24

طوكيو 07 02-

أثينا 14 08

روما 13 04

باريس 12 07

مدريد 09 03

برلين 01 - 08-

لندن 11 07

مونتريال 01- 12-

موسكو 08- 14-

نيويورك 06 02-

واشنطن 12 02-

أديس أبابا 24 08