قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وسط أمطار غزيرة.. «زاد العزة» 119 تحمل 233 ألف سلة غذائية و 18 ألف بطانية لغزة
أسعار الذهب الآن في مصر .. عيار 21 مفاجأة
على سبائك الذهب الخالص.. صائغ بنيويورك يشعل الجدل بطهي أغلى شريحة لحم في العالم
إدوارد ميندي | حارس القلوب والكرات على شباكه .. وصانع المجد للسنغال
رئيس الوزراء يبحث خطط تطوير شركات السكر وتعزيز استدامة السلع الاستراتيجية
البديل الآمن .. أسعار الفضة محليًا وعالميًا اليوم الاثنين 19 يناير
الرئيس السيسي للعلماء : ركزّوا على مواجهة الأفكار المتطرفة في وسائل التواصل الاجتماعي
يجب أن يعتزل دوليًا.. أبو الدهب يهاجم محمد الشناوي
الرئيس السيسي: بناء الأوطان يبدأ ببناء الإنسان.. والاستثمار في الوعي نهجنا الأساسي
فرضت حظر التجول | قوات الاحتلال تنتشر في الأحياء الجنوبية لمدينة الخليل
الطفولة المنتهكة | القبض على أب وشقيقه لاتهامهما بالاعتداء على طفل 7 سنوات بالبحيرة ..القصة الكاملة
إحتفالا بعيد الشرطة الـ47.. أغنية جديدة بعنوان "أبطال وأسود"
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

مخالفات البناء وإعادة الجماهير إلى الاستادات .. أبرز 5 ملفات ساخنة على طاولة مجلس الشيوخ

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ
أميرة خلف

بدأ مجلس الشيوخ مؤخرًا في ممارسة دوره الرقابي والاستشاري ضمن منظومة العمل البرلماني، حيث يتيح لأعضائه المشاركة في متابعة السياسات العامة للحكومة وتقديم الرأي والمقترحات في القضايا الوطنية الحيوية.

ورغم الطبيعة الاستشارية للمجلس، يمتلك أعضاء مجلس الشيوخ أدوات رقابية تمكّنهم من المشاركة الفعّالة في الشأن العام والمساهمة في صياغة السياسات الوطنية، حول الملفات التي تمس التعليم، البيئة، الصحة، الموارد المائية، بما يعزز الشفافية ويساهم في دعم اتخاذ القرار على مستوى السياسات العامة للدولة.


وتشمل هذه الأدوات تقديم الاقتراحات بالرغبة، وطلب المناقشة العامة، لإتاحة مساحة للنقاش العلني حول الملفات التي تمس المصلحة العامة أو السياسات الوطنية.

وجاءت أبرز طلبات المناقشة العامة والاقتراحات برغبة التي تقدم بها النواب الجدد كالآتي:

اقتراح برغبة لإدراج «التربية الأخلاقية» بالتعليم الأساس

تقدّم به النائب محمد الجندي، عضو مجلس الشيوخ، لرئيس مجلس الوزراء موجه إلى وزير التربية والتعليم محمد عبداللطيف، بإضافة مادة التربية الأخلاقية كمادة أساسية ضمن مناهج التعليم الأساسي الإلزامي.

طلب مناقشة عامة حول الانتشار المتزايد لنبات ورد النيل بالمجاري المائية

تقدم به النائب الدكتور محمود صلاح سعد إلى الدكتور وزير الموارد المائية والري، بشأن " الانتشار المتزايد لنبات ورد النيل بالمجاري المائية والترع والمصارف وما يمثله من خطر جسيم على كفاءة منظومة الري، وحصة المياه، والصحة العامة، والبيئة".


إعادة الجماهير كاملة إلى الإستادات بعد الطفرة الرياضية الكبيرة في مصر


تقدم به المهندس ياسر قورة، عضو مجلس الشيوخ بطلب مناقشة عامة برقم 267، إلى المستشار عصام الدين فريد، رئيس مجلس الشيوخ، لإدراج موضوع «إعادة فتح الاستادات بالسعة الكاملة في جميع المباريات المحلية والدولية» على جدول أعمال المجلس.

طلبات مناقشة بشأن التغيرات المناخية  

طلب مناقشة عامة مقدم من العضو عماد خليل وأكثر من عشرين عضوا، بشأن "استيضاح سياسة الحكومة حول التكيف مع الآثار المترتبة على التغيرات المناخية وارتفاع منسوب سطح البحر، وتأثير ذلك على السواحل والشواطئ.

مقترح بشأن التصالح في مخالفات البناء

الاقتراح مقدم من النائب أكمل الله فاروق محمد بشان وضع خطة شاملة لمعالجة مشكلات المواطن المصري في ملف التصالح علي مخالفات البناء وتطور منظومة البت في الطلبات المقدمة.  

مجلس الشيوخ الاستادات ورد النيل المجاري المائية التربية الأخلاقية مخالفات البناء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ميندي

هل اتفقتم مع المغرب على إهدار ضربة الجزاء؟.. حارس السنغال يرد

وزير التربية والتعليم

موعد بداية الترم الثاني 2026 في المدارس .. قرار رسمي

أسعار الدواجن

أسعار البانيه تفاجئ الجميع.. سعر الدواجن والبيض اليوم الإثنين

الذهب

مفاجأة بعيار 21.. أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين

اتحاد الكرة

عناصر جديدة | قرار رسمي من اتحاد الكرة يخص حسام حسن بعد أمم إفريقيا

مشاهد من سرقة متحف اللوفر

نشر فيديو عملية سرقة متحف اللوفر.. السطو استغرق 4 دقائق تحت أنظار الأمن العاجزين

وائل جمعة

رمضان السيد ينتقد وائل جمعة :مينفعش تصدر عنه هذه التصريحات

ماذا أفعل إذا عاهدت الله على شيء ثم خالفت العهد؟

ماذا أفعل إذا عاهدت الله على شيء ثم خالفت العهد؟..الإفتاء توضح

ترشيحاتنا

مرسيدس GLE و اودي Q8 موديل 2026

مقارنة بين مرسيدس GLE و أودي Q8 موديل 2026

مرسيدس AMG GT موديل 2026

مواصفات مرسيدس AMG GT موديل 2026

هواتف شاومي 17 برو

شاومي تفاجئ مستخدميها بتقنية مبتكرة .. ما القصة؟

بالصور

طريقة عمل اسباجيتي بالجبنة والثوم مع شرائح لحم مشوية

طريقة اسباجيتي بالجبنة والثوم مع شرائح لحم مشوية
طريقة اسباجيتي بالجبنة والثوم مع شرائح لحم مشوية
طريقة اسباجيتي بالجبنة والثوم مع شرائح لحم مشوية

بتكلفة 20 مليون جنيه..تركيب بلاط الإنترلوك وإنشاء مجمع مواقف بمركز الحسينية

انتر لوك
انتر لوك
انتر لوك

مى عز الدين تحتفل بعيد ميلادها رفقة زوجها

احمرXاحمر..مى عز الدين تحتفل بعيد ميلادها رفقة زوجها
احمرXاحمر..مى عز الدين تحتفل بعيد ميلادها رفقة زوجها
احمرXاحمر..مى عز الدين تحتفل بعيد ميلادها رفقة زوجها

الفلفل الحار.. لعلاج تساقط الشعر و تقوية بصيلاته

الفلفل الحار..لعلاج تساقط الشعر و تقوية بصيلاته
الفلفل الحار..لعلاج تساقط الشعر و تقوية بصيلاته
الفلفل الحار..لعلاج تساقط الشعر و تقوية بصيلاته

فيديو

تسريب الغاز

بعد وفــ.ـاة 5 أشقاء.. أجهزة وحيل لحماية منزلك وأولادك من تسرب الغاز

توقعات ليلى عبد اللطيف

توقع يتحقق .. ليلى عبد اللطيف تعود للأضواء بعد فوز السنغال | فيديو جراف

أغلي شريحة لحم في العالم

على سبائك الذهب الخالص.. صائغ بنيويورك يشعل الجدل بطهي أغلى شريحة لحم في العالم

واقعة مدرسة البحيرة

حرق قلب أمه عليه.. طالب يصيب زميله بالفصل بأداة حــ.ـادة في وجهه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: قناوي في باب الحديد تشريح لقطة… لقلب يتعثر في الزحام

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: البوح

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية (4) حين تتحول الوقائع إلى سلاح ناعم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق: في سوق الحكايات والروايات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: الباقيات الصالحات!

المزيد