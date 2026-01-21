قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الدستورية العليا ترفض دعوى الأهلي ضد وزير الرياضة بشأن قرارات تنظيم شئون الأندية
الداخلية تكرم المتعافين بمراكز العزيمة التابعة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان
أسعار جرامات الذهب اليوم الأربعاء 21-1-2026
في ذكراه.. قصة نهاية فاروق نجيب المأساوية وحفظه للقرآن الكريم
مدبولي يتفقد جناح الأزهر في معرض الكتاب ويشيد بمحتوياته.. صور
الرئيس السيسي: الحكومة سعيدة بمعدل النمو بس عاوز الأحسن
المغرب أعلى تصنيف عالمي للمنتخبات الأفريقية في الفيفا
الرئيس السيسي يضع 4 متطلبات لتحقيق السلام في منطقة الشرق الأوسط
محمد صلاح ضمن تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة مارسيليا في دوري أبطال أوروبا
ننشر نص كلمة الرئيس في جلسة الحوار المخصصة لمصر بمنتدى دافوس
عاصفة مغناطيسية أرضية شديدة تثير أضواء ملونة في جميع أنحاء العالم.. تفاصيل
شوبير يزف خبر سار: حمزة عبد الكريم في برشلونة والإعلان رسميا خلال ساعات
اقتصاد

سعر أونصة الذهب يكسر حاجز 4700 دولار والفضة تسجل قمة جديدة

ذهب
ذهب
وكالات

ارتفعت أسعار الذهب إلى مستوى قياسي جديد متجاوزةً 4700 دولار للأونصة، فيما سجلت الفضة ذروة تاريخية جديدة، وسط غياب مؤشرات التهدئة في المواجهة بين الولايات المتحدة وأوروبا حول غرينلاند.

تترقب الأسواق الرد الأوروبي على تهديد ترمب بفرض رسوم جمركية على ثماني دول أوروبية عارضت طموحاته بشأن غرينلاند.

وفي سياق منفصل، امتدت تبعات هبوط السندات الحكومية اليابانية في أسواق السندات العالمية، في حين سجل مؤشر قوة الدولار أكبر انخفاض منذ أكثر من شهر.

أثارت لهجة الولايات المتحدة العدائية تجاه حلفائها في حلف شمال الأطلسي قلق الأسواق، ما جدد زخم الارتفاع القياسي الذي صعد بأسعار الذهب بنحو 75% خلال الاثني عشر شهراً الماضية.

سلطت وعود رئيسة وزراء اليابان ساناي تاكايشي الانتخابية بخفض الضرائب الضوء على تفاقم الديون السيادية بين الاقتصادات المتقدمة في أنحاء العالم. وقد أسهم ارتفاع عجز الموازنات في دعم مكاسب المعدن الأصفر خلال 2025، إذ راهن المستثمرون على أن التضخم هو السبيل الوحيد للوفاء بالديون. كما أن تراجع الدولار يقلل كلفة السلع الأولية للمشترين بالعملات الأخرى.

سعر أونصة الذهب الذهب دولار سعر أونصة الفضة رسوم جمركية

ماذا أطبخ بالبيض؟ .. 7 أفكار غير متوقعة

أكلات بدون فرن في 20 دقيقة.. حل عبقري للأيام الزحمة

بخط اليد.. مدبولي يكتب كلمة تذكارية لجناح وزارة الداخلية بمعرض الكتاب

مدبولي يفتتح معرض القاهرة الدولي للكتاب.. صور

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي: مصر تؤمن بسياسة عدم التدخل في شؤون الدول

الرئيس عبد الفتاح السيسي

السيسي: حريصون على أن تمثل مصر عنصر استقرار في المنطقة

صورة من الفيديو

تريند من عيادة أطفال| حكاية الطبيب المصري وفيديو الرضيع: ضحكات من القلب

