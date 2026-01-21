قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
موعد مباراة مصر والجابون والقناة الناقلة في كأس أمم إفريقيا لكرة اليد
أزمة الدراويش تشتعل.. اللاعبون يرفضون خوض المران والجهاز الفني للإسماعيلي يقترب من الرحيل
سبورتينج لشبونة يهزم باريس سان جيرمان 2-1 في دوري أبطال أوروبا
أرسنال يسحق إنتر ميلان 3-1ويُواصل صدارة دوري أبطال أوروبا
أغلي الناس أمي .. الفنان نضال الشافعي يُعلن موعد ومكان جنازة والدته
وكيل بابلو الصباغ يكشف تطورات مفاوضات الأهلي
الصغرى 12 .. حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة
موعد شهر رمضان 2026 في مصر.. فاضل كام يوم
وفاة والدة الفنان نضال الشافعي وتشييع الجثمان غدًا بطريق الواحات
ظاهرة لم تحدث منذ 75 عامًا.. تونس تغرق في الفيضانات والجيش يتدخل
إبراهيم حسن يكشف حقيقة استبعاد «الشناوي» من قائمة المنتخب في كأس العالم
دوري أبطال أوروبا | توتنهام يفوز على بوروسيا دورتموند بثنائية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الصغرى 12 .. حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة

الطقس
الطقس
محمد غالي

يبحث عدد كبير من المواطنين عن حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة، وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم الأربعاء 21 يناير 2026، مشيرة إلى ارتفاع طفيف في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، ليسود طقس بارد في الصباح الباكر، ودافئ نهارا على معظم المناطق، بينما يكون الطقس باردا ليلا.

حالة الطقس غدا

وأوضحت هيئة الأرصاد أن حالة الطقس غدا تشهد تكون شبورة مائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، خاصة الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء، وذلك في الفترة من الساعة 3 فجرا حتى 10 صباحا.

وأضافت الهيئة أن هناك فرصا لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري وصحراء مطروح على فترات متقطعة، كما توجد فرص لسقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث 20% على مناطق من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة على فترات متقطعة.

وأشارت الأرصاد إلى نشاط الرياح على أغلب الأنحاء، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية والمناطق المكشوفة من الوجه البحري والقاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

كما تظهر بعض السحب المنخفضة على مناطق من الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة، وقد يصاحبها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق.

حالة الطقس

درجات الحرارة المتوقعة غدا الأربعاء 21 يناير 2026:

القاهرة العظمى 22 درجة، الصغرى 15 درجة.
الإسكندرية العظمى 21 درجة، الصغرى 13 درجة.
مطروح العظمى 20 درجة، الصغرى 13 درجة.
سوهاج العظمى 26 درجة، الصغرى 12 درجة.
قنا العظمى 27 درجة، الصغرى 13 درجة.
أسوان العظمى 29 درجة، الصغرى 14 درجة.

 متوسط  درجات الحرارة المتوقعة غدا

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 20

درجة الحرارة الصغرى: 13

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 25

درجة الحرارة الصغرى: 11

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 28

درجة الحرارة الصغرى: 13

حالة الطقس

وفي هذا الإطار، تهيب الهيئة العامة للأرصاد الجوية بالمواطنين توخي الحذر أثناء القيادة في فترات الشبورة المائية، ومتابعة النشرات الجوية أولًا بأول، خاصة مع نشاط الرياح وفرص الأمطار الخفيفة، حفاظا على سلامة الجميع.
 

متوسط درجات الحرارة المتوقعة غدا درجات الحرارة المتوقعة الحرارة درجات الحرارة حالة الطقس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة صفوف النقل بالرقم القومي 2026

رابط نتيجة صفوف النقل بالرقم القومي 2026 على بوابة التعليم الأساسي

نتيجة الصف السادس الابتدائي 2026 برقم الجلوس

نتيجة الصف السادس الابتدائي 2026 برقم الجلوس .. المدارس تعلن ظهورها

مجلس الوزراء

مصادر تكشف لـ «صدى البلد» موعد التعديل الوزاري المقبل

الهواتف المحمولة

يجب عودته فورا.. البرلمان يعلق على إلغاء الإعفاء الاستثنائي للموبايلات الواردة من الخارج

حالة الطقس في مصر

حالة الطقس.. تكاثر السحب الساعات المقبلة وأمطار بهذه المناطق

مدرب السنغال

الاتحاد الأفريقي يوقف مدرب السنغال.. تفاصيل

حالة الطقس

تحذير من الأرصاد: الأمطار تضرب 17 محافظة غداً وتصل إلى القاهرة

ريهام عاصم

ما سبب موتها؟ القصة الكاملة لوفاة الستايلست ريهام عاصم

ترشيحاتنا

ريال مدريد

نتيجة وأهداف ريال مدريد وموناكو بدوري أبطال أوروبا .. فيديو

رامي ربيعة وزوجته

رامي ربيعة يرزق بمولوده الثاني يوسف | شاهد

تير شتيجن

جيرونا الإسباني يضم تير شتيجن رسميًا معارًا من برشلونة حتى نهاية الموسم

بالصور

أسهل الطرق لتحضير وصفة الكشكة الخضرا في البيت

طريقة تحضير الكشكة الخضرا في البيت
طريقة تحضير الكشكة الخضرا في البيت
طريقة تحضير الكشكة الخضرا في البيت

بالأحمر الجذاب .. مي عز الدين تخطف الأنظار بإطلالة أنثوية لافتة في عيد ميلادها

إطلالة مي عز الدين في عيد ميلادها
إطلالة مي عز الدين في عيد ميلادها
إطلالة مي عز الدين في عيد ميلادها

شوربات مريحة لمرضى القولون والمعدة غنية بالعناصر وسهلة الامتصاص

أفضل الشوربات لمرضى القولون والمعدة
أفضل الشوربات لمرضى القولون والمعدة
أفضل الشوربات لمرضى القولون والمعدة

أعراض فقر الدم الأنيميا وأنواعها المختلفة.. ومتى تستشير الطبيب؟

فقر الدم
فقر الدم
فقر الدم

فيديو

لقاء الخميسي وعبدالمنصف

صورة تحسم الجدل .. حقيقة انفصال لقاء الخميسي وأوسا

برق وأمطار

خلال ساعات.. تحذيرات من تقلبات جوية تضرب المحافظات| تفاصيل

محمد سعد

محمد سعد لا يعرف أين تؤدى العمرة؟ فيديو قصير يثير الجدل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: انهيار الناتو وشهية المحتل الأمريكي

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: دولة التلاوة وبناء الإنسان

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس تكتب: مصر في دافوس.. قلب النقاشات الدولية

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: برلمان 2026 وأحلام المستأجرين في تعديل قانون الإيجار القديم

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: من الأفضل ؟

المزيد