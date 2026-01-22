ترامب: مجلس السلام سيكون منصة قوية للتعاون الدولي

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة ملتزمة بإعادة إعمار غزة، مشيرًا إلى أن جهود الإعمار ستتم بالتعاون مع الأمم المتحدة لضمان استفادة السكان وتحقيق استقرار طويل الأمد.

وأضاف أن هذه المبادرة تأتي ضمن خطة شاملة لتحقيق السلام والتنمية في المنطقة.

نزع سلاح حماس

وأشار ترامب إلى أن الولايات المتحدة ملتزمة بنزع السلاح من غزة، مؤكدًا أن هذه الخطوة أساسية لضمان الأمن والسلام، ومنع أي تصعيد مستقبلي للصراع في المنطقة.

استعادة الرهائن وتعزيز السلام

وأوضح الرئيس الأمريكي أن فريقه يقترب من استعادة جثة الرهينة الأخيرة في غزة، مشددًا على أهمية هذا الإنجاز لضمان العدالة وحماية المدنيين.

كما شكر ترامب الدول التي قبلت الانضمام إلى مجلس السلام، مشيرًا إلى أن المجلس أمامه فرصة ليكون من أهم الكيانات الدولية في تحقيق الاستقرار والأمن في الشرق الأوسط.

مجلس السلام ككيان فاعل

وصف ترامب مجلس السلام بأنه يمتلك إمكانات كبيرة ليكون منصة قوية للتعاون الدولي، داعيًا الدول الأعضاء إلى العمل الجاد والمستمر لضمان فعالية المجلس وتحقيق أهدافه الإنسانية والسياسية.