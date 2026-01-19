الشيوخ يوافق على رفع الضريبة العقارية إذا حالت الظروف الطارئة دون الانتفاع بالعقار المبني

وافق مجلس الشيوخ على تعديل المادة 19 من مشروع تعديل قانون الضريبة العقارية، والمقدم من النائب عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي وحقوق الإنسان بالمجلس.

وجاء التعديل المقدم من القصبي "على بند (د) من المادة 19 والتي تنص في مشروع على: رفع الضريبة العقارية إذا حالت الظروف الطارئة أو القوة القاهرة دون الانتفاع بالعقار المبني أو استغلاله.

واقترح "القصبي" إضافة عبارة دون الانتفاع بالعقار المبني أو استغلاله (كله أو بعضه).

ليصبح نص المادة بعد التعديل كالتالي:

ترفع الضريبة في الأحوال الآتية

أ- إذا أصبح العقار معفياً طبقا للمادة 18 من هذا القانون.

ب- إذا تهدم أو تخرب العقار كلياً أو جزئياً إلى درجة تحول دون الانتفاع به أو استغلاله كله أو جزء منه.

ج- إذا أصبحت الأرض الفضاء المستقلة عن العقارات المبنية غير مستغلة.

د إذا حالت الظروف الطارئة أو القوة القاهرة دون الانتفاع بالعقار المبنى أو استغلاله.

ويكون رفع الضريبة عن العقار كله أو جزء منه بحسب الأحوال.

وذكر النائب عبد الهادي القصبي أن العقار قد يتم عدم الانتفاع منه كليا أو جزئيا وبالتالي يجب مراعاة ذلك الأمر. وهو ما وافقت عليه الحكومة ومجلس الشيوخ.

