31 رحلة أسبوعية .. مصر للطيران تعلن زيادة تشغيلها إلى مانشستر من يوليو 2026
مرتفع جوي | إعلان مفاجئ من الأرصاد
رئيس شعبة الذهب يكشف سبب قفزة الأونصة 1.6%
3 أيام شديدة البرودة.. بدء نوة الغطاس2026 اليوم
الرئيس بوتين يتلقى دعوة للانضمام إلى مجلس السلام في غزة
مشاهد قبيحة.. رئيس الفيفا يعلق على أحداث نهائي أمم أفريقيا 2025
بالأرقام| طفرة في خدمات التحسين الوراثي والرعاية البيطرية خلال ديسمبر
الهباش: لولا مصر لتمكن الاحتلال من تهجير الفلسطينيين
صبحي يهبط في الغردقة بـ«طائرة الجودو الأولمبي».. و365 مقاتلاً من 16 دولة يستعدون للمعركة
مجلس الشيوخ يوافق على حالات الإعفاء من الضريبة العقارية
الغردقة تعلن «الحرب البيطرية» على الكلاب الضالة.. 15 كلبًا في أولى حملات المدينة
تطور مهم في حفر الآبار الجوفية وإنشاء سدود حصاد مياه الأمطار بالطاقة الشمسية
برلمان

مجلس الشيوخ يوافق على حالات الإعفاء من الضريبة العقارية

المستشار عصام الدين فريد، رئيس مجلس الشيوخ
فريدة محمد - ماجدة بدوى

وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار عصام فريد، رئيس المجلس، علي المادة ١٩ من مشروع قانون بتعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية، والمتعلقة بحالات الإعفاء من الضريبة.

موافقة مجلس الشيوخ

وجاء نص المادة بعد موافقة المجلس كالتالي:
المادة (۱۹)
ترفع الضريبة في الأحوال الآتية:
ا أ- إذا أصبح العقار معفيًا طبقا للمادة ١٨ من هذا القانون.
ب إذا تهدم أو تخرب العقار كليًا أو جزئيًا إلى درجة تحول دون الانتفاع به أو استغلاله كله أو جزء منه

إذا أصبحت الأرض الفضاء المستقلة عن العقارات المبنية غير مستغلة.
وإذا حالت الظروف الطارئة أو القوة القاهرة دون الانتفاع بالعقار المبنى أو استغلاله كله أو جزء منه.
ويكون رفع الضريبة عن العقار كله أو جزء منه بحسب الأحوال.

وجاءت الموافقة بعد مناقشة واسعة شهدت تقدم عدد من الأعضاء اقتراحات بالتعديل علي نص المادة، منها التعديل المقدم من النائب عبد الهادى القصبى رئيس لجنة التضامن الاجتماعي وحقوق الإنسان، بإضافة عبارة ( كله أو جزء منه) إلي البند د من المادة ليصبح كالتالي: إذا حالت الظروف الطارئة أو القوة القاهرة دون الانتفاع بالعقار المبنى أو استغلاله كله أو جزء منه.

الظروف الطارئة والقوة القاهرة

وأوضح القصبى مبرر اقتراحه، أن من الوارد أن تقع الظروف الطارئة والقوة القاهرة علي جزء من المبنى فقط وليس كله، وبالتالي لابد تطبيق الإعفاء عليها، مضيفا كما أن التعديل يأتى اتساقا مع البند ب بذات المادة.

بينما رفض المجلس عدد من التعديلات الأخرى، مثل ما تقدم به النائب ناجى الشهابى، بإضافة حالات جديدة إلي بنود المادة، مثل حالة وجود عيوب انشائية  أو حالات تعذر استغلال الوحدة.

مجلس الشيوخ المستشار عصام فريد مشروع قانون بتعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية حالات الإعفاء من الضريبة العقار

