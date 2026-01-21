قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
36 - 25.. فوز قوي لمنتخب مصر لكرة اليد على الجابون في أمم أفريقيا
إطلاق المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة
الجنيه الذهب يتخطى الـ 50 ألف جنيه
رقم قياسي للتونسي عصام الشوالي في التعليق على المباريات الكبرى
رئيس الوزراء الفلسطيني: أشكر قيادتي مصر والأردن على دعمهما المستمر
رئيس الوزراء الفلسطيني: نثمن دور مصر في إعادة إعمار غزة
الخطيب: الإصلاحات الاقتصادية ترفع استثمارات القطاع الخاص 73% وتعزز التعاون مع البنك الأوروبي
قسد تنقض العهد.. التنظيم المسلح يعتقل مواطني الحسكة رغم وقف إطلاق النار
الأرصاد تحذر: رياح محملة بالأتربة قادمة باتجاه القاهرة الكبرى والسواحل
وزير الخارجية تركيا بديل أردوغان في مجلس السلام
وجوه شابة ومُزدوجي الجنسية.. خطة حسام حسن لتدعيم منتخب مصر قبل كأس العالم 2026
مؤتمر صحفي لأشرف صبحي وهاني أبو ريدة وحسام حسن غدا
توك شو

أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم.. فيديو

الذهب والدولار
الذهب والدولار
البهى عمرو

نشر موقع “صدى البلد” ، مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة، اليوم الأربعاء، تتضمن آخر مستجدات أسعار الذهب، وتحديثات سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه، وحالة الطقس اليوم.


يبحث كثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، بسبب اختلاف الأسعار الكبير الذي شهده المعدن خلال الفترة الأخيرة.

واستعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو عن أسعار الذهب، اليوم الأربعاء 21 يناير 2026، حيث أوضح أن الأسعار خلال هذه الفترة تشهد ارتفاعات مقارنة بالفترة الماضية.

سعر الذهب اليوم الأربعاء


ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى  5425 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 6330 جنيه.

أما جرام الذهب عيار 24، فسجّل 7234 جنيها للجرام.

وسجل سعر الجنيه الذهب 50640 جنيه.

استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه اليوم، الأربعاء 21 يناير 2026.

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم

 


الدولار الأمريكي

سعر البيع: 47.56 جنيه
سعر الشراء: 47.43 جنيه

اليورو

سعر البيع: 55.82 جنيه

سعر الشراء: 55.65 جنيه

الجنيه الإسترليني

سعر البيع: 64.05 جنيه

سعر الشراء: 63.84 جنيه

الريال السعودي

سعر البيع: 12.68 جنيه

سعر الشراء: 12.65 جنيه

الدرهم الإماراتي

سعر البيع: 12.95 جنيه

سعر الشراء: 12.91 جنيه

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم هناك نشاط للرياح فى معظم محافظات الجمهورية، تتراوح ما بين ال30 إلى 40 كم على الساعة، وسيكون ملحوظا فى فترات الصباح أكثر حتي فترات الظهيرة، وبالتالي يساعد الإحساس بالبرودة.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي”، أن الطقس فى الصباح شديد البرودة فى معظم محافظات الجمهورية، ولكن مع تقدم ساعات النهار، تبدأ البلاد تتأثر ببعض الكتل الهوائية الصحراوية ووجود لإمتداد مرتفع جوي فى طبقات الجو العليا، تساعد على وجود إرتفاعات طفيفة فى قيم درجات الحرارة، وتكون أعلي من المعدلات الطبيعية لمثل هذا الوقت من العام بحوالي من درجتين إلى لثلاث درجات.

وتابعت أن العظمي نهارا على القاهرة الكبري تسجل 22 درجة مئوية، وتصل إلى 28 و29 درجة مئوية فى محافظات جنوب الصعيد، وبالتالي الأجواء دافئة بشكل كبير، إلى جانب إرتفاع الصغري فترات الليل عن الأيام الماضية وتخف البرودة قليلا، والأجواء تكون باردة.

وأشارت إلى وجود نشاط للرياح مثير للرمال والأتربة فى السواحل الشمالية الغربية، ومناطق من صحراء مطروح أو الصحراء الغربية، ويؤدي لإنخفاض للرؤية الأفقية بشكل مؤثر فى المنطقة الغربية، وبعض الأتربة العالقة فى المحافظات الداخلية، خاصة بالأماكن المكشوفة فى القاهرة الكبري وجنوب الوجه البحري.

ولفتت إلى وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة موجودة فى بعض الأماكن الساحلية المطلة على البحر المتوسط وشمال الوجه البحري، وضعيفة جدا بالمناطق الداخلية فى جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبري ومدن القناة.

وأعلنت أن إرتفاع درجات الحرارة مستمر على مدار الخمس أو الستة أيام القادمين، تظل العظمي فى القاهرة الكبري تتجاوز ال22 و23 درجة نهارا، ناصحة بعدم تخفيف الملابس ولا تنخدعوا بالطقس.

الذهب الذهب والدولار أسعار الذهب أسعار الذهب والدولار الطقس حالة الطقس

بيطري الشرقية
ما هي المَرِمِرية؟
تفقد رئيس الأركان لمنتجات معرض ديمدكس 2026
ندوة تثقيفية
