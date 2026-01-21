سعر أونصة الذهب يكسر حاجز 4700 دولار والفضة تسجل قمة جديدة

ارتفعت أسعار الذهب إلى مستوى قياسي جديد متجاوزةً 4700 دولار للأونصة، فيما سجلت الفضة ذروة تاريخية جديدة، وسط غياب مؤشرات التهدئة في المواجهة بين الولايات المتحدة وأوروبا حول غرينلاند.

تترقب الأسواق الرد الأوروبي على تهديد ترمب بفرض رسوم جمركية على ثماني دول أوروبية عارضت طموحاته بشأن غرينلاند.

وفي سياق منفصل، امتدت تبعات هبوط السندات الحكومية اليابانية في أسواق السندات العالمية، في حين سجل مؤشر قوة الدولار أكبر انخفاض منذ أكثر من شهر.

أثارت لهجة الولايات المتحدة العدائية تجاه حلفائها في حلف شمال الأطلسي قلق الأسواق، ما جدد زخم الارتفاع القياسي الذي صعد بأسعار الذهب بنحو 75% خلال الاثني عشر شهراً الماضية.

سلطت وعود رئيسة وزراء اليابان ساناي تاكايشي الانتخابية بخفض الضرائب الضوء على تفاقم الديون السيادية بين الاقتصادات المتقدمة في أنحاء العالم. وقد أسهم ارتفاع عجز الموازنات في دعم مكاسب المعدن الأصفر خلال 2025، إذ راهن المستثمرون على أن التضخم هو السبيل الوحيد للوفاء بالديون. كما أن تراجع الدولار يقلل كلفة السلع الأولية للمشترين بالعملات الأخرى.