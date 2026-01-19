قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برلمان

مجلس الشيوخ يوافق على رفع الضريبة عن العقارات المبنية في حالتين

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ
فريدة محمد - ماجدة بدوى

وافق مجلس الشيوخ في جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار عصام فريد على تعديل المادة (20) الفقرة الأولي من قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر رقم 196لسنة 2008 ، وذلك مع الأخذ بالتعديل المقترح من النائبة ولاء هرماس بضبط الصياغة في البند الأول من الفقرة بعد موافقة اللجنة البرلمانية المختصة بإعداد التقرير  والحكومة .

وتنص المادة على النحو التالي بعد تعديل الصياغة : ترفع الضريبة في الأحوال المنصوص عليها في المادة (19)- إما - بقرار من منطقة الضرائب العقارية المختصة من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب من المكلف بأداء الضريبة مرفقاً به المستندات المؤيدة له، وذلك اعتباراً من تاريخ تحقق أي من حالات رفع الضريبة وحتى التاريخ الذي يزول فيه سبب من الرفع.

وكان المجلس قد رفض بقية المقترحات المقدمة من النائب ناجى الشهابي والنائبة ولاء هرماس بشأن هذة المادة ومن بينها  إخطار منطقة الضرائب العقارية  الشخص حال رفض طلبه  برفع الضريبة .

وقال المستشار محمود فوزي وزير المجالس النيابية والشئون القانونية والتواصل السياسي : قرار رفع الضريبه  قرار جوهري ويجب أن تكون فى معايير موحدة" لأن مش كل مأمورية هترفع بنفسها" .

مجلس الشيوخ المستشار عصام فريد النائبة ولاء هرماس الحكومة منطقة الضرائب العقارية

الفلفل الحار.. لعلاج تساقط الشعر و تقوية بصيلاته

4 محركات.. BMW تطرح سيارة iX3 M الكهربائية

مايان السيد تخطف الأنظار بالقطيفة الأزرق من joy awards

سعره يقترب من 805 آلاف جنيه.. شاهد فستان يسرا الذهبي في Joy Award

