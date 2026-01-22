وزارة العمل: 6499 فرصة عمل بـ 10 محافظات بالتعاون مع القطاع الخاص

أعلنت وزارة العمل، عن إصدار نشرة التوظيف نصف الشهرية، والتي تتضمن توفير 6499 فرصة عمل جديدة بالتعاون مع 63 شركة من شركات القطاع الخاص، في إطار التزام الدولة بمواجهة البطالة، ودعم جهود التشغيل، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.

تغطي النشرة فرص عمل بمحافظات: القاهرة، الشرقية، الإسكندرية، الغربية، الإسماعيلية، دمياط، المنيا، أسيوط، بني سويف، والمنوفية.



تشمل هذه الفرص تخصصات متعددة، من بينها: أخصائيو تسويق وموارد بشرية، مهندسو اتصالات وكهرباء، مشرفو ميكانيكا وتحكم كهربائي، مديرو صيانة، محاسبون، مشرفو مواقع وتنجيد، (ليدي جارد – إناث)، مشرفو إنتاج، شيفات، أخصائيو مشتريات، بائعون، مقدمو طلبات، أمناء مخازن، مندوبو مبيعات، مراقبو جودة، فنيون بمختلف التخصصات، سائقون برخص أولى وثانية وثالثة، أفراد أمن، إلى جانب فرص في قطاع الفندقة والمطاعم، وأعمال إنتاج ونظافة وتخصصات أخرى.



التقديم على هذه الفرص يتم من خلال الإدارة العامة للتشغيل بمقر الوزارة القديم بمدينة نصر، أو عبر مديريات العمل بالمحافظات، كما يمكن التقديم مباشرًة من خلال بيانات الشركات المرفقة بالنشرة، أو عبر الموقع الرسمي لوزارة العمل على شبكة الإنترنت.



وللمزيد من التفاصيل، يمكن الاطلاع على نشرة التوظيف من خلال الرابط التالي:

https://www.facebook.com/share/p/1C8WFEGMoP

