يجب أن يعتزل دوليًا.. أبو الدهب يهاجم محمد الشناوي
الرئيس السيسي: بناء الأوطان يبدأ ببناء الإنسان.. والاستثمار في الوعي نهجنا الأساسي
فرضت حظر التجول | قوات الاحتلال تنتشر في الأحياء الجنوبية لمدينة الخليل
الطفولة المنتهكة | القبض على أب وشقيقه لاتهامهما بالاعتداء على طفل 7 سنوات بالبحيرة ..القصة الكاملة
إحتفالا بعيد الشرطة الـ47.. أغنية جديدة بعنوان "أبطال وأسود"
تحركات برلمانية عاجلة لـ 3 وزراء في الحكومة بسبب الأجور والأسعار وتأخر تكليف الأطباء
موتوسيكل وموبايل .. تفاصيل مثيرة في مقتل 3 صغار بالمنوفية
نتيجة الامتحان الإلكتروني للمتقدمين لشغل وظائف وزارة الخارجية والهجرة | الرابط
فى الذكرى الـ 74.. "العهد" أوبريت جديد عن بطولات رجال الشرطة فى معركة الإسماعيلية
علاقات مشبوهة مع رجل أعمال .. التضامن تكشف قضية دار الأيتام بمصر الجديدة
رسميا.. سعر البنزين والسولار اليوم الاثنين 19 يناير 2026
زراعة الشيوخ تطالب بإعادة تفعيل وثيقة الرئيس حراس النيل
برلمان

إسكان الشيوخ تناقش ملف التصالح في مخالفات البناء

ماجدة بدوى

ناقشت لجنة الاسكان والادارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ في اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور أحمد الشعراوي رئيس اللجنة  ملف التصالح في مخالفات البناء بناء علي الاقتراح المقدم من النائب أكمل الله فاروق محمد بشان وضع خطة شاملة لمعالجة مشكلات المواطن المصري في ملف التصالح علي مخالفات البناء وتطور منظومة البت في الطلبات المقدمة.  

ومن جانبه اكد الشعراوي على أن الحكومة تعمل في هذا الملف بعناية فائقة وبتطور كبير من أجل العمل علي سرعة الإنجاز وراحة المواطن وفي الوقت نفسه المحافظة علي حقوق الدولة.

وأضاف الشعراوي قائلا أن ملف التصالح في مخالفات البناء ملف هامة جدا ويمس قطاع كبير من المواطنيين ومن اجل هذا تم مراجعة هذا الملف اكثر من مرة حتي بعد اصدار القانون واللائحة التنفيذية يتم العمل علي معالجة كافة الاخطاء والمشاكل التي ظهرت علي ارض الواقع بحكم التطبيق الفعلي ولذلك فان نهج الحكومة في هذا الملف التصحيح والتطوير والتحديث بصفة مستمرة بما يخدم المواطن المصري و ينجز العمل بوتيرة سريعية وبجودة عالية في اطار منظومة متكاملة من خلال مرراكز التكنولوجيا المنتشرة في كافة ربوع دواوين عام المحافظات والمراكز وهذا النظام يعمل بكفاءة وسرعة ويقلل من الفساد حيث يتم فصل متلقي الخدمة عن مقدمي الخدمة وبالتالي القضاء علي الرشوة والمحسوبية والفساد.                                                                                                                                                                             وأشار الشعراوي إلى أن منظومة ملف التصالح في مراجعات مستمرة بناء علي التطبيق الفعلي بحيث إذا ما ظهرت مشاكل متكررة يتم العمل علي تعديل وضعها سواء من خلال قرارات إدارية أو تعديل اللائحة التنفيذية أو من خلال عمل تعديل تشريعي إذا ما اقتضي الأمر.                       

ومن جهة اخري ناقشت اللجنة عدد من الاقتراحات  برغبات منها اقتراح النائبة هند جوزيف بشان رفع عدد من اعمدة الضغط العالي للبدء في مشروع مجمع المدارس بمركز القوصية بمحافظة اسيوط ، وأوصت اللجنة بمخاطبة وزارة الكهرباء والشركة القابضبة بشان رفع تلك الاعمدة مع موافاة اللجنة بالجداول الزمنية للانتهاء من تلك الأعمال.

كما ناقشت اللجنة الاقتراح الخاص بالنائب عمرو التونسي بشان استخدام مبني تابع لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بصفة مؤقتة لمبني مستشفي الزقازيق العام ، وأوصت اللجنة بمخاطبة وزارة الاسكان وهيئة المجتمعات العمرانية لدراسة الطلب وموافاة اللجنة بامكانية تطبيقة من عدمه والأسباب التي أدت لاتخاذ القرار  إذا كان القرار بالرفض.  

كما ناقشت اللجنة اقتراحين من النائب فايز ابراهيم محمد بشان سرعة رصف بعض الطرق بمدينة العريش ومدينة الشيخ زويد وسرعة تطوير كورنيش العريش ورفع كفاءة الشاطئ لمدينة الشيخ زويد.                                                                                                            

وأوصت اللجنة بمخاطبة محافظة شمال سيناء لسرعة الانتهاء من تلك الاعمال بالتعاون والتنسيق مع ما تراه من هيئات ومؤسسات الدولة.

لجنة الاسكان والادارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ البت في الطلبات مخالفات البناء ملف التصالح الحكومة

