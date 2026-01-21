الصغرى 12 .. حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة

يبحث عدد كبير من المواطنين عن حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة، وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم الأربعاء 21 يناير 2026، مشيرة إلى ارتفاع طفيف في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، ليسود طقس بارد في الصباح الباكر، ودافئ نهارا على معظم المناطق، بينما يكون الطقس باردا ليلا.

حالة الطقس غدا

وأوضحت هيئة الأرصاد أن حالة الطقس غدا تشهد تكون شبورة مائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، خاصة الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء، وذلك في الفترة من الساعة 3 فجرا حتى 10 صباحا.

وأضافت الهيئة أن هناك فرصا لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري وصحراء مطروح على فترات متقطعة، كما توجد فرص لسقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث 20% على مناطق من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة على فترات متقطعة.

وأشارت الأرصاد إلى نشاط الرياح على أغلب الأنحاء، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية والمناطق المكشوفة من الوجه البحري والقاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

كما تظهر بعض السحب المنخفضة على مناطق من الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة، وقد يصاحبها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق.

حالة الطقس

درجات الحرارة المتوقعة غدا الأربعاء 21 يناير 2026:

القاهرة العظمى 22 درجة، الصغرى 15 درجة.

الإسكندرية العظمى 21 درجة، الصغرى 13 درجة.

مطروح العظمى 20 درجة، الصغرى 13 درجة.

سوهاج العظمى 26 درجة، الصغرى 12 درجة.

قنا العظمى 27 درجة، الصغرى 13 درجة.

أسوان العظمى 29 درجة، الصغرى 14 درجة.

متوسط درجات الحرارة المتوقعة غدا

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 20

درجة الحرارة الصغرى: 13

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 25

درجة الحرارة الصغرى: 11

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 28

درجة الحرارة الصغرى: 13

حالة الطقس

وفي هذا الإطار، تهيب الهيئة العامة للأرصاد الجوية بالمواطنين توخي الحذر أثناء القيادة في فترات الشبورة المائية، ومتابعة النشرات الجوية أولًا بأول، خاصة مع نشاط الرياح وفرص الأمطار الخفيفة، حفاظا على سلامة الجميع.

