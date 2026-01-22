قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بأعلى عائد | بنك ناصر يطلق شهادة « سند الادخارية» الجديدة .. كم النسبة؟
ترامب: يتعين على الرئيس الروسي إنهاء الحرب في أوكرانيا
تحذير عاجل من الأرصاد.. شبورة وأتربة تضرب هذه المناطق
صراع جديد بين الأهلي وبيراميدز على عودة الفاخوري
وزارة العمل: 6499 فرصة عمل بـ 10 محافظات بالتعاون مع القطاع الخاص
رئيس وزراء جرينلاند: يجب أن نصدق تصريحات ترامب بأنه لا يريد الاستيلاء على الجزيرة
آخر تحديث لـ سعر الذهب مساء اليوم 22-1-2026.. صعود جديد
بعد انتقاله إلى بيراميدز.. ناصر ماهر يوجه رسالة إلى جماهير الزمالك
غمرتني رسائلكم بفيض من الحب.. عبدالعزيز مخيون يطمئن جمهوره على صحته
فيديوهات خادشة.. القبض على صانعة محتوى بالإسماعيلية
دوري أبطال إفريقيا| الأهلي يختتم استعداداته لمباراة يانج أفريكانز
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

اقتراح برغبة لتعديل قرار الصحة رقم 75 حمايةً لحق المواطن في العلاج

النائب أحمد عبد اللاه
النائب أحمد عبد اللاه
حسن رضوان

تقدم النائب أحمد عبد اللاه عضو مجلس الشيوخ عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي باقتراح برغبة إلى المستشار عصام فريد، رئيس مجلس الشيوخ، موجه إلى وزير الصحة والسكان ووزير التنمية المحلية، بشأن التعديل على قرار وزير الصحة والسكان رقم (75) لسنة 2024 الخاص باللائحة الأساسية للمنشآت الصحية التابعة لوحدات الإدارة المحلية.

وأوضح النائب أن القرار الوزاري المشترك رقم (75) لسنة 2024، الصادر عن وزير الصحة والسكان بالاشتراك مع وزير التنمية المحلية، يتضمن إصدار اللائحة الأساسية للمنشآت الصحية التابعة لوحدات الإدارة المحلية، وقد نُشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، مما له من أثر تنظيمي وتشغيلي مباشر على المستشفيات والوحدات الصحية ومراكز الخدمات العلاجية التابعة للإدارة المحلية.

وأشار إلى أن تطبيق هذه اللائحة، وما ترتب عليها من قواعد إدارية ومالية جديدة، قد أدى عمليًا إلى ارتفاع تكلفة بعض الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين داخل تلك المنشآت، وهو ما يمثل عبئًا ماليًا متزايدًا على المواطنين، خاصة في المحافظات الأكثر احتياجًا، وفي مقدمتها محافظة سوهاج.

وتُعد المستشفيات والمنشآت الصحية التابعة لوحدات الإدارة المحلية الملاذ الأساسي لمحدودي الدخل، الذين يعتمدون عليها في الحصول على خدمات صحية بأسعار مناسبة، نظرًا لضعف قدرتهم على اللجوء إلى القطاع الخاص أو تحمل تكاليف العلاج المرتفعة.

وأضاف النائب أن الهدف من القرار  هو إعادة تنظيم القطاع الصحي المحلي وضبط الأداء الإداري والمالي، إلا أن التطبيق الحالي لبعض بنوده أدى إلى تحميل المواطن أعباء مالية إضافية، بما يتعارض مع مبدأ العدالة الاجتماعية، وحق المواطن الدستوري في الحصول على خدمة صحية آمنة ومناسبة دون إرهاق مادي.

وتزداد حدة هذه المشكلة في محافظة سوهاج، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها قطاع كبير من المواطنين، الأمر الذي قد يؤدي إلى عزوف بعض المرضى عن تلقي العلاج أو تأخرهم في الحصول على الخدمة الصحية اللازمة، بما ينعكس سلبًا على الصحة العامة.

الأهداف:
تخفيف العبء المالي الناتج عن تطبيق قرار رقم (75) لسنة 2024 على المواطنين.
1-حماية حقوق محدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجًا في الحصول على خدمة صحية مناسبة.
2-مراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي عند تطبيق اللوائح المنظمة للمنشآت الصحية.
3-ضمان عدم المساس بالدور الاجتماعي للمستشفيات التابعة لوحدات الإدارة المحلية.

مقترح الحل:
1-إعادة النظر والتعديل على بعض بنود قرار وزير الصحة والسكان رقم (75) لسنة 2024، بما يحقق التوازن بين التنظيم الإداري وعدم تحميل المواطن أعباء مالية إضافية.
2-وضع ضوابط واضحة للتسعير داخل المنشآت الصحية التابعة للإدارة المحلية، تراعي الظروف الاقتصادية للمواطنين.
3-استثناء الخدمات الأساسية والعلاجية لمحدودي الدخل من أي زيادات مالية.
4-زيادة الدعم الحكومي الموجَّه لهذه المنشآت لتعويض أي فروق مالية دون تحميلها على المواطن.

وطالب النائب بإحالة هذا الاقتراح برغبة إلى اللجنة المختصة، نظرًا لأهميته البالغة وطابعه العاجل المرتبط بحق المواطن في العلاج والحفاظ على السلم المجتمعي

مجلس الشيوخ حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي التنمية المحلية المستشار عصام فريد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة سنوات النقل على بوابة نتائج التعليم الأساسي 2026

بالرقم القومي .. نتيجة سنوات النقل على بوابة نتائج التعليم الأساسي 2026

شمس البارودي

شمس البارودي تعلن نجاتها من حادث سير .. تفاصيل

سعر الذهب

نزل 600 جنيه.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد قفزة تاريخية

سعر عيار 21 اليوم

ارتفاع جنوني.. الذهب عيار 21 بكام ؟

سعر الذهب الان

جرام الذهب يقترب من 8000 جنيه.. والشعبة تكشف عن مفاجأة

سعر الذهب- صورة أرشيفية

بعد انخفاض أمس.. تعرّف على سعر الذهب في مصر بمستهل تعاملات اليوم الخميس

صورة ارشيفية

فتاة الهرم المعتدى عليها: سائق ضحك عليا وقالي هتنامي مع قريبتي بالفيوم

رحمة أحمد

لا اتحجبت ولا تبت ..رحمة أحمد: اعتزلت التمثيل وابتعدت عن الفن حفاظا على إنسانيتي

ترشيحاتنا

ثريدز

ثريدز يبدأ عرض الإعلانات لجميع المستخدمين حول العالم

أحدث أخبار التكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا ..هواوي تغزو الأسواق بساعة رياضية احترافية جديدة إليك أهم مواصفاتها و بميزات ثورية وان بلس تكشف عن هاتف رائد صغير الحجم

كيا EV9 موديل 2026

شاهد| كيا EV9 المحدثة 2026 الجديدة

بالصور

من مصر إلى العالمية.. نجوم المصارعة الحرة يحتفلون بـ«مكسرات» أحمد سعد

أحمد سعد
أحمد سعد
أحمد سعد

10 آلاف متر و تنفيذ 80%.. تركيب بلاط الإنترلوك بشوارع ديرب نجم

بلاط انترلوك
بلاط انترلوك
بلاط انترلوك

القوات الجوية تنظم ندوة تثقيفية بعنوان «الاتزان الإستراتيجى كعقيدة للسياسة الخارجية» بحضور بدر عبدالعاطي|صور

القوات الجوية تنظم ندوة تثقيفية بعنوان الإتزان الإستراتيجى كعقيدة للسياسة الخارجية بحضور بدر عبد العاطي
القوات الجوية تنظم ندوة تثقيفية بعنوان الإتزان الإستراتيجى كعقيدة للسياسة الخارجية بحضور بدر عبد العاطي
القوات الجوية تنظم ندوة تثقيفية بعنوان الإتزان الإستراتيجى كعقيدة للسياسة الخارجية بحضور بدر عبد العاطي

طريقة عمل بسكوت القهوة

طريقة عمل بسكوت القهوة
طريقة عمل بسكوت القهوة
طريقة عمل بسكوت القهوة

فيديو

ريهام عاصم

خرجيني هموت يا ماما.. تفاصيل صادمة قبل وفاة الاستايلست ريهام عاصم

عبد الرحمن أبو زهرة

الحجز على معاشه.. أزمة جديدة تطارد عبد الرحمن أبو زهرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أسباب تصريحات ترامب عن ضرب إيران؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: الرسائل المشفرة في كتاب «الاتزان الاستراتيجي للخارجية المصرية»

المزيد