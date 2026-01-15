قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الدفاع الإيراني: الولايات المتحدة وإسرائيل تدعمان تهريب الأسلحة
لا مانع شرعاً.. هل يجوز صيام ليلة الإسراء والمعراج 2026؟
ألمانيا: الناتو لن يسمح لـ روسيا أو الصين باستخدام القطب الشمالي عسكريًا
انسحاب بهاء الدين أبو شقة من انتخابات رئاسة الوفد واستقالته من الحزب| تفاصيل
أصول البنك المركزي الأجنبية ترتفع لـ 13.3مليار دولار بنهاية 2025
ميرسك: استئناف خط حاويات الشرق الأوسط عبر قناة السويس نهاية يناير
يراضوا الشعب.. الدردير يطالب منتخب مصر بالمركز الثالث في أمم افريقيا
عبور من الشدة إلى الطمأنينة.. وزير الداخلية يهنئ الرئيس السيسي بذكرى الإسراء والمعراج
ركلات الترجيح تسقط منتخب نيجيريا في كأس العالم وأمم أفريقيا
مصر تتسلم مليار يورو من الاتحاد الأوروبي لمساندة الاقتصاد ودعم الموازنة
بقميص منتخب مصر.. يوتيوبر أمريكي يوثق مشاهد تاريخية من الأهرامات والمتحف الكبير
مدبولي يشهد وصول السفينة CMA CGM IRON القادمة من ميناء بيروت وعلى متنها 13 ألف حاوية لميناء السخنة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

ملتقى توظيف يوفّر 1700 فرصة عمل بالسويس بمشاركة 26 شركة الأحد المقبل

وزارة العمل
وزارة العمل

أعلنت وزارة العمل عن افتتاح محمد جبران وزير العمل، يرافقه اللواء أركان حرب/ طارق الشاذلي محافظ السويس، ملتقى توظيف بمحافظة السويس، وذلك بمشاركة 26 شركة من كبرى شركات القطاع الخاص، لتوفير 1700 فرصة عمل في مجالات متنوعة، من بينها فرص مخصصة لذوي الهمم، في إطار دعم جهود الدولة لدمجهم في سوق العمل...وذلك يوم الأحد المقبل ..

ويُقام الملتقى بمقر مركز التدريب المهني بحي عتاقة – التوفيقية، بجوار منتدى الشباب، ويأتي ضمن خطة وزارة العمل للتوسع في تنظيم ملتقيات التوظيف بالمحافظات، وربط الباحثين عن العمل باحتياجات سوق العمل الفعلية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بدعم التشغيل وتوفير فرص عمل لائقة للشباب.

ودعت مديرية عمل السويس شباب المحافظة الراغبين في التقدم للفرص المتاحة إلى التسجيل المسبق من خلال الرابط المرفق مع هذا البيان، مع ضرورة التواجد في مقر الملتقى اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا خلال فعالياته، للاطلاع على فرص العمل وإجراء المقابلات اللازمة.
🔗 رابط التسجيل: https://forms.gle/mAbTS1aUUrzCYiBx7
وأكدت وزارة العمل استمرارها في تنظيم مثل هذه الفعاليات بالتعاون مع المحافظات والقطاع الخاص، بما يسهم في خفض معدلات البطالة، وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.

وزارة العمل محمد جبران محافظ السويس ملتقى توظيف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدواجن

أسعار الدواجن تفاجئ الجميع.. بكام كيلو الفراخ والبانيه اليوم الخميس؟

منتخب مصر

بعد الخسارة أمام السنغال.. مفاجأة في تصنيف الفيفا لمنتخب مصر

هانى ابوريدة

الفترة القادمة حاسمة.. أبو ريدة يفاجئ اللاعبين عقب هزيمة منتخب مصر

جمال الغندور

الهدف تسلل.. جمال الغندور يكشف أخطاء التحكيم في مباراة مصر والسنغال

منتخب المغرب

أمم أفريقيا.. موعد مباراة المغرب والسنغال في النهائى

حسام حسن

هل يقود حسام حسن مصر في كأس العالم؟.. الغندور يكشف قرار اتحاد الكرة

الرئيس السيسي وترامب

البيت الأبيض: ترامب يلتقي الرئيس السيسي في دافوس الأسبوع المقبل

محمد صلاح

ناقد رياضي: اعتزال محمد صلاح اللعب دوليا بعد بطولة كأس العالم

ترشيحاتنا

القولون

بتترمي في الزبالة .. مادة مهملة تمنع الأمراض الشائعة وتعالج القولون

لحمة الرأس

طريقة عمل طاجن لحمة الراس ببوكيه جارنيه في الفرن

زيت جوز الهند

عشان ماتحصلش نتيجة عكسية.. إليك الطريقة الصحيحة لاستخدام زيت جوز الهند

بالصور

الكلية العسكرية التكنولوجية تحتفل بتخريج الدورة التدريبية الأولى لطلبة مركز التدريب المهني التابع لهيئة قناة السويس

الكلية العسكرية التكنولوجية تحتفل بتخريج الدورة التدريبية الأولى لطلبة مركز التدريب المهني التابع لهيئة قناة السويس
الكلية العسكرية التكنولوجية تحتفل بتخريج الدورة التدريبية الأولى لطلبة مركز التدريب المهني التابع لهيئة قناة السويس
الكلية العسكرية التكنولوجية تحتفل بتخريج الدورة التدريبية الأولى لطلبة مركز التدريب المهني التابع لهيئة قناة السويس

إزاي لسه عايش ..تصريحات مثيرة للجدل عن نظام ترامب الغذائي

نظام ترامب الغذائي
نظام ترامب الغذائي
نظام ترامب الغذائي

إنجى المقدم تثير الجدل بخصر منحوت وقوام ممشوق

إنجى المقدم تثير الجدل حول خصرها المنحوت و قوامها الممشوق
إنجى المقدم تثير الجدل حول خصرها المنحوت و قوامها الممشوق
إنجى المقدم تثير الجدل حول خصرها المنحوت و قوامها الممشوق

بالأحمر النارى.. يارا السكرى تثير الجدل بجلسة تصوير ملفتة

يارا السكرى تثير الجدل بجلسة تصوير ملفتة
يارا السكرى تثير الجدل بجلسة تصوير ملفتة
يارا السكرى تثير الجدل بجلسة تصوير ملفتة

فيديو

تطورات حالة حسن شحاتة الصحية

بعد أنباء غير صحيحة عن وفاته.. مصادر إعلامية تطمئن الجماهير على صحة حسن شحاتة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ترياق الوعي .. طوفان الزيف

المزيد